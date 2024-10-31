2024香港金融科技周熱點：AI在保險轉型中的作用

Priscilla Ng強調，保誠集團利用AI來處理海量的客戶反饋，使團隊可以高效地解決問題，並能提高客戶參與度。Blue Insurance的Charles Hung強調了AI在提供個性化和一致服務方面的能力，這有助於大規模地滿足客戶的期望。來自Novo AI的Gilbert Leung則討論了AI在欺詐檢測和成本控制方面的重要性，這對於管理不斷上升的費用和保護淨利潤至關重要。

然而，整個保險行業在實施AI方面仍面臨挑戰。對於保誠集團而言，數據質量和用例優先級是關鍵考慮因素，Blue Insurance則指出了在招攬專業人才和獲取準確數據方面的困難。Novo AI指出，AI發展迅速，這使得快速迭代和跟上模型改進的步伐，對於長期成功至關重要。這些見解強調需要制定經過深思熟慮、結構良好的戰略，以便應對保險行業獨特的挑戰。

憑借「人在環路」確保公平性和準確性

整個討論中的一個關鍵主題是，在AI中保持人的監督，對於維護公平性和準確性至關重要。Gilbert Leung強調說，人類的專業知識在AI運營的每個階段都是不可或缺的，要確保AI系統在設計時盡職盡責，減少偏見並維護道德標準。特別是在醫療保健等領域，由AI驅動的決策會影響到敏感的人類後果，這一級別的人類判斷對於建立信任和責任感至關重要。

AI將會成為未來保險不可或缺的工具

最後但同樣重要的是，此次討論以達成一項共識結束，即AI已經超越了競爭優勢的範疇，成為了生存「工具包」。憑借其簡化理賠處理、提高透明度、打擊欺詐和濫用行為的能力，AI正在以前所未有的方式重塑保險業務。與此同時，人的監督仍然不可或缺，以便確保由AI驅動的決策既能體現關懷，又能維護道德完整性。這種平衡地整合AI的方法，為未來的發展設定了一條負責任的道路，使保險公司能夠利用AI的潛力，同時保持客戶的信任。

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SOURCE Novo AI