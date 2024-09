深入創新世界：2024年度StartmeupHK創業節 展現香港蓬勃的初創生態圈

投資推廣署署長劉凱旋表示:「我非常高興見證這年度盛事載譽而歸,進一步鞏固香港在孕育創新及初創企業發展的樞紐地位。在香港,初創企業能受惠於充滿活力的網絡,當中涵蓋孵化器和加速器、經驗豐富的天使投資人和創投機構,以及友好的企業家社群。這全面的生態圈孕育出多間獨角獸企業,並推動了迅速擴展的初創版圖,涵蓋金融科技、零售科技、健康科技、綠色科技等多個領域。」

她續說:「香港初創生態圈所展現的無比韌性和持續增長,充分反映其吸引力。我們的2023年初創企業統計調查顯示,本地初創企業數目及僱員人數均創歷史新高,共有4,257家初創企業,合共僱用16,453名員工。這令人鼓舞的成績須歸功於多項有利因素,包括簡單稅制和低稅率、與國際及區內市場的緊密聯繫、豐富的融資渠道、自由流通的資訊,以及來自中國內地的龐大商機。我們強大的創業文化進一步鞏固香港作為初創企業的理想據點,支援他們進軍粵港澳大灣區和其他亞洲市場。」

投資推廣署初創企業總裁陳幗貞表示:「今年的StartmeupHK創業節將比以往發揮更大影響力,促進參與者之間更緊密的聯繫和合作,並使國際投資人及其他重要持分者能夠深入接觸香港蓬勃發展的初創社群。今年,我們精心策劃創業節的活動,深入探討圍繞創新科技的最具影響力和前瞻性的主題,希望激發思想交流和新的倡議,以開啟推動積極變革的無限可能性。」

她續說:「今年創業節亦舉辦不同社群活動以加強初創生態圈的聯繫,其中包括由創投人士對初創企業創辦人的反向路演活動,以及與其他科技社群成員一同參加海濱慢跑、山頂遠足等趣味戶外活動。此外,初創企業團隊亦正在倫敦和上海等多個城市進行全球路演活動以宣傳香港的優勢,當中包括龐大的人才儲備、市場機遇和資金流動。這些活動將持續至創業節開幕前,以將香港和創業節推廣至更廣泛的全球受眾。」

主要活動

首日(10月21日)—— 2024年度StartmeupHK創業節開幕節目「JUMPSTARTER Ignition Gala by Alibaba Entrepreneurs Fund」將於亞洲協會香港中心舉行。活動將為JUMPSTARTER for One Earth環球創業比賽拉開帷幕,以尋找有志推動社會創新進步的企業。現場亦將舉行一連串人工智能主題相關的討論,以探討其與投資、行業趨勢與地區發展的關係。

第二日(10月22日)—— 由MaGESpire主辦的「Game On! 2024」是一場集遊戲、藝術、音樂和娛樂 (GAME) 行業的年度盛事。今年活動將於上環Soho House舉行。如果你是忠實的遊戲玩家、藝術和音樂愛好者,或渴望了解創新科技將如何改變此領域的發展,則絕對不能錯過這項活動!

第三日(10月23日)—— 由LOUDER Global 主辦的「 LOUDER Connect」將於香港海事博物館舉行。活動匯集來自全球不同背景的講者以促進彼此間的學術交流,並開展富啟發性的對話。活動焦點包括於香港海事博物館及天星小輪舉行的一系列Radical Debates辯論活動、企業導師配對、工作坊和社交活動。

第四日(10月24日)—— 由Brinc主辦的「亞洲健康創新峰會」將於銅鑼灣的TOWER 535舉行。這項活動將匯聚亞洲健康科技生態圈,包括初創企業、專業人士、投資者和政府,共同推動醫療領域的變革和創新。活動主要探討內容涵蓋生物科技、人工智能、醫療科技、身心健康等領域的最新發展。

第五日(10月25日)—— 由新世界發展呈獻的「1.5°C 峰會 - 以科技定義未來十年」將於K11 Musea舉行。這一場獨一無二的氣候變化技術峰會重點探討接下來十年大幅減少碳排放所需要採取的對策。就如何通過科技手段推動各行業發展轉型,以減少其對氣候變化的影響及創造更可持續的未來,一眾行業領袖、企業家和持份者將齊聚一堂,分享他們的真知灼見。

社群活動

2024年度StartmeupHK創業節將在香港多個地點安排一系列社群活動,讓參加者互相認識、共同探索新思維。

10月20日—— 由香港實驗性活動小組Rock & Run主辦的「太平山頂日落遠足」,與志同道合的參加者一起觀賞壯觀美景,結束完美一天!

10月21日—— 在阿里巴巴創業者基金的支持下,與rev Hong Kong一同認識區內的創投人士,深入了解潛在投資者的主張和個性。活動將在亞洲協會香港中心舉行,與涵蓋種子輪到B輪的頂級創投公司建立聯繫,他們將限時5分鐘介紹自己的基金,隨後由你作出提問。

10月21及24日 —— 參加這個為商業和人力資源領域的主管級領袖度身訂造的小組早餐會,開展你的美好一天。「Hupo People Leaders' Breakfast Roundtable」是一個特別的機會,讓你可以在輕鬆、閉門的環境下與其他領袖交流、合作並互相啟發,共同就香港人才格局的領先優勢和人才發展策略交流見解。我們將精心策劃每天一場、僅限10位嘉賓參與的獨特體驗。

10月23日—— 參加與香港英商會合作並由Eaton Club主辦的「UK Tech Founders Showcase Event」,來自英國的科技創業家將展示最新的創科成果及解決方案。當晚亦將舉行爐邊對談,現場有英國創業家分享創業心得,與同業交流及拓展人脈的寶貴機會,以及豐富的飲品和小吃。

10月23日—— 參加由Rock & Run帶領的「中環海濱晚跑」,為2024年StartmeupHK創業節畫上完美句號。這場精彩活動讓參加者可在美景下慢跑,欣賞香港與眾不同的一面。

10月24日—— 城越UrbanLab與香港房地產科技協會誠摯邀請您參與「城越項目路演之夜」。中國內地的科技初創公司將分享他們如何通過開發香港市場,將業務拓展全球。

路演活動

初創團隊過去數月持續舉行路演活動,向全球更廣泛受眾介紹香港及今屆創業節。

6月27日舉行的倫敦創業大會2024匯集了創業者、投資者和行業專家,舉行了以業務增長為主題的商務交流和工作坊。

隨後,於7月5號舉行的IVS2024 京都,讓參與者探討日本文化遺產與現代科技的交匯,重點強調第二代互聯網(web2)、第三代互聯網(web3)及人工智能的發展。

在7月13日,成都舉辦的外籍留學生 & 海歸創業分享聚焦外籍留學生和海歸人士的創業旅程。

8月16日舉行的U創啟航 | 城越UrbanLab科技出海創新行啟動會暨香港1.5℃峰會說明會探討了香港所帶來的機遇;而在8月20日舉行的格魯吉亞全國創業大賽則旨在促進新興市場創業家和投資者之間的聯繫。

9月份於北京、深圳和杭州舉辦的一系列「創客之夜」活動,為亞洲正在擴展業務的初創企業提供了拓展人脈的平台。

9月13日舉行的Game On! 2024 迪拜站上,參加者為遊戲和娛樂行業的發展而鼓舞,而9月20日至21日於香港舉行的The Latin Kaleidoscope則展現了拉丁美洲的藝術文化和創新成果。

最後,將於10月1日舉行的巴塞羅那創業大會2024將匯聚當地初創企業領袖和投資者,促進合作與增長機會。

關於投資推廣署

投資推廣署是香港特別行政區政府屬下部門,專責促進外來直接投資,致力協助海外及內地企業在香港開設和擴展業務。從業務籌劃以至實施擴展各個階段,該署均為投資者免費提供專業意見及支援服務。如欲查詢更多資料,歡迎瀏覽該署網站www.investhk.gov.hk。

關於StartmeupHK

StartmeupHK隸屬香港投資推廣署,旨在協助創新和具潛力的海外初創公司在香港設立基地或拓展業務。我們的服務包括:提供關於香港初創生態系統的資訊、聯繫人才與初創社群、舉辦初創活動,並致力營造一個積極有利的環境,以助初創公司蓬勃發展。歡迎瀏覽一站式香港初創平台 www.startmeup.hk 以獲取更多資訊。如有查詢,請電郵至[email protected]與我們聯絡。

