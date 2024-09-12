【2024浦江創新論壇】WeStart2024全球創業投資大會亮點紛呈，一起來看→

上海2024年9月12日 /美通社/ -- 9月7-10日，作為第十七屆浦江創新論壇的重要組成部分，2024WeStart全球創業投資大會在上海東郊賓館、張江科學會堂順利舉辦。今年大會以「重構•新生」為主題，聚焦科技創業與投資，打造為項目「找」資本，為資本「找」項目的全球創業投資平台，不斷撬動資本能量為科技創新和經濟轉型升級提供有力支撐。四天會期內共舉辦2場主論壇、1場主題座談會、13場路演馬拉松、N場產業分享薈，圍繞創業、資本、孵化、服務，邀請了中金、清科、深創投等國際國內頭部投資機構，共話創新的投資環境， 共同探索全球合作新路徑，構建創投新範式，激發科創新動能。

此次大會有哪些亮點，一起來看！

近年來上海圍繞全球科創中心建設目標不斷加強要素集聚，完善功能與服務，構建完整的科創生態系統，讓上海成為創業的高地，投資的熱土。本次WeStart大會集結了政府相關部門、專家學者、國內外創投機構、科創企業以及近千名專業觀眾，以科技創新多元化主體的深度參與，共話創業投資，共建培育生態，將科技創新生態建設的戰略藍圖落實為「實景圖」。

在9月8日當天，2024WeStart全球創業投資大會正式啟幕並舉辦了主論壇，包含了13場主題演講及2場圓桌對話。「耐心資本」、「募投管退」、「投早投小投長期投硬科技」、「天使投資」、「資本市場高質量發展」等科技金融「關鍵詞」在嘉賓的演講中高頻出現，成為全場關注與熱議的焦點，同時也是聚焦科技金融未來發展的核心要素；圓桌對話環節釋放了最新的科創投資發展機遇信號，探討了在新形勢與大變革環境下的科技創業投資趨勢、現狀和策略。

在大會的展館現場，設置了創業展示專區，通過創始人聯合展區、投資機構展區、一對一洽談區三區聯動，展示了近20家TOP100的路演項目及產品，3-5家頭部創投機構的投資生態、投資成果，設置了生物醫藥、人工智能等領域具有典型代表的科創企業介紹展板，並打造了創業投資社交場景，便於項目與投資機構直接溝通。

WeStartTOP100創賽作為「創•在上海」國際創新創業大賽新增設的專題賽之一，自6月正式啟動，從全球報名的2000餘項目中，遴選100家項目在大會期間現場路演。在為期4天的會期內，連續舉辦了13場、100多個項目的「馬拉松」式路演。路演聚焦6大硬科技創業賽道，除了生物醫藥、人工智能、先進製造三大硬科技賽道，今年新增了未來信息、未來材料、未來能源等三大未來產業賽道。

現場還特設了高校路演專場，上海交通大學、上海科技大學、上海理工大學、上海工程技術大學、上海海洋大學、華東師範大學、上海大學、上海第二工業大學等一眾上海高校攜優質科研項目進行展示，聚焦前沿交叉領域和關鍵核心技術的交流與投融資對接，進一步促進高校科技成果轉化。香港科技大學的專場路演，則將香港高校的優質創新項目引入上海，致力於譜寫滬港兩地科創合作新篇章。

本次大會特別重視全球視野與國際合作。在國際路演專場裡，精選了來自法國、德國、匈牙利、津巴布韋、摩洛哥等多個國家，以及中國香港地區的優質項目同台競技，讓國內外創投資源互聯互動，共同探索全球合作新路徑。大會還打造了365天「永不落幕」的全球創投合作對接機制，推動國際科技創新人才、技術、資金、市場等有效鏈接，賦能科技創投良性發展。

此外，大會聯合上海國投、中金資本等創投界的「頂流」，開設國投路演專場和中金路演專場，憑借投資機構的專業能力及資源優勢，一鍵鏈接創投雙方，與大會現場諸多「科創獵手」一起，挖掘優質項目，全力成就創業者。

SOURCE 2024WeStart