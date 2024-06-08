佰維在2024台北國際電腦展Computex推出全新消費級產品

多年來，佰維一直走在高品質電腦記憶體和儲存解決方案製造的前沿。佰維因其卓越的品質受到媒體和行業專家的廣泛認可，並且是多個知名品牌的官方授權製造商。憑藉自研的晶片封裝設施，佰維在嵌入式儲存領域處於領先地位，為全球最先進的設備提供服務，滿足大型科技公司的嚴格標準。

在2024台北國際電腦展（Computex 2024）上，佰維將展示一系列全新的消費性產品：

頂尖技術 ：最新一代的LPCAMM2、DDR5和PCIe NVME技術。

：最新一代的LPCAMM2、DDR5和PCIe NVME技術。 內部固態硬碟（SSD）和DRAM ：完美升級PC和設備，以滿足遊戲、工作或娛樂需求。

：完美升級PC和設備，以滿足遊戲、工作或娛樂需求。 可攜式儲存 ：設計時尚的SSD和USB，隨時隨地暢用

：設計時尚的SSD和USB，隨時隨地暢用 記憶卡 ：專為攝影師、內容創作者和手持裝置設計。

：專為攝影師、內容創作者和手持裝置設計。 配件與軟體：讀卡機、儲存管理軟體等。

除了大眾市場的消費級產品，佰維也將推出以寶石命名的兩條新產品線：

佰維Black Opal系列 ：為追求頂級性能的硬核遊戲玩家、發燒友、改裝愛好者和超頻用戶設計。

：為追求頂級性能的硬核遊戲玩家、發燒友、改裝愛好者和超頻用戶設計。 佰維Amber系列：為追求卓越的行動儲存和記憶體解決方案的專業人士量身打造。

領導發言

佰維儲存董事長孫成思表示：「隨著人工智慧、大數據、物聯網、電子競技和數百萬新內容創作者的不斷發展，個人儲存、記憶體和配件市場將顯著增長。 」

「最近，我們公司在惠州啟用了佔地 11 萬平方公尺的 BIWIN 科技園區，」高級副總裁Kevin Xu指出。「這些舉措使我們有能力不斷創新，開發最新的解決方案，並將我們的優質服務拓展到新的市場。 」

活動詳情

佰維消費性產品亮相2024台北國際電腦展：

地點： 南港展覽館1號館J1129展位

南港展覽館1號館J1129展位 日期： 6月4日至7日

6月4日至7日 附加展示：台北君悅酒店25樓2506號房間

關於佰維

佰維的成功故事始於多年前追求高品質電腦記憶體和儲存解決方案的初心。如今，佰維在嵌入式儲存領域處於領先地位，與全球頂尖科技公司合作，無懼嚴苛環境，研發適用於元宇宙、擴增實境、物聯網和人工智慧領域的最新設備。憑藉豐富經驗，佰維的消費級產品多次榮獲媒體和專家的優秀產品獎項。

無論您是為了高效工作、暢玩電競還是休閒娛樂，佰維的消費級產品都將為您保駕護航。

與佰維一同在2024臺北國際電腦展上體驗個人存儲和記憶體解決方案的未來。相約南港展覽館和君悅酒店，我們期待並歡迎您的到來。

SOURCE BIWIN Storage Technology Co., Ltd.