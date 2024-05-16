復星國際榮登「2024年《財富》中國ESG影響力榜」

香港2024年5月16日 /美通社/ -- 5月13日，《財富》雜誌公佈2024年中國ESG影響力榜單，復星國際有限公司（簡稱「復星國際」或「公司」）（香港聯交所股份代號：00656）入選該榜單，突顯其在環境、社會和公司治理（ESG）方面的卓越表現和行業領導力。

《財富》雜誌指出，2023年至今，中國ESG的實踐穩健前行，在宏觀經濟遭遇嚴峻挑戰的一年內，ESG成為公司錘煉持久競爭力的行動指針。《財富》公佈的2024年中國ESG影響力榜，共有101家企業上榜。今年《財富》中國ESG影響力榜更首次向在華外企開放申報，其中31家在華外企成功上榜。上榜企業廣泛來自新能源、互聯網、金融、健康、製造等領域，在業內有卓越的影響力。除復星國際外，上榜企業還包括：阿里巴巴、螞蟻科技、京東、聯想、小米集團、中國銀行、中國太平洋保險、新世界中國、瑞安、中海油、花旗銀行、微軟、西門子、百勝中國、百事等等。

《財富》指出，入選的企業均是在中國商業環境中能夠產生積極影響的領軍企業，復星國際在改善環境、保護員工、支持社區上做出了卓越的努力，以持續且包容的增長穿越經濟週期，並贏得市場尊重，因此成功入選該榜單。

ESG評級優異，積極推動全球可持續發展

今年是復星國際加入聯合國全球契約組織十周年。自加入全球契約組織以來，復星始終將有關人權、勞工、環境和反腐敗的全球契約十項原則納入企業戰略和運營中，確保負責任地開展業務，同時復星國際積極聯合各成員企業推動ESG戰略的實施。

儘管後疫情時代下，宏觀環境依然充滿挑戰，但復星對可持續發展事業始終堅定不移並取得了顯著進展。2023年，復星國際的MSCI ESG評級連續三年保持AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；恒生可持續發展評級躍升至AA-，並首次入選恒生可持續發展企業指數成份股；在標普全球企業可持續發展評估中的表現躋身全球同業排名前6%，並憑藉優異成績入選了標普全球《可持續發展年鑒2024》及獲得其頒授的「行業最佳進步企業」標徽；連續兩年入選富時羅素社會責任指數成份股。

創新驅動，積極回饋社會

復星堅持創新驅動戰略，並推動旗下業務結出創新碩果，以更好地服務社會。2023年，復星研發的抗癌、抗瘧藥物有了新的突破，廣泛惠及癌症患者和重症瘧疾患者。復宏漢霖自主研發的全球首個獲批一線治療廣泛期小細胞肺癌的靶向PD-1單抗漢斯狀®（斯魯利單抗注射液）獲批四項適應症。復星醫藥自主研發的第二代注射用青蒿琥酯Argesun®，成為首個通過世界衛生組織預認證的「一步配製青蒿琥酯注射劑」，用於治療瘧疾，截至2023年底，已累計救治了全球超6,800萬重症瘧疾患者。復星凱特推出的中國首款、CAR-T細胞治療產品奕凱達®（阿基侖賽注射液）新增二線適應症獲得國家藥品監督管理局附條件批准，為中國淋巴瘤患者帶來更多治療選擇和治癒希望。

展望未來，復星將繼續積極關注全球可持續發展領域的進展，完善及提升復星的ESG管理，並積極響應國家戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、參與公益慈善、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造，並利用復星全球產業生態的資源和優勢，在可持續發展上創造影響力，持續為世界創造美好。

SOURCE 復星