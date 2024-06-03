信達生物在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會口頭報告IBI310（抗CTLA-4單抗）聯合信迪利單抗新輔助治療結腸癌的Ib期隨機對照研究臨床數據

美國舊金山和中國蘇州2024年6月3日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，在2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上口頭報告了IBI310 (抗CTLA-4單抗) 聯合信迪利單抗新輔助治療結腸癌的Ib期隨機對照研究臨床數據（研究登記號：NCT05890742）。該研究摘要還入選了ASCO Daily News 封面。

基於此項數據，IBI310聯合信迪利單抗新輔助治療結腸癌此前已進入III期臨床研究（Neoshot），並被中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品評審中心（CDE）納入突破性治療藥物（BTD）品種名單。

IBI310 (抗CTLA-4單抗)聯合信迪利單抗（抗PD-1單抗）新輔助治療微衛星高度不穩定或錯配修復蛋白缺陷（MSI-H/dMMR）結腸癌的隨機、對照、開放的Ib期研究結果

摘要編號：3505

本項研究為1b期研究，旨在評估IBI310聯合信迪利單抗對比信迪利單抗新輔助治療在可切除的IIB-III期的MSI-H或dMMR結腸癌受試者中的療效、安全性和耐受性。研究結果顯示：

截止2024年2月4日，101名患者隨機入組，分別接受IBI310聯合信迪利單抗新輔助治療（n=52）和信迪利單抗新輔助治療 (n=49)。符合研究方案分析(PP)集中， IBI310聯合信迪利單抗組病理完全緩解（pCR）率顯著高於信迪利單抗單藥組（80.0% vs 47.7%，p=0.0007）。

安全性方面，IBI310聯合信迪利單抗組和信迪利單抗單藥組中，導致手術延遲的藥物相關不良事件（TRAE）分別發生於2例（3.8%）和0例患者。3級及以上的免疫相關不良事件（irAE）分別發生於3例（5.8%）和4例（8.2%）患者。IBI310聯合信迪利單抗組未增加額外的安全性風險，並且對後續手術沒有影響。

本項研究的主要研究者、中山大學腫瘤防治中心徐瑞華教授表示：「目前部分IIB-III期結腸癌的根治性手術難度大，創傷範圍廣，部分患者難以達到完全（R0）切除，預後較差。而在MSI-H/dMMR結腸癌中新輔助化療的療效欠佳， pCR率僅有約5%[1]。該1b期研究為首個在MSI-H/dMMR結腸癌顯示雙免疫治療更高的pCR率的隨機對照研究。IBI310聯合信迪利單抗新輔助治療有望改變臨床實踐，能夠降低術前分期，縮小根治性手術切除範圍，提高完全切除率，減少術後輔助化療的需要，降低復發率，從而改善長期預後並具有治癒潛力。目前在中國的臨床Ⅲ期研究（Neoshot）也正在進行中，十分期待該研究獲得積極結果，為中國MSI-H/dMMR結腸癌患者提供更有效的治療選擇。」

信達生物高級副總裁周輝博士表示：「目前國內可根治性手術切除的MSI-H/dMMR結腸癌新輔助治療存在巨大未滿足臨床需求。這項隨機對照Ib期研究結果提示 IBI310聯合信迪利單抗組較信迪利單抗單藥組顯著地提高了pCR率，並具有可管理的安全性特徵。基於這項強有力的研究結果，我們在今年早些時候將IBI310聯合信迪利單抗推進至Ⅲ期研究（Neoshot）階段，並期待這一聯合治療在可根治性手術切除的MSI-H/dMMR結腸癌獲得積極結果。」

關於IBI310（CTLA-4單抗）

重組全人源抗細胞毒T淋巴細胞相關抗原4（CTLA-4）單克隆抗體注射液（研發代號：IBI310）是信達生物自主研發的一種全人源單克隆抗體。IBI310能特異性結合CTLA-4，從而阻斷CTLA-4介導的T細胞抑制，促進T細胞的激活和增殖，提高腫瘤免疫反應，達到抗腫瘤的效果。

關於信迪利單抗

信迪利單抗，中國商品名為達伯舒®（信迪利單抗注射液），是信達生物製藥和禮來製藥共同合作研發的具有國際質量的創新PD-1抑制劑藥物。信迪利單抗是一種人類免疫球蛋白G4（IgG4）單克隆抗體，能特異性結合T細胞表面的PD-1分子，從而阻斷導致腫瘤免疫耐受的 PD-1/程序性死亡受體配體1（Programmed Death-Ligand 1, PD-L1）通路，重新啟動淋巴細胞的抗腫瘤活性，從而達到治療腫瘤的目的[2]。

信迪利單抗已在中國獲批七項適應症並全部納入國家醫保目錄，協議期內醫保目錄描述的限定支付範圍包括：

至少經過二線系統化療的復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤的治療；

表皮生長因子受體（EGFR）基因突變陰性和間變性淋巴瘤激酶(ALK)陰性、 不可手術切除的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌（NSCLC）的一線治療；

表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑（EGFR-TKI） 治療失敗的 EGFR 基因突變陽性的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌（NSCLC） 患者的治療；

不可手術切除的局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌（NSCLC）的一線治療；

既往未接受過系統治療的不可切除或轉移性肝細胞癌的一線治療；

不可切除的局部晚期、復發或轉移性食管鱗癌的一線治療；

不可切除的局部晚期、復發或轉移性胃及胃食管交界處腺癌的一線治療。

信迪利單抗聯合夫奎替尼的聯合療法用於治療既往系統性抗腫瘤治療後疾病進展且不適合進行根治性手術治療或根治性放療的晚期錯配修復完整（pMMR）或非微衛星高度不穩定（非MSI-H）的子宮內膜癌患者的新藥上市申請已獲國家藥品監督管理局受理並予以優先審評。

信迪利單抗另有兩項臨床試驗達到研究終點，包括：

單藥用於晚期/轉移性食管鱗癌二線治療的II期臨床研究；

單藥用於含鉑化療失敗的晚期鱗狀非小細胞肺癌二線治療的III期臨床研究。

聲明：信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

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參考文獻 [1].http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_267235.html [2] Wang J, Fei K, Jing H, et al. Durable blockade of PD-1 signaling links preclinical efficacy of sintilimab to its clinical benefit. mAbs 2019;11(8): 1443-1451.

SOURCE 信達生物