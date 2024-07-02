武吉加裡爾柏威年廣場在2024年FIABCI世界卓越產業大獎中被評為「全球最佳零售中心」

這座被稱為「Icon of Connectivity」的購物中心舉辦了一場盛大的慶典。來自北美、歐洲、非洲和馬來西亞的國際FIABCI領導人出席了該慶典，近距離觀賞了馬來西亞的多元文化表演。同時出席此活動的還包括FIABCI國際董事會成員Dr. Yu Kee Su、FIABCI美國主席Carla Kidd、FIABCI意大利主席Luca Bigliardi，以及FIABCI馬來西亞主席Datuk Sr. Firdaus Musa。

柏威年集團執行主席Puan Sri Cindy Lim以及董事會成員共同主持了FIABCI世界代表團的探訪和慶典活動。

此次探訪彰顯了該購物中心在全球零售業中的重要地位，同時也證明了它作為國際熱門旅遊目的地的巨大吸引力。

柏威年產托管理私人有限公司（Pavilion REIT Management Sdn Bhd）副首席執行官Patrick Liau Kong Voon 在活動上表示：「該獎項證明了武吉加裡爾柏威年廣場致力於追求卓越的承諾，即提供非凡的零售體驗以及為零售業設立黃金標準。」

柏威年產托是馬來西亞房地產投資信託基金領域的傑出企業。對武吉加裡爾柏威年廣場進行戰略投資，彰顯了該公司為利益相關者帶來可持續增長和豐厚回報的使命。柏威年產托管理私人有限公司是柏威年產托的管理公司。

該購物中心共有五層，並擁有超過180萬平方英尺租賃面積，提供精心策劃的沉浸式零售體驗、多樣化的餐飲選擇、動感娛樂以及各類休閒娛樂活動，吸引了數百萬顧客。

Patrick稱：「對武吉加裡爾柏威年廣場的戰略收購，極大地增強了我們的產托組合，同時也體現了我們致力於投資優質資產，滿足消費者不斷變化需求的承諾。

他補充說，該購物中心預計在2024年年底達到90%以上的出租率，展現了零售商在這座屢獲殊榮的購物中心開設店舖的堅定信心。

Patrick稱：「收購武吉加裡爾柏威年廣場的確是一個正確的決定，為柏威年產托投資組合再添一個獲獎的零售開發項目。吉隆坡柏威年廣場也在2009年FIABCI世界卓越產業大獎中獲得金獎。」

他說：「柏威年產托將繼續追求卓越，收購高品質、設計精良和屢獲殊榮的零售開發項目。」

他還補充說，武吉加裡爾柏威年廣場的租戶預計將有更好的表現，因為出租率現在很穩定，這讓零售管理團隊能夠更專注於優化零售組合併加快零售業務增長，由此改善顧客的購物體驗。

武吉加裡爾柏威年廣場致力於推動可持續發展和打造社區空間，其創造的積極倍增價值對馬來西亞零售業的廣泛發展做出了重要貢獻。因此，在評委的評判中，這一點起到了關鍵性的作用。

Patrick認為，該購物中心的規模、地理位置、所在街區不斷增長的客流量，以及商場內舉辦的各種國際活動，這些都是其取得成功的關鍵因素。他還特別感謝柏威年產托的股東們，尤其是幫助柏威年產托實現願景的長期合作夥伴、投資者卡塔爾投資局 (Qatar Investment Authority)。

卡塔爾投資局是世界領先的投資機構之一，也是柏威年產托的長期合作夥伴和投資者。作為柏威年產托的一部分，武吉加裡爾柏威年廣場擁有一流的購物、餐飲和娛樂設施，是馬來西亞零售業的標誌性建築。該商場致力於吸引本地及國際遊客，此次戰略性投資極大地促進了區域商業和旅遊業的發展，是推動馬來西亞經濟演變的關鍵一步。

他說：「我們將繼續發揮自身優勢，充分利用我們的資源實施戰略行動，並與利益相關者攜手合作，在國際舞台上推動馬來西亞零售業的發展。」

為了慶祝贏得世界金獎，武吉加裡爾柏威年廣場將在接下來的幾周內推出多項極富體驗感的活動，與他們的忠實顧客和商業夥伴互動並回饋他們對該商場的支持。

關於Pavilion REIT Malls

柏威年產托是馬來西亞以零售為主的最大房地產投資信託之一。其資產包括吉隆坡柏威年廣場、Pavilion Elite、武吉加裡爾柏威年廣場、Intermark Mall和大門廣場。

關於武吉加裡爾柏威年廣場

作為馬來西亞的生活方式購物中心，武吉加裡爾柏威年廣場位於武吉加裡爾中心地帶，被譽為「Icon of Connectivity」，有望將吉隆坡南部走廊轉變成大都會生活方式和零售業的新基石。該商場的淨可租賃面積（NLA）為180萬平方英尺，提供充滿活力的零售組合、美食和創新娛樂體驗，鞏固了其作為集頂級零售、餐飲和休閒體驗與一體的生活購物目的地的地位。

SOURCE MTrustee Bhd for Pavilion REIT