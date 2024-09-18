信達生物在2024年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）大會口頭報告抗HER2單克隆抗體-喜樹鹼衍生物偶聯物（HER2 ADC）IBI354治療晚期卵巢癌、乳腺癌等實體瘤的臨床數據

美國舊金山和中國蘇州2024年9月18日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司，在2024年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）大會上公布了抗HER2單克隆抗體-喜樹鹼衍生物偶聯物IBI354治療多種晚期實體瘤的臨床數據（研究登記號：NCT05636215）。

本次公布的數據來自一項1/2期研究，旨在評估IBI354治療晚期實體瘤受試者的安全性、耐受性和初步有效性。共368例晚期實體瘤受試者接受了不同劑量的IBI354單藥治療，包括178例乳腺癌、92例卵巢癌、38例結直腸癌及60例其他腫瘤的受試者。其中42.7%的受試者既往接受過5種及以上系統性治療方案治療。研究結果顯示：

IBI354單藥治療展示出優異的安全性：

劑量爬坡至 18mg, 未發生DLT事件。

未發生DLT事件。 最常見的TRAE是惡心、白細胞計數降低和貧血。 間質性肺炎方面發生率僅為 1.6%，且均為1級。

三級及以上治療相關不良事件（TRAE）的總體發生率為21.5%， 導致劑量降低的TRAE總體發生率為2.4%，導致永久停藥的TRAE總體發生率為1.6%，未出現導致死亡的TRAE。

IBI354在多個癌種上表現出積極的早期療效信號：

鉑耐藥卵巢癌中（n=87, 6 ~12mg/kg IBI354治療），總體客觀緩解率（ORR）為40.2%，疾病控制率（DCR）為81.6%。其中， 在 40例接受12mg/kg IBI354治療的卵巢癌受試者中ORR達到52.5%，DCR為90.0%，在HER2 IHC 1+的27例受試者中，ORR達到55.6%，DCR為88.9%。截至數據截止日期，中位隨訪時間為6.5個月，無進展生存期（PFS）和緩解持續時間（DoR）尚未成熟。

HER2陽性乳腺癌中(n=59, 6~15mg/kg IBI354 治療)， ORR和DCR分別為67.8%和88.1%。

HER2低表達乳腺癌中(n=67, 6~15mg/kg IBI354 治療)，ORR和DCR分別為41.8%和82.1%。 其中 26例接受了12mg/kg IBI354治療，ORR達到61.5%，DCR為88.5%。

HER2陽性消化系統惡性腫瘤中，共35例受試者接受6~15mg/kg IBI354 治療，ORR和DCR分別為57.1%和91.4%。其中26例為結直腸癌受試者，14例獲得了客觀緩解（其中1例HER2 IHC 2+ FISH+受試者獲得確認的客觀緩解），ORR和DCR分別為53.8%和92.3%。截至發稿前，另有1例HER2低表達（IHC 2+ FISH-）受試者腫評獲得確認的客觀緩解。

重慶大學附屬腫瘤醫院婦科腫瘤中心首席專家周琦教授，作為該研究婦科腫瘤隊列的主要研究者表示：「約70%的卵巢癌患者在手術和含鉑輔助治療後3年內復發，多次復發最終發展為鉑耐藥[1]。鉑耐藥癌患者缺乏有效的治療手段，現有證據為非鉑單藥化療或加抗血管生成治療，ORR僅約4-13.2%，中位總生存期（OS）僅約10.9-14個月[2]-[3][4][5][6]。HER2靶點作為一個成熟靶點，針對HER2的靶向治療在乳腺癌和胃癌中已被證實具有較好的療效。IBI354作為抗HER2單克隆抗體-喜樹鹼衍生物偶聯物，在HER2表達1+的鉑耐藥卵巢癌中表現出良好的抗腫瘤活性，我們的I期研究中，在12mg/kg Q3W中顯示，ORR為67.5%，DCR為88.9%的臨床獲益，PFS事件發生率為39.0%，同時在試驗中看到了IBI354良好的安全性。延長鉑耐藥復發卵巢癌的PFS和OS，是婦科腫瘤亟待解決的臨床問題，抗體偶聯藥物在耐藥復發腫瘤研發已成為熱點，也看到希望，針對低表達HER2的抗體偶聯藥物的臨床療效值得進一步臨床實驗研究與探索，這將為更多的鉑耐藥卵巢癌患者帶來獲益。」

澳大利亞墨爾本Monash Health醫院臨床腫瘤中心Daphne Day博士表示：「乳腺癌是全球發病率第二的惡性腫瘤，在女性中發病率最高，為女性惡性腫瘤的主要死因之一[7]。HER2擴增或過度表達已被證明在乳腺癌的發生和進展中發揮重要作用，證實了靶向HER2治療的重要性。IBI354作為抗HER2單克隆抗體-喜樹鹼衍生物偶聯物，初步研究結果提示在HER2陽性和低表達乳腺癌觀察到有意義的客觀緩解率和疾病控制率。同時，IBI354也展現出優異的臨床安全性和耐受性。已有臨床數據提示IBI354在乳腺癌人群具有充分的開發前景。」

北京大學附屬腫瘤醫院沈琳教授表示，「結直腸癌已成為中國發病率僅次於肺癌的惡性腫瘤，且發病率和死亡率仍在逐年上升[8]。HER2靶點在結直腸癌的後線治療也發揮了重要作用。IBI354作為抗HER2單克隆抗體-喜樹鹼衍生物偶聯物，初步研究結果提示在HER2陽性消化系統惡性腫癌觀察到積極的療效。值得注意的是，在HER2靶向治療相對不佳的HER2低表達人群中，IBI354也觀測到了抗腫瘤作用。IBI354在後線結直腸癌受試者中也展現出較好的臨床安全性和耐受性，支持繼續在結直腸癌受試者中的探索和開發。」

信達生物制藥集團高級副總裁周輝博士表示：「隨著ADC藥物在腫瘤治療領域的迅速發展，信達生物在ADC領域積極布局，持續研發和創新。本次ESMO大會我們首次展示了IBI354在多種晚期實體瘤中優秀的安全和療效數據，充分證明了信達生物在ADC藥物開發方面的能力，我們將持續投入基於經驗證的自主ADC技術平台，繼續致力於創新ADC分子的臨床開發，為患者提供更多的更優的治療方法。」

關於IBI354（抗HER2抗體-喜樹鹼衍生物偶聯物）

IBI354是抗HER2單克隆抗體-喜樹鹼衍生物偶聯物，基於信達生物擁有自主知識產權的創新ADC linker-payload NT3技術平台。IBI354藥物抗體比（DAR）值為8，能夠攜帶更多的毒素載荷到達腫瘤細胞；ADC分子具有良好的親水性和優異的體內PK表現；毒素小分子有很強的細胞膜滲透能力，展現出更好的旁觀者效應；血漿中游離毒素小分子濃度極低，帶來更低的脫靶毒性和更好的安全性。IBI354不僅在多種荷瘤藥理學模型中展現出了良好抗腫瘤活性，在HER2靶向治療耐藥和轉移模型中也表現出了突出的抑瘤效力。從臨床迫切需求出發，信達生物正在中國、美國、澳大利亞開展臨床研究探索IBI354在針對各種晚期惡性腫瘤的有效性和安全性。基於此創新ADC linker-payload NT3平台，信達生物正在推進多款自研ADC分子的臨床試驗研究，初步展現出優異的安全性和療效信號。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有11個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®），托萊西單抗注射液（信必樂®）和氟澤雷塞片（達伯特®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

前瞻性聲明

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時，凡與本公司有關的，均屬於前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述是基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些是超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

本公司、本公司董事及雇員代理概不承擔 (a) 更正或更新本網站所載前瞻性表述的任何義務;及 (b) 若因任何前瞻性表述不能實現或變成不正確而引致的任何責任。

參考文獻 [1] Armstrong DK, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17(8):896-909. [2] Gaillard S, et al. Gynecol Oncol. 2021 Nov;163(2):237-245. [3] Pujade-Lauraine E, et al. J Clin Oncol. 2014;32(13):1302-8. [4] Pujade-Lauraine E, et al. Lancet Oncol. 2021 Jul;22(7):1034-1046. [5] Cannistra SA, et al. J Clin Oncol. 2010;28(19):3101-3. [6] Naumann WR, et al. Drugs. 2011;71(11):1397-1412. [7] J Clin Oncol. 2020;38(17):1951-1962. [8] Han B, et al. J Natl Cancer Cent. 2024 Feb 2;4(1):47-53.

SOURCE 信達生物