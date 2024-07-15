2024國際龍獎IDA會員公司首屆全球排名發布會

歷經25年，國際龍獎IDA經世界各大金融保險機構、業務團隊及業務人員的支持與認同，截至2024年國際龍獎IDA會員已遍及17個國家與地區，超過250家金融保險機構，累計會員數目超過16萬3,000人。於此同時，國際龍獎IDA執行委員會依據25年來累計的數據，梳理出多項極具意義與價值的資料與分析，供世界各金融保險機構及業務團隊經營的指引與參考。期為世界金融保險行業的繁榮發展再盡綿薄之力，並感謝各金融保險機構及優秀保險從業者過去對人壽保險及行業的貢獻，以及25年來對國際龍獎IDA的重視與肯定。

從各項資料分析中，可看出長期追逐國際龍獎IDA的會員，其個人產能、專業性及可持續發展性，都已建立起明顯的從業優勢，不僅為自身、所在團隊及保險公司帶來穩定的績效，更為繁榮行業、美滿家庭、穩定社會及國際經濟建設貢獻了堅實的力量。

保險行銷集團創立至今41年，以提升世界金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位為使命，除引領世界金融保險從業人員追求世界級的標準與榮譽外，更建構起國際龍獎IDA榮譽體系，為所屬金融機構與組織團隊挹注穩健發展基石；建置國際龍獎IDA成功基因庫，賦能國際龍獎IDA，鼓勵並陪伴世界金融保險從業人員達標國際龍獎IDA。未來將為世界金融保險業的繁榮與發展、進步與成長持續奉獻，並與各大金融保險機構及優秀金融保險從業人員陪伴同行，邁向卓越！

【關於國際龍獎IDA】

保險行銷集團為推動世界金融保險行業的繁榮發展與進步，於1998年創立了國際龍獎IDA，為世界金融保險從業人員設立了世界級的績優標準，透過各級獎項標準，引領保險從業人員追求榮譽，邁向卓越。

國際龍獎IDA榮譽體系的建構，指引世界金融保險從業人員實踐專業經營、彰顯保險價值、精進服務品質、引進優質人員、強化專業培育、帶動個人產能、聚焦更高目標、提升主管能力、促進團隊績優，為世界金融保險從業人員的長期經營描繪清晰的發展路線圖。

國際龍獎IDA矢志與世界金融保險業的機構、團隊及個人，一起追求典範、完美、尊貴的最高經營境界。

SOURCE 國際龍獎IDA執行委員會