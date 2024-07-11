台灣驕傲！豐傑生醫【富勒烯逆齡霜】勇奪2024英國UBA美妝大獎！

「英國UBA環球美妝獎」為最有影響力的美容大獎之一，旨在表彰全球美妝行業中表現卓越的產品。豐傑逆齡霜作為黑馬之姿，首次參加，就在700項參賽產品中脫穎而出！獲得「最佳護膚品牌-高度推薦獎」，迅速在國際化妝品市場間嶄露頭角，實屬難得可貴。

英國評審驚豔：「最好的護膚產品。」

豐傑生醫「富勒烯逆齡霜」的大放異彩，都要歸功於台灣的專業研發團隊。這款產品憑藉最先進的抗老化科技，特別加入諾貝爾獎成分富勒烯，不僅幫助女性保持肌膚時刻完美，還能有效抵擋外在環境與歲月帶來的威脅。

「富勒烯逆齡霜」採用雙向霜體技術，能快速吸收滲入肌膚，展現出大獎肯定的撫紋高效。配方結合蜂王漿、水晶高光肽等活性成分，並不計成本地添加NLC沒藥醇，減少對肌膚的刺激，穩定膚況。其全效、全能、多角度無死角解決肌膚老化問題，深獲英國眾評審高度評價：「逆齡霜不僅注重即時效果，更帶來全面的滿意度，它是最好的護膚產品！」足見專家對逆齡霜的偏愛。

富勒烯逆齡霜哪裡好？聽聽粉絲怎麼說

富勒烯擁有廣大的死忠粉絲，以下是粉絲的真實使用心得：

我現在擦逆齡霜，覺得細紋真的有變少！膚色也有變白！目前豐傑生醫的保養品是我心中的第一！我會繼續使用下去^_^

——網友 邱小姐

豐傑生醫的逆齡霜，真的是我的心頭好，是保養清單不可缺少的，吸收非常好不黏膩，皮膚感受度也非常明顯，真的很推薦大家一起來變美麗！——網友 Iris

用了逆齡霜真的好驚艷，真的覺得保養品不是擦安心是看得到效果的，用量省又好吸收，真心推薦給各位美麗的輕熟女！

——網友 李小姐

這些網友見證顯示，富勒烯逆齡霜不僅讓肌膚看得到改善，更深受粉絲的喜愛和推崇，或許這就是它首次參展，就能拿下國際美妝大獎的主要原因！欲了解更多產品詳情，請上網搜尋「豐傑生醫逆齡霜」。

FJ豐傑生醫官網： https://www.fjb100.com/

關於FJ豐傑生醫

豐傑生醫是一家專注於高品質保健和保養產品的MIT品牌，致力於提供純淨產品以提升顧客生活質量。2024年，豐傑推出全台唯一「365天退換貨保證」服務，只要產品使用後不符自身需求，用一半可免費退貨退款；用完也可換貨。豐傑生醫以廣泛的產品線與卓越的客戶服務，致力成為台灣人心目中的國民品牌，讓顧客每一次購物都滿意和安心。

（文章來源自火報新聞）

SOURCE 火報