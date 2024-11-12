長城國際亮相2024英特爾LOEM峰會 展示領先ODM實力與創新能力
新聞提供者Great Wall Global
12 11月, 2024, 12:26 CST
曼谷2024年11月12日 /美通社/ -- 近日，2024 Intel LOEM Summit在泰國曼谷隆重舉行，匯聚了全球各地的OEM、ODM及系統集成商，增進交流合作、分享發展經驗、共探產業機會。長城國際（000066.SZ）作為英特爾全球重要合作夥伴，再度受邀出席峰會。峰會期間，長城國際通過全景式展覽，向全球市場展示了其旗艦電子產品、前沿技術及系列解決方案。據統計，長城國際在活動期間與眾多國際客戶密集開展了近50場深入的商務會晤，並與多家客戶達成了合作意向。
深耕細作，行穩致遠。作為行業領先的電子信息產業服務商，長城國際憑借深耕超30年的經驗積累，以其卓越的品質和持續的創新精神，持續贏得國際上的廣泛認可。隨著人工智能技術的不斷演進，長城國際緊跟時代步伐，聚焦AIPC領域，在本次峰會上集中展示了多款旗艦產品及定制化解決方案，進一步彰顯了深耕ODM行業、賦能合作夥伴的堅實步伐與堅定決心。其中，由長城國際自主研發的Gbook Air 14筆記本電腦備受關注。這款超輕薄筆記本電腦以960克的輕盈身姿和14.9毫米的極致薄度，搭載英特爾最新處理器，能夠支持複雜的離線人工智能處理任務，兼顧高性能與便攜性，滿足了多場景應用需求，成為同類規格中的佼佼者。
長城國際副總經理李麗軍表示：「此次峰會為我們提供了與生態夥伴深入交流、汲取智慧、建立合作關係的寶貴平台。長城國際始終將質量與技術創新置於戰略優先地位，致力於提供適應市場需求變化的系列解決方案，這也是我們贏得眾多國際知名品牌和合作夥伴信賴的重要原因。」
創新引領，共贏未來。在創新驅動發展的戰略指引下，長城國際針對不同客戶需求，持續打造系列行業解決方案。公司副總經理馬江偉強調：「創新是長城國際保持競爭優勢的關鍵所在。公司擁有一支充滿活力的研發團隊，不斷推動產品升級，攜手上下游合作夥伴，依托技術研發、工藝設計、採購管理、生產製造等全產業鏈服務能力，為客戶提供技術領先、適配個性需求的解決方案。」
值得一提的是，長城國際在峰會期間還披露了其最新的產品路線圖以及市場定制解決方案，充分展示了公司在ODM領域的深厚技術積累與前瞻戰略佈局，現場贏得了與會客戶的高度認可。
關於長城國際
長城國際是一家全球領先的電子產品原始設計製造商（ODM），產品覆蓋筆記本電腦、平板電腦、台式機、迷你PC、工作站、打印機、顯示器、服務器、投影儀等。公司始終堅守質量、技術和服務的承諾，與全球眾多頂尖品牌攜手合作，共同推動前沿技術的創新與應用，為全球客戶提供更加優質、高效、個性化的電子產品解決方案。
SOURCE Great Wall Global
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