2024超強美白新星！豐傑雪肌露：SGS實證提亮膚色！美白精華推薦
02 5月, 2024, 11:00 CST
台北2024年5月2日 /美通社/ -- 肌膚老化是女性保養的一大難題，除了紫外線、遺傳等因素，女性隨年紀增長，荷爾蒙產生變化，肌膚更容易出現暗沉。鑑於此，《FJ豐傑生醫》特別研發推出「極萃光煥白雪肌露」，同時加入3種法定美白成分，結合美白、撫紋、保濕三重功效，使肌膚變得水嫩白晢，適合上班族、媽媽美白使用。
SGS專業實測：雪肌露可改善暗沉
豐傑煥白雪肌露，經SGS專業實驗認證，可使肌膚白皙透亮。
美白制霸有感，雪肌露添加「3大法定美白成分」
雪肌露領先業界，採用3種《衛福部》認可的法定美白成分：傳明酸、乙基維他命C、維他命C磷酸鎂鹽，能深入狙擊暗沉，減少膚色不均的機率。豐傑生醫研發師表示：「國家認定有效的美白成分，我們不計成本，一瓶就加了3種，這些成分的機轉方式各有不同，可以從內而外調理肌膚暗沉的問題。」
榮獲諾貝爾獎成分！「富勒烯」撫平皺紋打造光滑肌
為了實現女性夢寐以求的光滑肌，雪肌露更融入國際頂級的撫平細紋原料：富勒烯 （Fullerene）。富勒烯於1996年榮獲諾貝爾化學獎，其淡化皺紋的效果超越一般胜肽級的護膚產品，原料價格相當昂貴，雪肌露不計成本足量添加，榮獲富勒烯官方授予少見的「碳60足量添加」標章。產品詳情請見豐傑生醫官網：https://www.fjb100.com/。
關於豐傑生醫
作為台灣MIT品牌，豐傑生醫致力於提供天然優質的保健品、保養品等全方位產品。為了確保顧客購物體驗，豐傑生醫推出「365 天退換貨保證」服務。豐傑會員若對商品不滿意，將提供免費換貨；若商品使用一半，則可申請退貨。我們希望讓消費者不怕踩雷，帶來更多的信賴與安心感。
（文章來源自火報新聞）
SOURCE 火報
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