信達生物在2024年世界肺癌大會（WCLC）口頭報告全球首創PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白IBI363治療晚期非小細胞肺癌的臨床I期數據

美國舊金山和中國蘇州2024年9月11日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、心血管及代謝、自身免疫、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司，在2024年世界肺癌大會（WCLC）上公布了全球首創PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白IBI363治療晚期非小細胞肺癌的臨床I期數據（研究登記號：NCT05460767）。目前，信達生物正在中國、美國、澳大利亞同時開展1/2期臨床研究探索IBI363在各種晚期惡性腫瘤的有效性和安全性。

PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白（IBI363）治療晚期非小細胞肺癌的I期臨床數據

本次大會報道了IBI363單藥用於晚期非小細胞肺癌受試者的更新數據。截止隨訪時間2024年8月2日，共134例接受IBI363單藥治療（不同劑量，最高至3mg/kg Q3W），95.5%受試者既往接受過至少一線含PD-(L)1治療後疾病進展，中位治療時間為10周，目前仍有77.6%受試者接受治療中。其中125例至少接受了一次腫評的晚期非小細胞肺癌患者中，總體ORR為20.8%，DCR為74.4%。

IBI363在IO經治的晚期肺鱗癌受試者中療效尤為突出，3 mg/kg Q3W（n=29）對於1/1.5 mg/kg Q2W或Q3W劑量組（n=27），具有更高的ORR和DCR趨勢（見圖）。3mg/kg整體隨訪時間尚短，對於在3mg/kg劑量組至少隨訪12周以上或已結束研究的患者中（n=18），ORR為50.0%，DCR為88.9%。

Patients with at least 1

tumor assessment sqNSCLC 1/1.5 mg/kg

(N=27) 3 mg/kg

(N=29) 3 mg/kg with at least 12 weeks of follow-up

(N=18) Best overall response, n (%)





Partial Response (PR) 6* 10** 9*** Stable Disease (SD) 13 16 7 Progressive Disease (PD) 8 2 2 Not Evaluable (NE) 0 1 0 ORR, % (95% CI) 22.2% (8.6, 42.3) 34.5% (17.9, 54.3) 50.0% (26.0, 74.0) DCR, % (95% CI) 70.4% (49.8, 86.2) 89.7% (72.6, 97.8) 88.9% (65.3, 98.6)

*6例患者均為已確認PR; **10例患者中9例已確認PR；***9例患者中8例已確認PR。

截止日期時，1/1.5 mg/kg的肺鱗癌受試者中位隨訪時間已7.5個月，中位PFS達到5.5個月 (95% CI: 1.5, 8.3)；目前12個月PFS率為30.7%，顯示出免疫治療的長期獲益優勢。3 mg/kg劑量組受試者中位PFS未達到，仍在隨訪中。

在晚期肺鱗癌中，1/1.5/3 mg/kg劑量組的PD-L1 TPS<1%（n=22）和TPS≥1% (n=22) 的受試者中，ORR分別為36.4%和31.8%，提示IBI363在 PD-L1低表達人群中的潛在優勢。

安全性整體可控。在所有劑量組的134例受試者中，最常見的治療相關不良事件（TRAE）是關節痛、貧血、甲狀腺功能異常和皮疹，三級或以上的TRAE的發生率為20.1%，6.0%的受試者發生了TRAE導致的停藥。在3mg/kg Q3W劑量組的57例受試者中，安全譜與總體人群類似，三級或以上的TRAE的發生率為17.5%，5.3%的受試者發生了TRAE導致的停藥，未發現新的安全性信號。

鑒於IBI363單藥展示出令人鼓舞的療效信號及良好的耐受性，本研究正在繼續推進中，以進一步明確長期安全性和療效，以及最佳給藥劑量和模式，IBI363聯合療法以及在其他癌種的研究也正在進行中，相關數據和分析將在未來學術會議或期刊上繼續更新。

浙江大學醫學院附屬第一醫院周建婭教授表示：「肺癌是全球第一大致死性腫瘤，其中非小細胞肺癌大約占比80%[1]。近年來，PD-1/PD-L1抑制劑在非小細胞肺癌中展現出了令人欣喜的療效。然而，多數患者在治療後對免疫檢查點抑制劑表現出原發性或繼發性耐藥。免疫耐藥的非小細胞肺癌患者缺乏有效的治療手段，化療（如多西他賽）的ORR僅約10%，中位PFS不到4個月[2]。IL-2作為激活腫瘤特異性CD8+T細胞的重要細胞因子，在機制上與免疫檢查點抑制劑互補，可以扭轉T細胞耗竭，從而克服免疫耐藥。IBI363作為PD-1/IL-2α-bias雙特異性分子，在免疫耐藥的非小細胞肺癌中表現出良好的抗腫瘤活性，除了在部分受試者中觀察到確認的腫瘤緩解，更令人欣喜的是在大部分受試者中觀察到腫瘤得到控制，因此不僅在ORR和PFS上都顯示出臨床獲益，更讓我們看到了相較於化療，為患者帶來長期生存的可能；尤其令人期待的是在高劑量組初步顯示出更高的響應率且未觀察到新的安全性風險，值得進一步探索。」

信達生物制藥集團高級副總裁周輝博士表示：「很高興在WCLC匯報IBI363在肺癌領域的最新進展，特別是在擴大樣本量的鱗狀非小細胞肺癌中，IBI363在更高的劑量下展現出更好的ORR和DCR趨勢，以及可控的安全性。目前IBI363在3mg/kg劑量組隨訪時間尚短，我們期待更長期的隨訪帶來更成熟的數據，期望看到其作為免疫療法對於患者長期獲益的潛力。同時，在非小細胞肺癌，尤其是IO經治的鱗狀NSCLC中，無論PD-L1表達水平如何，IBI363均展現了強大的抗腫瘤作用，提示IBI363作用不依賴於PD-L1表達，預示IBI363未來在PD-L1低表達甚至不表達的冷腫瘤中，也可能帶來突破性的進展。我們將持續推進IBI363在鱗狀NSCLC和其他瘤種的臨床探索。」

關於IBI363（PD-1/IL-2α-bias雙特異性抗體融合蛋白）

IBI363是由信達生物自主研發的全球首創PD-1/IL-2雙特異性融合蛋白，同時具有阻斷PD-1/PD-L1通路和激活IL-2通路兩項功能。IBI363的IL-2臂經過了設計改造，保留了其對IL-2 Rα的親和力，但削弱了對IL-2Rβ和IL-2Rγ的結合能力，以此降低毒性；而PD-1結合臂可以同時實現對PD-1的阻斷和IL-2的選擇性遞送。由於新激活的腫瘤特異性T細胞同時表達PD-1和IL-2Rα，這一差異性策略可以更精確和有效地實現對該T細胞亞群的靶向和激活。IBI363不僅在多種荷瘤藥理學模型中展現出了良好抗腫瘤活性，在PD-1耐藥和轉移模型中也表現出了突出的抑瘤效力。從臨床迫切需求出發，信達生物正在中國、美國、澳大利亞開展臨床研究探索IBI363在針對各種晚期惡性腫瘤的有效性和安全性。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有11個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）2，塞普替尼膠囊（睿妥®）2，伊基奧侖賽注射液（福可蘇®），托萊西單抗注射液（信必樂®）和氟澤雷塞片（達伯特®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

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參考文獻 [1] Sung H, Ferlay J, Siegel R L, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA: a cancer journal for clinicians, 2021, 71(3): 209-249. [2] TROPION-Lung01 ESMO 2023

SOURCE 信達生物