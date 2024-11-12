復星國際榮獲《財資》雜誌頒發的「2024年財資ESG企業大獎鉑金獎」及「最佳社會責任獎」

香港2024年11月12日 /美通社/ -- 2024年11月7日晚上，亞太區知名金融財經行業雜誌《財資》於新加坡四季酒店舉行「2024年財資ESG企業大獎」頒獎典禮。復星國際有限公司（簡稱「復星國際」或「公司」）（香港聯交所股份代號：00656）獲該雜誌授予的「2024年財資ESG企業大獎—鉑金獎」（The Asset ESG Corporate Awards 2024 – Platinum Award）及「最佳社會責任獎」（Best Initiative in Social Responsibility）。

《財資》旗下ESG企業大獎的評選歷時多年，是亞太地區處於領先地位的 ESG獎項之一。本次復星國際獲評《財資》ESG企業大獎鉑金獎，表彰公司在財務業績、企業管治、社會責任、環境保護、投資者關係、信息披露及企業傳播等範疇的卓越表現。其他同時獲得「2024年財資ESG企業大獎—鉑金獎」的公司包括中國銀行（香港）、中國海外發展、中國聯通、嘉里建設、領展、瑞安房地產等。

復星ESG表現獲國際市場廣泛認可

回顧過往，復星一直關注全球可持續發展領域的變革和發展，已建立完善的ESG管理體系，多年來將ESG管理要求融入經營管理中，並積極響應國家及全球可持續發展戰略、保障信息安全、促進科技創新、落實「雙碳」目標、保障員工權益，助力可持續管理與價值創造。

今年，復星提出了可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT），確定了六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency透明真實，這是復星成立以來的初心延續，也是ESG實踐長期貫徹執行的保障。

近年來，復星在ESG各方面都有突出表現。截至目前，復星國際MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；標普全球企業可持續發展評估成績排名超過94%的全球同業，成功入選標普全球《可持續發展年鑑2024》，並躋身《可持續發展年鑑（中國版）2024》最佳1%》及獲頒「行業最佳進步企業」殊榮；恒生ESG評級為「AA-」，並連續入選恒生可持續發展企業基準指數成份股；富時羅素FTSE ESG評分保持領先，並持續入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

創新驅動，積極回饋社會

復星堅持創新驅動戰略，並推動旗下業務結出創新碩果，以更好地服務社會。依託長期積累的科創能力，復星「全球首款」「中國首個」成果不斷湧現。復星醫藥自主研發的注射用青蒿琥酯，截至2023年底，已累計救治了全球超6,800萬重症瘧疾患者。第二代注射用青蒿琥酯Argesun®，成為首個通過世界衛生組織預認證的「一步配製青蒿琥酯注射劑」，用於治療瘧疾。

復星醫藥生物藥平台復宏漢霖自主開發和生產的漢曲優®（注射用曲妥珠單抗）獲美國批准上市，成為在中國、歐盟、美國獲批的「中國籍」單抗生物類似藥；自主研發的漢斯狀®（斯魯利單抗注射液），是全球首個獲批一線治療廣泛期小細胞肺癌的靶向PD-1單抗。復星凱特開發的奕凱達®（阿基侖賽注射液）是國內首個獲批上市的CAR-T細胞治療產品，並已獲批二線適應症，為中國淋巴瘤患者帶來更多治療選擇和治癒希望。直觀復星國產達芬奇Xi手術系統成功通過國家藥監局批准，並投產上市，實現「中國製造、共同研發、全球銷售」。

為更好地推動企業社會責任的履行和實施，復星基金會於2012年成立，在全球應急馳援、鄉村振興、健康、教育、文化藝術及青少年發展等領域不懈努力，創造社會價值。當中，復星基金會的鄉村醫生項目自2017年底開展以來，已覆蓋16個省、直轄市、自治區的78個縣，守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬基層家庭。

《財資》特別嘉許「星益家」項目，表揚復星積極發起「共助美好」的精神

復星同時始終秉持「以人為本」的核心價值觀，關注員工的健康與福祉。在給予員工關懷的同時，集團通過整合復星生態體系全球運營資源，攜手成員企業開展公益行動。2023年初，復星正式將0.5天公益假期制度寫入集團員工手冊，實行一年以來，共有超4,500人次海內外復星員工參與多領域公益活動，合計時長達34,476小時。

為實現復星員工年度三萬公益小時的承諾，踐行「修身、齊家、立業、助天下」的初心，「星益家WE Volunteer」員工公益項目應運而生。通過每月設置不同的公益主題，邀請復星生態內企業，圍繞自身資源優勢與公益理想，發起系列活動，吸引復星全員參與及共創，以打造更開放包容的企業公益文化和氛圍。本次《財資》特別嘉許了「星益家WE Volunteer」的企業社會責任項目，表揚復星積極發動復星生態內企業踐行社會責任，發起「志願益起，共助美好」的精神。

SOURCE 復星