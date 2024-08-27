2024柏林國際消費電子展：Yaber將發佈突破性家庭影院投影技術

紐約2024年8月27日 /美通社/ -- 隨著2024年柏林國際消費電子展的臨近，娛樂投影儀的先驅Yaber將於9月4日（週三）下午3點在德國柏林國際會議中心的香港廳發佈其最新旗艦家庭影院投影儀所採用的兩項突破性技術。

新款旗艦投影儀採用了兩項尖端創新技術：CoolSwift和NovaGlow。這些先進技術將延續旗艦系列的傳統優勢，為用戶提供更出色的性能、創新設計和高品質體驗。更多細節將在產品發佈會上公佈。