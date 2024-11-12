長城國際亮相2024英特爾LOEM峰會 展示領先ODM實力與創新能力

曼谷2024年11月12日 /美通社/ -- 近日，2024 Intel LOEM Summit在泰國曼谷隆重舉行，匯聚了全球各地的OEM、ODM及系統集成商，增進交流合作、分享發展經驗、共探產業機會。長城國際（000066.SZ）作為英特爾全球重要合作夥伴，再度受邀出席峰會。峰會期間，長城國際通過全景式展覽，向全球市場展示了其旗艦電子產品、前沿技術及系列解決方案。據統計，長城國際在活動期間與眾多國際客戶密集開展了近50場深入的商務會晤，並與多家客戶達成了合作意向。

深耕細作，行穩致遠。作為行業領先的電子信息產業服務商，長城國際憑借深耕超30年的經驗積累，以其卓越的品質和持續的創新精神，持續贏得國際上的廣泛認可。隨著人工智能技術的不斷演進，長城國際緊跟時代步伐，聚焦AIPC領域，在本次峰會上集中展示了多款旗艦產品及定制化解決方案，進一步彰顯了深耕ODM行業、賦能合作夥伴的堅實步伐與堅定決心。其中，由長城國際自主研發的Gbook Air 14筆記本電腦備受關注。這款超輕薄筆記本電腦以960克的輕盈身姿和14.9毫米的極致薄度，搭載英特爾最新處理器，能夠支持複雜的離線人工智能處理任務，兼顧高性能與便攜性，滿足了多場景應用需求，成為同類規格中的佼佼者。