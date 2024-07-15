2024小眾奢侈品節ULTRALUXE強勢回歸，帶來全新策劃的展覽與體驗

第1版（10月4日至8日）展示可持續發展的The Protagonist、Gemagical的稀有產品、Modernissimo的標誌性設計，以及Nouveau Asia的傳統遺產。

第2版（10月9日至13日）展示Style Inc.的日常風格珠寶、Glamora平易近人的魅力，以及Nouveau Asia的時尚藝術。

Homme是獨具慧眼的男士探索鐘錶、時尚、休閒和健康的社交空間。Homme的核心是UltraBar，由Elliot James Interiors設計，旨在提升對稀有和精緻烈酒的鑒賞能力。

UltraLuxe創始人兼首席執行官Angela Loh女士表示：「我們精心挑選本地和國際人才，不僅將展示全新的創意表達，還將為鑒賞家們提供獨特體驗，鼓勵他們通過投資於小眾奢華品牌來保持長期價值。」

UltraLuxe非常榮幸與官方贊助商CIMB合作：

Advocacy小組討論—一個遊戲規則改變者、慈善家、品味人士以及超越年齡界限者分享心路歷程的平台。

終極奢華盛宴—專為亞洲高淨值人群精心策劃的珠寶、時裝、鐘錶及美食盛事，展現傳統與標誌性的風采。

CIMB Singapore首席執行官Victor Lee先生稱：「我們非常自豪地推出 LuxeScape，這是專為我們的優質銀行客戶量身打造的體驗式展示。為保持與'有目的的奢華'主題的一致性，我們非常高興能夠參與這場關於不斷變化的趨勢和未來遺產保護的Advocacy小組討論。」

UltraLuxe還為那些尋求獨特旅行體驗的遊客推出了LuxeEscapade活動，安排他們在UltraLuxe活動前來到新加坡，享受紅地毯走秀、高端交流活動以及超過120個國際品牌的購物體驗。

新加坡旅遊局零售與餐飲主管 Guo Teyi 表示：「新加坡旅遊局很榮幸能支持UltraLuxe活動，這不僅提升了我們的休閒活動多樣性和品質，還突出了本地與國際獨立珠寶設計師的獨特融合，大大提升了本地居民和全球遊客的零售體驗及吸引力。」

https://www.ultraluxeglobal.com/

SOURCE UltraLuxe 2024