2024年IDC市場景觀（IDC MarketScape 2024）：Comarch被評為歐洲合規電子發票服務的龍頭企業

波蘭克拉科夫2024年10月17日 /美通社/ -- Comarch於「2024年IDC市場景觀（IDC MarketScape 2024）：歐洲合規電子發票服務供應商」評估中被評為龍頭企業。

根據報告，「Comarch解決方案作為電子發票中心，將多個系統整合於一個服務中，從而實現整體化的處理方法。Comarch透過其自有的B2B網絡以及應付帳款（AP）和應收帳款（AR）自動化方案，提供安全可靠的數據傳輸、驗證、增強、追蹤和歸檔功能，確保在超過60個國家/地區符合電子發票規範 」。IDC市場景觀（IDC MarketScape）報告評估了各供應商在應對複雜合規要求方面的能力和方法。

「我們欣然宣佈，Comarch在IDC市場景觀（IDC MarketScape）的歐洲合規電子發票領域中被評為龍頭企業。我們相信這是對Comarch持續卓越表現的肯定，並進一步鞏固了我們作為歐洲電子發票解決方案龍頭企業的地位。」Comarch 電子發票子領域總監Adam Beldzik表示。

Comarch電子發票平台 是一個不斷更新的解決方案，旨在輕鬆應對多國日常發票操作。該平台可靈活應對法律變更，確保持續的可用性。Comarch電子發票平台簡化了來自多種輸入來源、不同格式的發票處理流程。

Comarch在多渠道數據捕獲和先進文件處理方面的經驗，能夠以符合法規的方式高效進行發票交換。它提供靈活的任意對任意集成、數據增強、供應商或客戶門戶、合規的電子檔案存檔、電子報告和電子傳輸功能。該解決方案可以透過增強政府平台的功能（自我開票、支付、附件、報告）來根據客戶的需求進行定制。

• 下載《IDC市場景觀：歐洲合規電子發票2024年供應商評估》（IDC MarketScape: European Compliant e-Invoicing 2024 Vendor Assessment）

關於IDC市場景觀（IDC MarketScape）

IDC市場景觀（IDC MarketScape）供應商評估模型旨在提供特定市場中技術和服務供應商競爭力的概述。研究方法採用嚴謹的計分方法，以質性和量性標準為基礎，於單一圖表中呈現各供應商在特定市場中的地位。IDC市場景觀（IDC MarketScape）提供了一個清晰的框架，可以有效評比技術供應商的產品與服務項目、專業能力與策略，以及當前和未來的市場成功因素。該框架還為技術買家提供了對當前和潛在供應商的優缺點進行360度全面評估的能力。

聯絡方式：Michal Ostasz，48-608-646-090，[email protected]

SOURCE Comarch