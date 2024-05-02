2024超強美白新星！豐傑雪肌露：SGS實證提亮膚色！美白精華推薦

美白制霸有感，雪肌露添加「3大法定美白成分」

雪肌露領先業界，採用3種《衛福部》認可的法定美白成分：傳明酸、乙基維他命C、維他命C磷酸鎂鹽，能深入狙擊暗沉，減少膚色不均的機率。豐傑生醫研發師表示：「國家認定有效的美白成分，我們不計成本，一瓶就加了3種，這些成分的機轉方式各有不同，可以從內而外調理肌膚暗沉的問題。」

榮獲諾貝爾獎成分！「富勒烯」撫平皺紋打造光滑肌

為了實現女性夢寐以求的光滑肌，雪肌露更融入國際頂級的撫平細紋原料：富勒烯 （Fullerene）。富勒烯於1996年榮獲諾貝爾化學獎，其淡化皺紋的效果超越一般胜肽級的護膚產品，原料價格相當昂貴，雪肌露不計成本足量添加，榮獲富勒烯官方授予少見的「碳60足量添加」標章。產品詳情請見豐傑生醫官網：https://www.fjb100.com/。

關於豐傑生醫

作為台灣MIT品牌，豐傑生醫致力於提供天然優質的保健品、保養品等全方位產品。為了確保顧客購物體驗，豐傑生醫推出「365 天退換貨保證」服務。豐傑會員若對商品不滿意，將提供免費換貨；若商品使用一半，則可申請退貨。我們希望讓消費者不怕踩雷，帶來更多的信賴與安心感。

（文章來源自火報新聞）

SOURCE 火報