網龍公佈2024年中期業績：EBITDA同比增長13%，新一輪增長蓄勢待發

香港2024年8月29日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者—網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」；香港交易所股份代號：777）今日公佈2024年中期財務業績。網龍管理層將於2024年8月30日香港時間上午10時正舉行業績發佈會及網上直播，討論財務業績和近期業務發展。

網龍主席劉德建博士表示：「今年上半年的業績展現了我們較強的韌性，儘管有一些短期挑戰，我們仍聚焦於打造能夠強化核心競爭力並推動長期增長的產品。國內端遊收入同比增長2.1%至人民幣13.6億元，得益於我們努力提升玩家參與度和留存率。我們相信，隨著玩家的消費習慣向高品質內容、知名IP的遊戲遷移，我們所擁有的標誌性且不可複製的旗艦IP，以及圍繞這些IP打造高品質遊戲的商業模式，將有助於我們實現差異化並推動可持續增長。雖然我們的海外遊戲收入由於一些短期因素同比下降12.9%，導致整體遊戲收入有所下滑，但我們有信心在下半年取得更好的表現。我們的增長策略正在按計劃穩步推進，且有許多積極的消息可以分享：我們的新遊戲《代號-Alpha》預計將於下半年正式上線，並拓展到多個國家。我們的《終焉誓約•海外版》取得了不錯的測試數據，預計這款二次元新遊戲將在未來 6 到 9 個月內在日本市場推出。此外，我們的Roguelike俯視角射擊新遊戲《星海特攻》獲得了玩家的熱烈好評，該遊戲在 TapTap 平台的新品榜中名列第二，並獲得了8.0的用戶評分。我們預期這款遊戲將於 2025 年在全球推出，有潛力成為一款高日活躍用戶數（DAU）的重磅新遊。」

「教育業務方面，我們的海外教育子公司 Mynd.ai 仍處於挑戰與機遇並存的行業轉型階段。一方面，由於新冠疫情結束，各地教育部門預算回歸常態化，以及宏觀通貨膨脹影響了學校的預算分配決策，硬件市場出貨量持續放緩。另一方面，市場目前正處於轉型的初期階段，從由硬件主導逐漸轉向以軟件和服務為核心的整合模式，Mynd.ai作為市場領導者，擁有超過 100 萬間教室的安裝基數，面臨著巨大的轉型機遇。」

「最近數月，網龍在泰國和沙特的國家級項目中也取得了積極進展。在泰國高等教育與科研創新部的支持下，我們宣佈了一項開發先進的 AI 賦能教育平台aom-ai的戰略舉措。該平台結合了網龍先進的教育技術與深厚的本土洞察力，預計將於年內推出。在沙特，我們正圍繞 K12 教育以及技術與職業培訓領域與教育部密切探討多項令人期待的教育科技合作項目。」

2024 年上半年財務摘要

收益為人民幣33.0億元，同比減少10.3%。

來自遊戲及應用服務的收益為人民幣21.2億元，占本公司總收益的64.3%，同比減少0.8%。

來自Mynd.ai的收益為人民幣11.8億元，占本公司總收益的35.7%，同比減少23.5%。

毛利為人民幣22.0億元，同比減少3.8%。

來自遊戲及應用服務的經營性分類溢利 [1] 為人民幣6.9億元，同比減少11.5%。

為人民幣6.9億元，同比減少11.5%。 來自Mynd.ai的經營性分類虧損 [1] 為人民幣1.1億元，而去年同期虧損為人民幣4,800萬元。

為人民幣1.1億元，而去年同期虧損為人民幣4,800萬元。 經營溢利為人民幣6.3億元，同比減少9.3%。

非公認會計準則經營溢利 [2] 為人民幣6.4億元，同比減少7.5%。

為人民幣6.4億元，同比減少7.5%。 除利息稅項折舊及攤銷前利潤為人民幣10.4億元，同比增長12.9%。

非公認會計準則除利息稅項折舊及攤銷前利潤 [2] 為人民幣11.5億元，同比增長33.1%。

為人民幣11.5億元，同比增長33.1%。 本公司擁有人應占溢利為人民幣4.0億元，同比減少20.0%。

本公司擁有人應占非公認會計準則溢利 [2] 為人民幣5.6億元，同比減少5.3%。

為人民幣5.6億元，同比減少5.3%。 本公司宣佈派發截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息每股普通股0.40港元。

分類財務摘要



2024 年上半年 2023年上半年 變動 (人民幣百萬元) 遊戲及 應用服務 Mynd.ai 遊戲及 應用服務 Mynd.ai 遊戲及 應用服務 Mynd.ai





（經重列） （經重列）



收益 2,121 1,180 2,139 1,542 -0.8 % -23.5 % 毛利 1,849 351 1,896 392 -2.5 % -10.5 % 毛利率 87.2 % 29.7 % 88.6 % 25.4 % -1.4個百分點 +4.3 個百分點 經營性分類溢利 （虧損）[1] 688 (111) 777 (48) -11.5 % +131.3 % 分類經營開支 [3]











- 研發 (595) (101) (542) (99) +9.8 % +2.0 % - 銷售及市場推廣 (210) (139) (240) (187) -12.5 % -25.7 % - 行政 (324) (200) (361) (145) -10.2 % +37.9 %

遊戲業務

2024年上半年，我們的遊戲業務收入達人民幣18.6億元，環比增長1.3%，同比下降3.0%，占遊戲及應用服務收入的87.8%。上半年我們主要聚焦兩個層面，一方面，我們致力於提升現有遊戲的體驗，從而加深用戶參與度，實現用戶的高留存率，為現有遊戲的長線運營奠定基礎；另一方面，我們在新遊戲的開發和測試上取得了顯著進展，測試指標和用戶反饋結果喜人，使我們有望在未來6到12個月內實現收入增長。

2024年上半年，國內端游收入達人民幣13.6億元，同比增長2.1%，環比增長5.3%。我們的三大旗艦IP魔域、征服及英魂之刃在國內端遊收入上均實現了同比和環比增長。我們現有遊戲的穩定增長，源於我們不斷優化遊戲內容，更好地實現內容向消費與數值向消費的平衡，從而持續提升遊戲體驗的品質。

期內，我們旗艦IP魔域的收入達人民幣16.9億元，環比增長0.6%，同比下降3.8%。魔域IP的表現主要受到兩方面影響：（1）現有魔域遊戲環比表現穩定，我們著力於籌備下一款新的魔域遊戲《魔域再起》，該遊戲預計將在明年第一季度推出；（2）《魔域》海外版遭遇短期的外掛干擾，我們已採取措施，預期該遊戲將重回增長軌道。

我們繼續專注於提升玩家的遊戲體驗，推動我們的旗艦遊戲《魔域》簡體版在上半年實現了玩法向收入和內容向收入的同比增長。我們的具體措施包括豐富不同角色的設定、優化遊戲畫面和背景音樂，並融入「國風」及文化元素，以迎合眾多玩家的興趣和熱情。

展望未來，我們計畫為魔域IP實施多管齊下的增長策略，包括實現現有遊戲的穩定增長，推出《魔域再起》及《魔域口袋2.0》（分別計畫在2025年初和2026年內推出），以被市場驗證的收入模式吸引和鞏固廣泛的魔域IP玩家群體。我們還將開發一款全新的魔域端游，計畫於2025年下半年推出，目標是吸引全新玩家和老玩家的回歸。我們相信，這一策略將推動魔域IP的收入達到新的規模，並在未來幾年持續推動收入增長。

我們的英魂之刃IP上半年在收入和長期發展戰略上均取得積極進展。特別是端遊版連續三個報告期實現收入增長，上半年收入同比增長29.6%，這得益於遊戲玩法的顯著提升以及成功通過電競賽事「激活」玩家，推動了玩家留存率、付費用戶數（APA）及每用戶平均收入（ARPU）的增長。與我們去年的秋季賽相比，夏季賽參賽的電競戰隊數量增加了28%，觀眾數量增加了71%。英魂之刃手遊方面，我們正對新手游《代號-Nirvana》進行測試並計畫於2025年推出，預計將進一步推動手遊收入的增長。

我們的征服IP在國內市場表現強勁，收入同比增長6.6%，主要得益於兩次重大內容更新和創新玩法的引入。在《征服》最大的海外市場埃及，玩家消費同比略降1.3%（按當地貨幣計算），主要是因為當地短期的限電措施的影響（該限制已於7月暫停，預計電力短缺問題將在今年年底前解決[4]）。儘管短期內收入下降，但我們的變現潛力有所增強，付費用戶數同比增長16.7%。我們在拓展遊戲中的休閒玩法方面取得顯著進展，休閒玩家增長12.7%，為未來收入增長奠定了基礎。

我們在拓展IP和遊戲類型的長期戰略方面也取得了重大進展。我們正在開發的Roguelike俯視角射擊新遊戲《星海特攻》於7月在TapTap上開始測試，並獲得了8.0的用戶評分，預計該遊戲將於2025年全球發佈，有望成為一款新的高DAU遊戲。此外，我們的休閒遊戲《代號-Alpha》於6月在海外市場開始測試，取得不錯表現，預計這款遊戲將在下半年帶來一些新增收入，有望開闢新的休閒娛樂賽道。在二次元品類方面，《終焉誓約》在過去12個月經過多輪遊戲優化，在海外市場測試中取得了積極的反饋，預計將在2025年上半年正式推出。最後，我們的其他新遊戲也處於測試階段，包括面向海外市場的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）《代號-龍》，以及瞄準放置卡牌遊戲市場的《幻空城戰歌》。

展望未來，在新遊戲佈局方面，我們預計在未來6到9個月內基於現有旗艦IP和全新IP推出4至5款新遊戲，從而推動整體收入和盈利能力的增長。

Mynd.ai

我們的海外教育子公司Mynd.ai在其大部分主要區域市場面臨著行業性的需求放緩。新冠疫情期間，各地政府開展了疫情救助計畫，帶來了高額的資金補貼，隨著疫情結束，各地教育部門預算回歸常態化，導致整體互動平板市場硬件收入受到影響。此外，通貨膨脹導致學校日常運營成本增加，影響了學校的預算分配決策。

2024年上半年，Mynd.ai主要財務情況如下：

— 收入為人民幣11.8億元，對比去年同期為人民幣15.4億元。收入下降的主要原因是市場需求低迷，主要客戶減少了支出。

— 毛利率提升4.3個百分點至29.7%，主要是由於運營效率的提高帶來了多方面成本節約，包括零部件材料價格下降、運費及其他成本因部分製造環節轉移至墨西哥而降低，以及保修成本由於ActivPanel 9和ActivPanel LX更低的故障率而下降。

— 經營現金流對比去年同期增加人民幣3,400萬元[5]。

— 現金為人民幣4.9億元，且已建立充足的可用信貸額度。

— 調整後的除利息稅項折舊及攤銷前虧損為人民幣4,000萬元，在收入下降的情況下，同比仍有7.5%的改善，主要是因為對日常運營成本進行了優化[5]。

— 淨虧損為人民幣3.4億元，對比去年同期虧損為人民幣1.1億元。虧損增加主要是由於對遞延所得稅資產進行了一次性非現金計價備抵，金額為人民幣2.9億元[5]（不計該一次性影響，淨虧損同比減少58.0%）。

— 管理層繼續執行成本管控措施，以減輕硬件市場需求低迷的影響。

儘管面臨短期挑戰，但我們對現有的商業模式充滿信心，並已做好業務運營的優化精簡以應對市場挑戰的準備，上半年毛利率的提升就是最好的證明。隨著我們繼續執行成本優化舉措並不斷評估資本配置策略，我們將在競爭中保持優勢並維持市場領導者地位。

從長遠來看，我們正面臨著前所未有的機遇，全球課堂教育技術市場目前仍處於轉型的初期階段，從由硬件主導逐漸轉向以軟件和服務為核心的整合模式。我們相信，憑藉市場領導者地位、全球超過100萬間教室的安裝基數、完善的分銷渠道網絡以及年初推出其首款SAAS產品Explain Everything Advanced的先發優勢，Mynd.ai能夠在當前市場關鍵階段保持強大的競爭優勢。Mynd.ai將繼續秉承長期戰略願景，致力於為教育、企業和公共部門提供創新性工具及技術賦能的硬件與軟件解決方案。

我們的子公司Mynd.ai預計將於近期舉辦資本市場日活動，向股東和投資者詳細介紹其戰略計畫。

[1] 經營性分類溢利（虧損）的數字是來自本集團報告的分類溢利（虧損）的數字（按照香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）第8號編制），但不包括非核心╱經營性、非重複性或未分配項目，包括政府補貼、減值虧損（扣除回撥）、 按公平值計入損益（「按公平值計入損益」）之財務資產之公平值變動及匯兌盈利、衍生財務工具之公平值變動及匯兌虧損、可轉換及可交換債券及可轉換票據之利息開支及匯兌虧損、遣散費、分拆之法律及專業費用及無形資產之減值虧損回撥。 [2] 為補充本集團按照香港財務報告準則編制的綜合業績，採用非公認會計準則指標僅為提高對本集團目前財務表現的整體理解。該非公認會計準則指標並非香港財務報告準則明確允許的指標及未必能與其他公司的類似指標作比較。本集團的非公認會計準則指標不計及以股份為基礎支付之開支、收購附屬公司產生之無形資產攤銷、 存貨撇減、投資物業公平值變動、按公平值計入損益之財務資產之公平值變動、衍生財務工具之公平值變動、財務成本、 遞延稅項、 無形資產之減值虧損回撥、出售無形資產之盈利以及已質押銀行存款、 按公平值計入損益之財務資產、可轉換及可交換債券及衍生財務工具之匯兌盈利。 [3] 分類經營開支不含董事費用及薪金、攤銷及匯兌差額等未分配開支╱收入，此等開支╱收入計入本公司報告的綜合財務報表的銷售及一般行政開支類別，但按香港財務報告準則第8號不能就計算分類溢利（虧損）數字的用途分配至特定的業務分類。 [4] 根據Ahram Online於2024年7月17日發佈的Egypt to stop load-shedding power cuts on Sunday: PM Madbouly新聞內容 [5] 資料來自於Mynd.ai 6-K報告，根據美國公認會計準則（U.S. GAAP）

- 完 -

管理層業績發佈會及網上直播

網龍管理層將於2024年8月30日香港時間上午10時正舉行業績發佈會及網絡直播，討論財務業績和近期業務發展。

會議詳情如下：

時間： 香港時間2024年8月30日（星期五）上午10:00正/ 美東時間2024年8月29日（星期四）下午10:00正 形式: 香港The Executive Centre線下會場 或 網上直播會議 線下會場地點: 香港中環士丹利街28號2樓 網上直播： https://webcast.roadshowchina.cn/MnM3VmRvcklvTCsrcTVOVHhpN1hOdz09

如欲參加網上直播會議者，可在網龍投資者關係網站https://ir.nd.com.cn/sc/category/webcast-sc在線收聽會議實況或回看會議，與會者請于會議開始前10分鐘登入上述網站，然後進入「2024年中期業績發佈會及網上直播」並根據指示登記。

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com及打造中國極具影響力的智慧手機服務平台－91無線。

網龍成立於 1999 年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展在線教育業務，其在美國上市的海外教育業務子公司 Mynd.ai 是全球互動技術領域的領導者。Mynd.ai 的互動顯示屏和軟件產品屢獲殊榮，已在全球 126 個國家為超過 100 萬間教室提供產品和服務。

如有投資者垂詢，敬請聯絡：

網龍網絡控股有限公司

周鷹女士

投資者關係高級總監

電郵：[email protected]/ [email protected]

網站：ir.nd.com.cn

簡明綜合損益及其他全面收益表 截至二零二四年六月三十日止六個月

截至六月三十日止六個月

二零二四年

二零二三年

(未經審核)

(未經審核)

人民幣百萬元

人民幣百萬元 收益 3,301

3,681 收益成本 (1,102)

(1,394)







毛利 2,199

2,287 其他收入及盈利 139

120 銷售及市場推廣開支 (352)

(443) 行政開支 (551)

(570) 研發成本 (696)

(641) 其他開支及虧損 (105)

(54)







經營溢利 634

699 已質押銀行存款、按公平值計入損益之財務資產、可轉換

及可交換債券及衍生財務工具之匯兌盈利 (虧損) 2

(35) 按公平值計入損益之財務資產之公平值變動 77

35 衍生財務工具之公平值變動 70

15 財務成本 (81)

(135)







除稅前溢利 702

579 稅項 (397)

(126)







期內溢利 305

453































期內其他全面收益（開支），扣除所得稅：





其後可重新分類至損益之項目：





換算海外業務產生之匯兌差額 1

61 不可重新分類至損益之項目：





按公平值計入其他全面收益之權益工具之公平值變動 (12)

(1) 期內其他全面(開支)收益 (11)

60 期內全面收益總額 294

513 以下各項應占期內溢利（虧損）：





-本公司擁有人 400

500 -非控股權益 (95)

(47)

305

453







以下各項應占期內全面收益（開支）總額：





-本公司擁有人 388

557 -非控股權益 (94)

(44)

294

513









人民幣分

人民幣分 每股盈利





- 基本 75.46

92.61 - 攤薄 75.46

92.61

簡明綜合財務狀況表 於二零二四年六月三十日

二零二四年

二零二三年

六月三十日

十二月三十一日

(未經審核)

(經審核及經重列)

人民幣百萬元

人民幣百萬元 非流動資產





物業、廠房及設備 2,357

2,422 使用權資產 458

380 投資物業 47

60 商譽 320

325 無形資產 783

868 於聯營公司及合營企業之權益 43

43 按公平值計入其他全面收益之權益工具 32

45 按公平值計入損益之財務資產 509

453 應收貸款 12

12 其他應收款項、預付款項及按金 352

351 遞延稅項資產 151

433

5,064

5,392 流動資產





在建物業 70

70 待售物業 281

280 存貨 269

405 按公平值計入損益之財務資產 124

38 應收貸款 90

79 貿易應收款項 745

702 其他應收款項、預付款項及按金 667

492 可退回稅項 30

39 已質押銀行存款 624

315 原到期日三個月以上之銀行存款 215

329 現金及現金等價物 2,382

2,241

5,497

4,990 流動負債



貿易及其他應付款項 1,390

1,518 合約負債 379

491 租賃負債 97

76 撥備 110

127 衍生財務工具 37

107 銀行貸款 1,318

1,033 可轉換及可交換債券 274

256 可轉換票據 375

357 應付稅項 72

80

4,052

4,045 流動資產淨值 1,445

945 總資產減流動負債 6,509

6,337







非流動負債





其他應付款項 35

37 租賃負債 110

45 銀行貸款 -

1 遞延稅項負債 84

80

229

163 資產淨值 6,280

6,174







股本及儲備





股本 39

39 股份溢價及儲備 6,075

5,856 本公司擁有人應占權益 6,114

5,895 非控股權益 166

279

6,280

6,174

未經審核公認會計準則及非公認會計準則指標調節表

截至六月三十日止六個月

二零二四年

二零二三年

(未經審核)

(未經審核)

人民幣百萬元

人民幣百萬元 經營溢利 634

699 出售無形資產之盈利 (51)

- 收購附屬公司產生之無形資產攤銷 36

30 投資物業之公平值變動 13

- 以股份為基礎支付之開支 8

2 無形資產之減值虧損回撥 -

(43) 存貨撇減 -

4 非公認會計準則經營溢利 640

692







本公司擁有人應占溢利 400

500 按公平值計入損益之財務資產之公平值變動 (77)

(35) 衍生財務工具之公平值變動 (53)

(15) 出售無形資產之盈利 (51)

- 已質押銀行存款、按公平值計入損益之財務資產、可轉

換及可交換債券及衍生財務工具之匯兌（盈利）虧損 (2)

30 遞延稅項 219

- 財務成本 71

122 收購附屬公司產生之無形資產攤銷 32

24 投資物業之公平值變動 13

- 以股份為基礎支付之開支 6

2 無形資產之減值虧損回撥 -

(43) 存貨撇減 -

4 本公司擁有人應占非公認會計準則溢利 558

589

SOURCE 網龍網絡控股有限公司