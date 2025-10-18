「2025亞洲智慧創新大獎」結果公佈 香港在「生活社交及文化獎」奪亞季軍 泰國首奪榮譽大獎

香港參賽者佔「生活社交及文化獎」兩席位，銀獎得主、曾奪「亞洲智能應用程式大獎」的417 Technology Limited，其開發的Wonderland，透過遊戲設計及人工智能輔助學習，將學生轉變為主動創造者，革新STEM教育。平台讓學生設計自己的數碼體驗，同時培養編程、設計思維、協作及創意技能。Wonderland配備AI Buddies提供適應個別學習風格的個人化指導，使各種背景的學生都能接觸到有趣的STEM教育；同時獲得「特別嘉許大獎–最佳初創企業」的銅獎得主SMART IGNITE TECHNOLOGY LIMITED，其開發的CenWatch以創新「輕AR+重手錶」架構，代表由流動裝置到可穿戴互聯網的重大突破。系統結合提供沉浸式顯示的輕量化AR眼鏡，配合集成運算及連接功能的精密手錶。核心的腕載激光雷達技術(LiDAR)能捕捉亞毫米級別的空中手指動作，結合慣性測量單元及多模態融合演算法，實現精準手勢識別。用戶可在空中滑動、打字及書寫。金獎得主為孟加拉的Kaz Software Ltd。

「公共事務及社會企業獎」金獎得主bitsensing Inc開發的TraXight™是新一代智能交通系統，結合雷達、攝影機及人工智能技術，提供實時交通流量分析、事故偵測及信號優化。透過2025年Verona K-City Network先導計劃發展而成，TraXight™能偵測違規、模擬交通政策，在複雜城市環境中改善交通擠塞。系統將原始交通數據轉化分析，讓政府透過精準診斷、實時控制及可擴展基礎設施主動管理流動性。其他入圍三個組別決賽的作品分別是來自以色列、馬來西亞及越南的智能解決方案。

自2013年首辦以來，「亞洲智能應用程式大獎」累計收到來自亞洲多地超過1,400份參賽報名，已成為業界認可的權威獎項及亞洲智能科技界一年一度盛事。今年，大獎正式級更名為「亞洲智慧創新大獎」，涵蓋範疇由流動應用程式延伸至物聯網（IoT）、人工智能（AI）、區塊鏈、大數據、雲端運算、AR/VR及多項新興智能科技，反映區內智能解決方案的多元發展，緊貼全球趨勢，鞏固香港於亞洲科技生態圈的領導地位。大獎今屆繼續與中國香港及其他17個亞洲國家及地區的相關機構攜手合作，包括中國內地、中國台灣、以色列、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、巴基斯坦、越南、斯里蘭卡、緬甸、印度、柬埔寨及孟加拉，他們除了派員擔任決賽評判外，亦參與了亞洲智慧創新高峰會。

今屆大獎的頒獎典禮很榮幸邀請香港生產力促進局首席技術總監張梓昌先生與香港無線科技商會主席李勁華先生一同主禮。

香港無線科技商會主席李勁華先生在頒獎典禮上表示：「為配合特區政府推動創新科技發展的政策方針，我們一直致力推動本地科技業界『走出去』，積極促進跨區域合作與交流。今年的亞洲智能創新大獎匯聚17個亞洲國家及地區的夥伴共同參與，正正體現了商會作為區域科技橋樑的重要角色。透過這個平台，香港開發者與世界頂尖團隊同場競技，不僅展現出卓越的創意與實力，更進一步鞏固了香港作為國際創新科技中心的領導地位。隨著人工智能、物聯網等技術的興起，我們將繼續為業界創造更多跨區域合作機遇，推動香港成為亞洲智慧創新樞紐。」

「2025亞洲智慧創新大獎」設有三大獎項類別，分別為公共事務及社會企業獎 (Public Sector and Social Innovation)、商業應用獎 (Business and Commercial) ，以及生活社交及文化獎 (Lifestyle and Culture) 。在入圍決賽的九支隊伍中，有三支來自香港，其他分別是來自以色列、馬來西亞、韓國、越南、泰國、孟加拉，他們一齊爭奪各個獎項組別的最後金、銀、銅獎。而大會在每個獎項類別的金獎得主中，進一步評選出今屆「亞洲智慧創新大獎」榮譽大獎的得主。

另外，今屆大獎的兩個特別嘉許大獎– 最佳初創企業 (Special Mention Award – The Best Startup Award) 以及最佳用戶體驗獎 (Special Mention Award – The Best User Experience Award) 開放予香港及其他亞洲國家或地區的隊伍參加 ，結果最佳初創企業獎由SMART IGNITE TECHNOLOGY LIMITED憑其開發的CenWatch奪得；以色列企業開發的Mocart則獲最佳用戶體驗獎。





「 2025 亞洲智慧創新大獎」得獎名單如下：

榮譽大獎

得獎者：RIFFAI (泰國)

公共事務及社會企業獎 (Public Sector and Social Innovation)

金獎：bitsensing Inc. (南韓)

銀獎：Hong Kong Applied science and technology Research Institute Company Limited (中國香港)

銅獎：ILOTUSLAND VIET NAM JOINT STOCK COMPANY (越南)

商業應用獎 (Business and Commercial)

金獎：RIFFAI (泰國)

銀獎：Meraque Services Sdn Bhd (馬來西亞)

銅獎：Mocart (以色列)

生活社交及文化獎 (Lifestyle and Culture)

金獎：Kaz Software Ltd (孟加拉)

銀獎：417 Technology Limited (中國香港)

銅獎：SMART IGNITE TECHNOLOGY LIMITED (中國香港)

特別嘉許大獎 –最佳初創企業 (Special Mention Award – The Best Startup Award)

得獎者：SMART IGNITE TECHNOLOGY LIMITED (中國香港)

特別嘉許大獎 –最佳用戶體驗獎 (Special Mention Award – The Best User Experience Award)

得獎者：Mocart (以色列)

*各獎項類別另設優異獎，完整得獎名單請參閱大獎網頁https://contest2025.bestasiainnovation.hk/

「亞洲智慧創新大獎」一直是香港創新科技界的里程碑，歷屆香港參賽者共獲超過130個獎項，包括大獎、金銀銅獎及優異獎，充分體現本地創新實力。應用商店及科技平台的普及，大大提升了年輕創意人才加入行業，讓新一代開發者有機會創新及與全球競爭。大獎旨在推動應用設計與開發的創意，同時鼓勵業界跨界別、跨地域合作，促進創新方案落地。具代表性的成功例子包括以色列Photomyne開發的AI離線相片掃描技術，以及香港417 Technology Limited的AR互動故事應用「Present AR」等，均成為亞洲創新典範。

香港無線科技商會一直致力擴展大獎在亞洲區域的影響力，推動本地智能應用程式產業的發展及促進並協助本地優秀的智能應用程式人才拓展業務。參與大獎的亞洲國家與地區已擴展至中國香港、中國內地、中國台灣、以色列、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、斯里蘭卡、緬甸、印度、柬埔寨及孟加拉，為亞洲創科業界提供絕佳的交流平台。

大會除了下午舉行「2025亞洲智慧創新大獎」頒獎典禮外，亦於同日(10月16日)上午舉行亞洲智慧創新高峰會 2025，邀請了17位來自香港及其他亞洲國家/地區的專家代表分享他們的真知灼見。

大會感謝文創產業發展處的資助，和各合作夥伴、支持機構、講者的鼎力支持。各項活動的精彩內容將上載至https://contest2025.bestasiainnovation.hk/，供各界重溫。

