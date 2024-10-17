2024年度最佳物聯網項目：Wialon宣佈物聯網比賽全球得獎者

過去一年中，十六位得獎者因推行全球最佳物聯網項目而獲得表彰，並合共公佈了八個類別的獲獎名單，其中包括大獎（Grand Prix）得主。

立陶宛維爾紐斯2024年10月17日 /美通社/ -- Wialon（歐洲軟件公司Gurtam開發的全球領先物聯網與車隊管理平台之一）公佈其2024年度最佳物聯網項目比賽的全球得獎者。得獎名單於杜拜GITEX Global展會前夕揭曉，標誌著全球突破性物聯網創新成果的慶祝盛典。

「年度最佳物聯網項目」比賽已連續第四年舉辦。比賽對所有科技公司及遠程信息處理服務提供商所實施的項目開放。這項比賽透過展示解決關鍵商業挑戰的實際應用，突顯了Wialon及其他物聯網解決方案的潛力。這一舉措旨在促進物聯網產業的增長，激發靈感，並鼓勵企業探索物聯網如何變革其業務營運。