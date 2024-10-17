2024年度最佳物聯網項目：Wialon宣佈物聯網比賽全球得獎者
新聞提供者Wialon
17 10月, 2024, 17:58 CST
過去一年中，十六位得獎者因推行全球最佳物聯網項目而獲得表彰，並合共公佈了八個類別的獲獎名單，其中包括大獎（Grand Prix）得主。
立陶宛維爾紐斯2024年10月17日 /美通社/ -- Wialon（歐洲軟件公司Gurtam開發的全球領先物聯網與車隊管理平台之一）公佈其2024年度最佳物聯網項目比賽的全球得獎者。得獎名單於杜拜GITEX Global展會前夕揭曉，標誌著全球突破性物聯網創新成果的慶祝盛典。
「年度最佳物聯網項目」比賽已連續第四年舉辦。比賽對所有科技公司及遠程信息處理服務提供商所實施的項目開放。這項比賽透過展示解決關鍵商業挑戰的實際應用，突顯了Wialon及其他物聯網解決方案的潛力。這一舉措旨在促進物聯網產業的增長，激發靈感，並鼓勵企業探索物聯網如何變革其業務營運。
今年的比賽吸引了來自45個國家的100多個項目參賽，Wialon的全球競賽旨在表彰和展示最具創新性的物聯網、車隊和資產管理項目。獲獎者的多元化反映了物聯網解決方案的全球影響力。今年宣布了16位得獎者，這些項目來自美國、墨西哥、洪都拉斯、印度、黎巴嫩、肯尼亞、荷蘭、尼日利亞、南非、塔吉克斯坦、土耳其等多個國家。
這些項目揭示了物聯網和車隊管理行業的重要趨勢。這些項目特別注重透過實時監控、燃料管理和駕駛行為追蹤來提高營運效率。許多項目還強調安全與保障的重要性，從防止運輸和物流中的燃油盜竊到改善公共和工業車隊的駕駛標準。此外，可持續性正成為關鍵因素，許多項目關注燃料消耗、二氧化碳排放量以及營運對環境的整體影響。
Gurtam旗下企業Wialon的主管Aliaksandr Kuushynau對比賽規模的不斷擴大及所展示的多樣創新解決方案感到自豪。他說：「隨著Wialon繼續擴展，現已在全球150個國家/地區監控超過400萬輛車輛，我們仍然致力於支持物聯網行業的發展。『年度物聯網項目』比賽不僅讚揚了我們合作夥伴的卓越專業知識，還展示了物聯網解決方案對全球企業帶來的變革性影響。」
物聯網與遠程信息處理技術現已成為營運效率的支柱，全球企業及供應鏈依賴於人與機器高效協作。支撐當今生活與業務的大量車隊、設備及裝置需要精細的管理、複雜的監控、深刻的分析和即時反應。
Wialon簡介
Wialon是全世界最大的物聯網、車隊遠端資訊處理和車隊管理軟件平台之一，連接並追蹤150個國家/地區的400萬部汽車。該平台與超過2700家合作夥伴公司合作，當中包括：遠程信息處理解決方案供應商和開發者、物聯網集成商、車隊管理服務提供商或安全解決方案供應商。
SOURCE Wialon
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