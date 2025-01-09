昕力資訊2024年營收創高，持續投資打造MIT國際軟體公司

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昕力資訊

09 1月, 2025, 18:48 CST

台北2025年1月9日 /美通社/ -- 昕力資*（7781）今日正式公布2024年度財務成果，全年度營收達新台幣8.4億元，展現穩健成長的亮眼成績。在全球市場充滿挑戰與機遇的背景下，昕力資訊憑藉創新技術、卓越服務及數位轉型解決方案的成功推廣，不僅深化台灣軟體產業生態系，更穩步拓展國際市場布局，邁向全新成長階段。

投資未來，承擔短期挑戰，奠定長期發展基石

2024年，昕力資訊依循年度經營計畫，持續加大對新產品研發、新興市場併購與通路拓展的資源投入，進一步鞏固核心競爭力。儘管這些策略對短期獲利帶來壓力，預期全年度仍呈現虧損，但公司強調，這是為了未來穩健成長所進行的必要投資。
展望2025年，隨著核心業務的逐漸成熟以及新產品效益的逐步顯現，法人預期公司營收與毛利率將穩步提升。

啟動海外併購，拓展越南市場版圖

2024年下半年，昕力資訊啟動了其首件海外併購案，成功以100%股權收購越南第一家自建保險核心系統的公司。該公司具備強大的技術實力及深厚的地緣關係，對推展越南市場具有重要助益。併購案完成後，昕力資訊將結合在金融保險業的系統服務經驗，發揮合併綜效。本次併購案將為公司國際化進程注入新的動能，提升公司在全球市場的競爭力。

堅持100%台灣自主研發軟體，深耕台灣並積極拓展國際市場

昕力資訊是台灣少數具備完全自主研發能力的MIT軟體公司，致力於開發自有產品，並成功將產品上架全球雲端平台，包括AWS、GCP與Azure，展現對國際市場的實力與企圖心。這些成就不僅強化了台灣軟體產業的競爭力，也讓昕力資訊成為國際市場中值得信賴的合作夥伴。未來，昕力資訊將持續以創新技術為核心，深耕台灣市場，並積極開拓全球業務版圖，實現MIT品牌在國際市場的全面發展。

關於昕力資訊

昕力資訊是台灣領先的軟體與數位轉型解決方案供應商，專注於運用創新科技與專業服務，協助企業實現數位化轉型及提升商業價值，同時積極拓展全球市場布局，持續為客戶提供最佳解決方案。

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SOURCE 昕力資訊

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