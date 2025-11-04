美強生榮獲2025年金商獎 持續深耕台灣公益與社區營養關懷 讓愛走得更遠

用營養點亮希望， 深耕社區健康關懷

美強生心懷「給寶寶一生最好的開始」的信念，從提供高品質的營養產品，到將關愛付諸公益行動，始終以實際作為，展現企業社會責任的深遠影響力。

於2024年，美強生除了攜手大樹藥局，也與多家基金會和社福機構積極合作，捐贈嬰幼兒奶粉及成人營養品，將物資送達全台數百戶弱勢家庭與獨居長者，團隊更親自深入社區探訪，了解當地對營養補充的迫切需求。美強生領導團隊亦於婦女節期間，親自拜訪現代婦女基金會，送出一系列專爲媽媽及寶寶準備的營養補給，為弱勢婦女及其家庭提供所需營養，展現企業對女性福祉及健康的重視與守護。

多元關懷與支持，全方位展現企業社會責任

除了產品捐贈，美強生亦以多元形式積極關懷和支持社區。為慶祝品牌成立120週年，美強生於2025年啟動全新公益計畫「因愛而生，暖心培育」，以「延續愛的行動」為核心，與關注弱勢兒少的台灣關愛基金會攜手合作，結合說故事與繪畫創作，鼓勵美強生員工走入關愛之家，與學齡前孩童共創溫馨時光，以藝術與陪伴傳遞關懷與溫暖，將企業的愛心化為具體行動，深入每一個需要幫助的角落。

此外，美強生亦不時舉辦媽媽教室活動，邀請小兒科醫師及護理師分享專業育兒與營養知識，並提供㇐對㇐營養諮詢服務，根據新手父母的需求提供貼心指導，協助打造科學且健康的育兒基礎。

邁向下一個百年 深耕台灣共創美好未來

美強生自1905 年創立以來陪伴無數家庭走過育兒旅程，始終以「給寶寶一生最好的開始」為使命，以百年營養科學為基礎，滿足家庭對優質營養的需求，滋養一代又一代的孩子健康成長，迎接豐盛未來。美強生將持續走進在地社區，深入了解每一份真切需求，以實際行動將關懷送入每個角落，守護孩子的健康成長。

關於美強生營養品股份有限公司

早自 1905 年創立至今，美強生已有一百多年的歷史。作為全球知名的嬰幼兒營養品品牌，致力為全球嬰幼兒提供科學營養，給他們帶來一生最好的開始，是美強生矢志不渝的使命。憑藉卓越的品質，美強生深受營養學家和父母的信賴。專注嚴謹的態度、持續創新、不斷追求卓越以及對社會的關懷回饋，也為美強生樹立良好的品牌形象。美強生一直為父母提供優質的嬰幼兒營養品，以及不同的育兒資訊和專業意見，贏得家長的信賴與支持。

美強生官方網站：https://www.meadjohnson.com.tw/

