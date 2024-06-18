朱拉隆功大學躋身2024年《泰晤士高等教育》（THE）影響力排名「可持續發展大學」世界前50強，在產業、創新和基礎設施領域排名泰國第一

研究證實泰國薑黃素治療消化不良的效果與現代抗酸藥相當

很多人可能都經歷過消化不良引起的腹脹、疼痛、緊繃感、噁心和燒心等症狀，這在當今社會非常普遍。為了緩解症狀，許多人調整生活方式和習慣，同時持續服用抗酸藥。還有些人選擇了泰國草藥，例如「薑黃素」。但重要的問題是：「薑黃素能否代替抗酸藥來治療消化不良？如何使用它？是否應與現代藥物聯合使用？是否有副作用？」...