啟明創投梁頴宇榮膺2024年福布斯Midas List全球最佳創投人

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啟明創投

05 6月, 2024, 00:30 CST

上海2024年6月5日 /美通社/ -- 2024年福布斯全球最佳創投人榜（The Midas List）於當地時間6月4日正式揭曉。啟明創投主管合夥人梁頴宇連續第六次上榜，此次排名第40位。

福布斯Midas List是全球創投界最具聲望的獎項之一，每年評選出全球最傑出的投資人，以此對擁有獨到投資眼光和嗅覺、並取得不俗成績的投資人表示肯定。這一榮譽既是對梁頴宇在創業投資領域卓越成就的肯定，同時也標志著啟明創投在全球創投界的重要影響力。

梁頴宇及團隊憑借其敏銳的市場洞察力、卓越的投資決策以及對醫療健康的深刻理解，始終致力於尋找真正能夠推動醫療體系進步，滿足全球病患醫療需求的項目。在過去十余年間，梁頴宇及團隊累計投資了超過220家醫療健康領域的企業。梁頴宇領導了如甘李藥業（603087.SH）、神州細胞（688520.SH）、碩迪生物（NASDAQ:GPCR）、再鼎醫藥（NASDAQ:ZLAB, 09688.HK）、Schrödinger（NASDAQ:SDGR）、信念醫藥、康締亞等項目的投資。

梁頴宇認為未來10年，全球醫療健康行業充滿增長機會。伴隨醫療需求的增長，以及基礎科研能力，臨床轉化能力和產業化能力不斷升級，推動醫療健康企業全球化能力提升，醫療健康行業將在全球價值鏈、產業鏈中占據越來越重要的位置。作為極少數有能力覆蓋醫療行業全產業鏈的投資機構，啟明創投將長期堅持前瞻性布局，尋找和支持能夠穿越周期的優質企業，與創業者們密切合作，共同助力全球醫療健康產業創新發展。

梁頴宇榮獲此獎項，不僅是對其個人專業能力的肯定，也是對啟明創投團隊的創新投資策略、專業能力、協作精神的認可。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資醫療健康（Healthcare）、科技及消費（Technology and Consumer, T&C）等行業早期和成長期的優秀企業。2023年，啟明創投有節奏、有序地推進投資，在醫療健康、科技及消費兩大板塊投資了近80家企業，是諸多企業最重要的機構投資人之一。

2023年，啟明創投依然保持了穩健的投資節奏，在堅守對行業趨勢和重大變革敏銳判斷的同時，也強化了對產業內潛在領導者的深度研究和長期跟蹤，選擇性加強對優質項目的持續投資。

同時啟明創投也系統升級了投後服務能力，在人才招募、市場傳播、研究支持、法律財稅、商務拓展等方面推出一系列活動和服務，為投資企業提供更全面、更高效的支持，為長跑征途上的創業者提供足夠的陪伴和支持。

在取得出色投資業績並獲得全球范圍內出資人的廣泛認可的同時，啟明創投也積極主動地踐行社會責任。自2022年啟明創投聯合中國鄉村發展基金會啟動"中國鄉村振興創業者支持計劃"以來，已賦能產業創業者683名，正在培育11家縣域社會組織，分布在雲南、貴州等地。2024年2月，啟明創投宣布正式簽署並加入聯合國支持的負責任投資原則組織UNPRI，為踐行可持續的負責任投資作出積極貢獻。

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技及消費（Technology and Consumer, T&C）、醫療健康（Healthcare）等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過530家高速成長的創新企業，其中有超過200家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過並購等方式退出，有70多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團（01810.HK）、美團（03690.HK）、嗶哩嗶哩（NASDAQ:BILI, 09626.HK）、知乎（NYSE:ZH, 02390.HK）、石頭科技（688169.SH）、甘李藥業（603087.SH）、泰格醫藥（300347.SZ, 03347.HK）、再鼎醫藥（NASDAQ:ZLAB, 09688.HK）、康希諾生物（688185.SH, 06185.HK）、Schrödinger（NASDAQ:SDGR）、惠泰醫療（688617.SH）、諾輝健康（06606.HK）、三友醫療（688085.SH）、艾德生物（300685.SZ）、貝瑞基因（000710.SZ）、神州細胞（688520.SH）、優必選（09880.HK）、圓心科技、康締亞、信念醫藥、文遠知行、壁仞科技等。

此新聞稿由啟明創投發佈。

SOURCE 啟明創投

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