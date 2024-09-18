信達生物在2024年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）大會公佈全球首創PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白IBI363聯合貝伐珠單抗治療晚期結直腸癌的臨床I期數據

美國舊金山和中國蘇州2024年9月18日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，在2024年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上公佈了全球首創（First-in-class）PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白IBI363聯合貝伐珠單抗治療晚期結直腸癌的臨床I期數據。目前， 信達生物正在中國、美國、澳大利亞同時開展 1/2 期臨床研究探索 IBI363 在各種晚期惡性腫瘤的有效性和安全性。

PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白（IBI363）聯合貝伐珠單抗治療晚期結直腸癌的I期臨床數據

本次研究數據來自一項I期臨床研究，旨在評估IBI363聯合貝伐珠單抗治療晚期結直腸癌受試者的安全性、耐受性和初步有效性。

共35例受試者接受IBI363聯合貝伐治療，展現出具有突破性的抗腫瘤療效，以及良好的安全性

截至2024年8月30日，共35例晚期結直腸癌受試者接受了不同劑量水平（0.6 mg/kg IBI363聯合5 mg/kg貝伐 Q2W，1 mg/kg IBI363聯合5 mg/kg貝伐 Q2W，1.5 mg/kg IBI363聯合7.5 mg/kg貝伐Q3W）的聯合治療。其中91.4%的受試者為微衛星穩定（MSS）或錯配修復蛋白完整（pMMR）的晚期結直腸癌，8.6%的受試者MSI/MMR狀態未知。91.5%的受試者既往接受過2線或以上的系統性抗腫瘤治療。51.4%的受試者存在肝轉移。25.7%的受試者入組前接受過免疫治療。40%的受試者存在KRAS/NRAS第2/3/4外顯子基因突變。

安全性方面，最常見的治療相關不良事件（TRAE）是關節痛、甲狀腺功能異常和皮疹。三級或以上TRAE的總體發生率為22.9%，三級或以上免疫相關不良事件(irAE)的總體發生率為5.7%。IBI363聯合貝伐珠單抗與IBI363單藥相比，安全譜類似，未發現新的安全性風險。

在MSS/pMMR結直腸癌受試者中，觀察到持久的客觀緩解和長期獲益趨勢，展現出突破性的治療潛力

有效性方面，共32例受試者接受了至少一次基線後腫瘤評估，ORR為21.9%（確認的ORR為15.6%），DCR為65.6%。至數據截止日期，全部療效可評估受試者的中位DoR為8.1個月（95% CI：1.5~8.2）。中位PFS隨訪時間為7.6個月（95% CI：4.0~9.4），中位PFS為4.1個月（95% CI：1.7~8.1），6個月的PFS率為47.7%。中位OS尚未達到。

在基線有肝轉移的結直腸癌以及基線無肝轉移的結直腸癌受試者中均觀察到令人欣喜的療效信號

17 例基線有肝轉移的結直腸癌受試者 至少接受了一次基線後腫瘤評估， ORR 為 11.8% ， DCR 為 58.8% 。

至少接受了一次基線後腫瘤評估， 15例基線無肝轉移的結直腸癌受試者至少接受了一次基線後腫瘤評估，ORR為33.3%，DCR為73.3%。

在既往接受過免疫治療的結直腸癌和既往未接受過免疫治療的結直腸癌受試者中均觀察到令人欣喜的療效信號

8 例既往接受過免疫治療的結直腸癌受試者 至少接受了一次基線後腫瘤評估， ORR 為 25.0% ， DCR 為 62.5% 。

至少接受了一次基線後腫瘤評估， 24例既往未接受過免疫治療的結直腸癌受試者至少接受了一次基線後腫瘤評估，ORR為20.8%，DCR為66.7%。

在存在KRAS/NRAS第2/3/4外顯子突變的結直腸癌和不存在RSA第2/3/4外顯子突變的結直腸癌受試者中均觀察到令人欣喜的療效信號

14 例存在 RAS 第 2/3/4 外顯子突變的結直腸癌受試者 至少接受了一次基線後腫瘤評估， ORR 為 21.4% ， DCR 為 57.1% 。

至少接受了一次基線後腫瘤評估， 10例不存在RAS第2/3/4外顯子突變的結直腸癌受試者至少接受了一次基線後腫瘤評估，ORR為30.0%，DCR為90.0%。

早前，另一項I期臨床研究中IBI363單藥在結直腸癌隊列的數據此前在2024年ASCO大會發表，展示出令人期待的療效信號及良好的耐受性。目前，有關IBI363的各項研究正在繼續推進中，以進一步探索IBI363在非小細胞肺癌、黑色素瘤、結直腸癌等腫瘤中的前景，以及IBI363聯合方案在MSS/pMMR晚期結直腸癌中的前景，相關數據和分析將在未來學術會議或期刊上繼續更新。

華中科技大學同濟醫學院協和醫院張濤教授表示："結直腸癌是嚴重危害人類健康的消化系統常見惡性腫瘤。在世界範圍內結直腸癌發病率位居惡性腫瘤的第三位，死亡率位居惡性腫瘤的第四位[1]。儘管結直腸癌治療領域幾年來有一定進展，化療藥物的毒性反應及部分患者對傳統化療藥物的耐藥，仍然是結直腸癌治療面臨的嚴峻問題。免疫治療為晚期結直腸癌患者帶來了新的希望，但免疫治療僅獲批用於MSI-H或dMMR的晚期結直腸癌患者。多項研究表明，免疫治療在非MSI-H或dMMR晚期結直腸癌患者中療效非常有限[2]。IL-2作為激活腫瘤特異性CD8+T細胞的重要細胞因子，在機制上與免疫檢查點抑制劑互補，可以扭轉T細胞耗竭，從而克服免疫耐藥。IBI363作為PD-1/IL-2α-bias雙特異性分子，聯合貝伐珠單抗在非MSI-H或dMMR晚期結直腸癌患者中表現出具有突破性的抗腫瘤活性，在ORR和PFS上都顯示出臨床獲益，同時安全性可控。且無論在有無肝轉移，既往是否接受過免疫治療，或者是否存在KRAS/NRAS第2/3/4外顯子突變的結直腸癌患者中均表現出良好的抗腫瘤活性。IBI363聯合貝伐珠單抗在對免疫治療幾乎無應答的結直腸癌中觀察到了令人鼓舞的客觀緩解率和疾病控制率，以及持久的客觀緩解和長期獲益趨勢，且未增加新的安全性風險。總體而言，目前已有的臨床數據提示IBI363聯合貝伐在結直腸癌人群具有充分的開發前景，值得進一步探索其臨床價值。"

信達生物製藥集團高級副總裁周輝博士表示："在ASCO數據報道基礎上，本次ESMO年會我們展示了IBI363聯合療法的數據。在非MSI-H/dMMR晚期結直腸癌中，中低劑量IBI363聯合貝伐珠單抗展現了強大的抗腫瘤作用，觀察到了持久的客觀緩解和長期獲益趨勢，帶來突破性的研究結果。在相對冷腫瘤的人群中看到這樣的結果，預示著IBI363廣泛的開發潛力，我們期待IBI363更高劑量和更長隨訪時間下的數據，為推進下一步臨床開發奠定紮實基礎。"

關於IBI363（PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白）

IBI363是由信達生物自主研發的全球首創PD-1/IL-2雙特異性融合蛋白，同時具有阻斷PD-1/PD-L1通路和激活IL-2通路兩項功能。IBI363的IL-2臂經過了設計改造，保留了其對IL-2 Rα的親和力，但削弱了對IL-2Rβ和IL-2Rγ的結合能力，以此降低毒性；而PD-1結合臂可以同時實現對PD-1的阻斷和IL-2的選擇性遞送。由於新激活的腫瘤特異性T細胞同時表達PD-1和IL-2α，這一差異性策略可以更精確和有效地實現對該T細胞亞群的靶向和激活。IBI363不僅在多種荷瘤藥理學模型中展現出了良好抗腫瘤活性，在PD-1耐藥和轉移模型中也表現出了突出的抑瘤效力。從臨床迫切需求出發，信達生物正在中國、美國、澳大利亞開展臨床研究探索IBI363在針對各種晚期惡性腫瘤的有效性和安全性。

關於信達生物

"始於信，達於行"，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有11個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®），托萊西單抗注射液（信必樂®）和氟澤雷塞片（達伯特®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守"以患者為中心"，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

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參考文獻 1、 https://publications.iarc.fr/Databases/Iarc-Cancerbases/GLOBOCAN-2012-Estimated-Cancer-Incidence-Mortality-And-Prevalence-Worldwide-In-2012-V1.0-2012. 2、 Baraibar I, Mirallas O, Saoudi N et al. Combined Treatment with Immunotherapy-Based Strategies for MSS Metastatic Colorectal Cancer. Cancers (Basel). 2021 Dec 16;13(24):6311.

SOURCE 信達生物