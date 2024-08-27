2024柏林國際消費電子展：Yaber將發佈突破性家庭影院投影技術

YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED
27 8月, 2024, 21:00 CST
紐約2024年8月27日 /美通社/ -- 隨著2024年柏林國際消費電子展的臨近，娛樂投影儀的先驅Yaber將於9月4日（週三）下午3點在德國柏林國際會議中心的香港廳發佈其最新旗艦家庭影院投影儀所採用的兩項突破性技術。
新款旗艦投影儀採用了兩項尖端創新技術：CoolSwift和NovaGlow。這些先進技術將延續旗艦系列的傳統優勢，為用戶提供更出色的性能、創新設計和高品質體驗。更多細節將在產品發佈會上公佈。
媒體可在發佈會上親身體驗這些先進技術，YouTube將提供在線直播。有意親臨現場的媒體，請發送電郵至[email protected]。千萬不要錯過這場技術盛宴！
關於Yaber
Yaber成立於2018年，是娛樂投影儀的先驅，已成功向全球120多個國家和地區的愛好者交付了200多萬台投影儀。Yaber曾榮獲紅點獎、Yanko Design Award和2024年CES創新獎等權威獎項。
Yaber致力於推動視聽產品的發展。每一台Yaber投影儀都是為提供非凡體驗而精心打造，體現了該品牌對完美的不懈追求，努力為用戶提供卓越的視聽體驗，以及不斷超越自我的豐富旅程。
如需瞭解最新信息，請訪問www.yaber.com，重新定義卓越的娛樂體驗。
SOURCE YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED
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