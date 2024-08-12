普渡機器人與和椿科技聯合參加2024年亞洲最具代表性工業自動化展覽，首度展示PUDU T300工業配送機器人

PUDU T300 基於普渡機器人專有 PUDU VSLAM+ 技術構建，這是一種先進的視覺定位系統，可實現無標記導航。這使得PUDU T300 能夠快速適應生產佈局的變化，而無需進行耗時的重新配置或場地改造。PUDU T300的主要特性包括：

卓越機動性

PUDU T300 能夠在窄至 60 公分的空間中靈活導航，並能跨越2公分的門檻和3.5公分的水溝，輕鬆穿梭於生產線之間，無礙地遞送物料。

進階導航與部署

支援融合雷射SLAM與視覺SLAM的定位技術，能夠熟練適應最高達30米的天花板環境。即時更新地圖以保持一致、可靠的導航，並能在高達200,000平方米的空間中運作。

物聯網能力

包括安全門禁、電梯控制、具有呼叫功能的自配置網絡，以及透過應用程式的生產線物料請求，以無縫整合至生產流程中。

多模交互

高亮度操作指示燈和交通信號燈設計清晰顯示PUDU T300的位置和巡航意圖，並有可自訂的按鈕以實現有序協作，以及聲音警示以有效提醒。

高效充電

具有自動充電和快速電池更換能力，支援持續24/7運作，以滿足不同客戶應用需求。

安全合規

遵循ISO 3691-4工業安全要求，並包含激光雷達、深度攝像頭、碰撞保護邊緣和緊急停止按鈕，以確保安全運行。

PUDU T300 可用於提升整個製造業領域的生產線效率，包括 3C電子製造商、汽車零部件加工設施、金屬加工、半導體製造廠等。

展會資訊

日期：2024/8/21(三) - 8/24(六)

時間：9:30 AM ~ 5:00 PM（最後一日參觀至4:00PM）

展位：1號館4樓 N404

展覽地點：台北南港展覽館1&2館

地址：台北市南港區經貿二路1號、2號

預先登錄鏈接：https://www.chanchao.com.tw/entryApply.asp?id=DAUIROBOT2024

關於普渡機器人：

普渡機器人是服務機器人領域的全球領導者，致力於透過創新的機器人技術提高人類生產力和生活水平。普渡機器人專注於服務機器人的研發、製造和銷售，在全球擁有近千項授權專利，涵蓋多項核心技術。該公司的機器人已廣泛應用於各個行業，包括餐飲、零售、酒店、醫療保健、娛樂、教育和製造。迄今為止，普渡機器人已成功向各個市場出貨近80,000台，業務遍及全球60多個國家和地區。

關於和椿科技：

和椿科技是一家專注於自動化製程設備領域，且經驗豐富的公司。除了掌握關鍵核心元件及技術，還擁有完整的產品應用整合開發能力，足以提供客戶完整產品組合及服務。 在本次展會中，和椿科技將協助展示PUDU T300，並深入探討其在自動化領域的應用前景，為參觀者展示PUDU T300如何提升生產線效率。

和椿科技官網： https://www.aurotek.com.tw/

SOURCE 普渡機器人