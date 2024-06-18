朱拉隆功大學躋身2024年《泰晤士高等教育》（THE）影響力排名「可持續發展大學」世界前50強，在產業、創新和基礎設施領域排名泰國第一
Chulalongkorn University Communication Center
18 6月, 2024, 17:27 CST
曼谷2024年6月18日 /美通社/ -- 在《泰晤士高等教育》(THE)發佈的2024年世界大學影響力排名中，朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)躋身世界前50強。
2024年《泰晤士高等教育》世界大學影響力排名評估的是大學在聯合國可持續發展目標(SDGs)相關研究、管理、學術服務和教學方面的作用。在今年的評估中，朱拉隆功大學從全球125個國家的2152所院校中脫穎而出，躋身前50名，並在「SDG 9 – 產業、創新和基礎設施」方面取得了泰國排名第一的成績。
這一成績反映出朱拉隆功大學通過持續關注可持續發展和社會創新，將可持續發展目標的影響放在首位。
更多信息，請訪問https://www.chula.ac.th/en/news/167552/
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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