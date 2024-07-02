信達生物在2024年歐洲腫瘤內科學會胃腸道腫瘤大會（ESMO GI）口頭報告創新型抗CLDN18.2 ADC（IBI343）在晚期胃或胃食管交界處腺癌的最新研究數據

美國舊金山和中國蘇州2024年7月2日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，在2024年歐洲腫瘤內科學會胃腸道腫瘤大會（ESMO GI）口頭報告創新型抗緊密連接蛋白 18.2（CLDN18.2） 抗體-依喜替康偶聯物（ADC） IBI343治療晚期胃或胃食管交界處腺癌(G/GEJ AC)的最新I期研究數據（研究登記號：NCT05458219）。該結果展示出IBI343在CLDN18.2表達陽性的胃癌患者中出色的療效和良好的安全性。

胃癌是全球最常見的惡性腫瘤之一，2022年GLOBOCAN[1]統計數據顯示胃癌發病率及死亡率均高居所有惡性腫瘤的第五位。2022 年全球約有近 97萬新發病例，66萬死亡病例。中國胃癌每年新發病例35.9萬例，死亡病例近26.0萬例，分別佔全球胃癌新發病例和死亡病例總數的37.0%和39.4%，存在極大的未滿足臨床需求。

本次報告的數據來自一項在中國及澳大利亞開展的I期研究，結果如下：

在CLDN18.2高表達的（定義為≥75%腫瘤細胞中CLDN18.2染色強度≥2+）的受試者中6mg/kg劑量組（N=30）， ORR及DCR分別為 36.7 %和 93.3 %。在8mg/kg 劑量組（N=17），ORR達 47.1 %，DCR為 88.2 %。

%和 %。在8mg/kg 劑量組（N=17），ORR達 %，DCR為 %。 中位隨訪7.2個月，6mg/kg劑量組CLDN18.2高表達患者中位無進展生存期長達 6.8 個月。

個月。 大部分治療期間不良事件（TEAE）為1-2級，6mg/kg劑量組受試者僅有31.6%比例發生3級及以上治療相關不良事件（TRAE）。3級以上消化道反應極低（＜5%），未有間質性肺病（ILD）發生。

悉尼聖文森特醫院Kinghorn 癌症中心，早期臨床研究轉化醫學負責人Dr Jia (Jenny) Liu表示：「IBI343為新一代Fc沉默的抗CLDN18.2 ADC，在晚期胃或胃食管交界處腺癌CLDN18.2中高表達受試者中，觀察到令人鼓舞的臨床獲益。此外，I期研究觀察到的消化道毒性低於同靶點藥物，且未觀察到間質性肺病的發生。非常期待IBI343對比標準治療的III期研究結果。」

信達生物製藥集團高級副總裁周輝博士表示：「基於公司獨特的高效低毒的ADC技術平台，IBI343在晚期胃癌人群獲得了積極的概念驗證結果；同時，IBI343展現了極佳的耐受性，尤其是與同類更低的消化道毒性，這為進一步的一線聯合治療和新輔助治療留下很大的空間。我們將進一步推進IBI343包括與免疫治療等其他治療方式的聯合，以及在其他瘤種的研究，以更好地惠及全球腫瘤患者。作為腫瘤治療領域的開拓者，信達生物將探索未被滿足的臨床需求，推動全球創新，並堅守開發出老百姓用得起的高質量生物藥這一使命。」

除胃癌外，IBI343還在胰腺癌等實體瘤上探索治療潛力。本月初，IBI343治療胰腺癌的臨床I期研究數據於2024年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上報道，展現出可控的安全性和出色的療效。[詳情鏈接]

關於胃/胃食管交界處腺癌

胃癌是世界上最常見的惡性腫瘤之一，是全球範圍內因癌症導致死亡的主要原因之一。轉移性胃癌患者5年生存率不足 5%[2]。中國、日本等是胃癌高發區[3]。目前，氟嘧啶和鉑類聯合治療的化療及免疫檢查點抑制劑治療是晚期轉移性胃癌患者的標準治療。系統性治療對晚期胃癌的療效有限，尤其對於三線及以上胃癌患者的預後通常較差，可選的治療手段少，預期生存較短，中位生存期約半年[4]。

緊密連接分子家族成員 Claudin 是上皮緊密連接的關鍵結構和功能組分，其中緊密連接蛋白 18.2（CLDN18.2）通常埋藏在胃粘膜中，但惡性腫瘤的發生會導致緊密連接的破壞和腫瘤細胞表面 CLDN18.2 表位的暴露[5]。 CLDN18.2 在胃癌患者中表達率達 80%。

關於IBI343（抗CLDN18.2 ADC）

IBI343是重組人源抗CLDN18.2 ADC，與表達CLDN18.2的腫瘤細胞結合後，可發生CLDN18.2依賴性ADC內化，並釋放毒素藥物引起DNA損傷，導致腫瘤細胞凋亡。游離的毒素藥物也可以通過質膜擴散到達並殺死相鄰的腫瘤細胞，因此IBI343也具有旁觀者效應（bystander effect）。

作為創新型TOPO1i型ADC，IBI343在臨床I期研究中展現出可控的安全性和令人鼓舞的療效性信號，目前正在胃癌和胰腺癌等瘤種上探索IBI343的治療潛力。2024年5月，IBI343被中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品評審中心（CDE）納入突破性治療藥物（BTD）品種名單，用於至少接受過二種系統性治療的CLDN18.2表達陽性的晚期胃/胃食管交界處腺癌。IBI343用於該適應症的多中心臨床三期正在籌備中。2024年6月，IBI343同時獲得美國食品和藥物監督管理局（FDA）授予快速通道資格（FTD），擬定適應症為至少接受過一種系統性治療的CLDN18.2表達陽性的晚期胰腺導管腺癌。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

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參考文獻 [1] Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024 May-Jun;74(3):229-263. [2] Lasithiotakis K, Antoniou SA, Antoniou GA, Kaklamanos I, Zoras O. Gastrectomy for stage IV gastric cancer. a systematic review and meta-analysis. Anticancer Res. May 2014;34(5):2079-85 [3] Xu B, Wang JM. Epidemiological study of gastric cancer[J]. Chin J Cancer Prev Treat, 2006,13(1): 81-87. [4] Chan WL, Lam KO, So TH, et al. Third-line systemic treatment in advanced/metastatic gastric cancer: a comprehensive review. Ther Adv Med Oncol. 2019;11:1758835919859990. [5] Sahin U, Koslowski M, Dhaene K, et al. Claudin-18 splice variant 2 is a pan-cancer target suitable for therapeutic antibody development. Clin Cancer Res. 2008;14(23):7624-7634.

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