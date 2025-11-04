團結香港基金、廣州粵港澳大灣區研究院、澳門基金會呈獻世界灣區經濟論壇2025 -- 打造新經濟動力 AI驅動產業升級 醫藥創新聯動世界

香港 2025年11月4日 /美通社/ -- 由團結香港基金、廣州粵港澳大灣區研究院、澳門基金會主辦的「世界灣區經濟論壇2025」今日盛大舉行，論壇借鑒世界各大灣區經濟發展先進經驗做法，充分把握灣區經濟發展機遇，搭建全球灣區對話平台，發揮獨特優勢，更好推動粵港澳大灣區建設，對接國家「十五五規劃」。論壇上冠蓋雲集，全球行業專家及業界代表聚首一堂，共同探討灣區經濟高質量發展新路徑。

剛發表的「十五五規劃」中提出高質量發展、創新驅動及區域協調等核心方向，論壇聚焦AI驅動產業升級與醫藥創新，探討粵港澳大灣區如何打造新質生產力、構建國際科創高地，並促進醫藥產業鏈等，與全球價值鏈深度融合。

論壇榮幸邀請到香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸先生；廣東省政協副主席鄧海光先生；香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百裡博士；全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門基金會行政委員會主席吳志良先生；團結香港基金主席陳智思先生致開幕辭。

前任三藩市灣區委員會總裁、美國灣區委員會經濟研究所所長Sean Randolph 先生；東京大學社會科學研究所教授丸川知雄教授；香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、前海國際事務研究院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年教授；香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義教授；中國人民大學校長林尚立先生擔任主旨演講環節嘉賓。

香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸先生在視像致辭中表示：「論壇以『打造新經濟動力』為主題，適時且具前瞻性，尤其是在中央最近發表的『十五五規劃』，規劃將粵港澳大灣區確定為高品質發展的引擎之一，並強調了香港在連接內地與全球市場發揮的重要作用。我們正透過港深創新科技園區、北部都會區等，在人工智能、生物科技等前沿領域，以及國家新發展藍圖中確定的其他重點創新技術產業領域加強合作。」

廣東省政協副主席鄧海光先生表示：「粵港澳大灣區正以嶄新的姿態，屹立於世界各大灣區之林。6年來，大灣區的產業體系不斷健全，廣東擁有新一代電子信息、綠色石化、新能源等9個萬億元級的產業集群。人工智能、低空經濟、生物製造等新興產業和未來產業蓬勃發展，以港澳發達的金融、貿易、法律等現代服務業相得益彰。」

香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百裡博士致辭時表示：「香港的獨特優勢包括法治、資本自由流通、政府運作透明高效、低稅率、簡單且具競爭力的稅制。這些優勢使香港成為通往國際營商及投資的理想門戶。」

全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門基金會行政委員會主席吳志良先生指出：「澳門長期承擔中國與葡語國家經貿往來的橋樑角色，積極打造數字化的經貿促進平台，推動大灣區與葡語國家在貿易、金融、科創、青年創業方面的深度合作。」

團結香港基金主席陳智思先生表示：「全球灣區經濟體已成為推動發展的強大引擎，從舊金山灣區到紐約灣區，從東京都灣區到粵港澳大灣區，這些地區展現了開放、想像和協作如何驅動成長，並激發全球轉型。香港開放的經濟發展歷史賦予我們適應變化的靈活性，而『一國兩制』的根基則確保了全球投資者所依賴的穩定。這些獨特的優勢使香港不僅能夠為大灣區的發展做出重要貢獻，也能夠為全球社會的繁榮做出貢獻。」

美國哥倫比亞大學Jeffrey Sachs教授指出：「大灣區將是能源轉型的核心引擎，此生態轉型是全球在未來25年急需做到的；而香港應善用其金融、科技、聯通全球的獨特專長，為世界帶來改變。」

論壇分為主旨演講和討論環節兩部分（詳見 附錄 ），其中討論環節由生物醫藥以及人工智能兩部分組成：

香港特別行政區政府醫務衛生局局長盧寵茂教授在生物醫藥環節開場致辭時表示：「生物醫療創新格局正不斷演變，過去兩年來，我們已系統性地將願景轉化為基建，把基建轉為能力，將能力轉化具體成果。在新推行的『1+』藥物審批機制下，目前已有15項新藥獲批、超過70項臨床試驗在進行中，以及一個已準備好為區內及全球服務的權威監管機構。但我們的抱負超越邊界，期望香港成為東、西方醫療創新交匯樞紐。」

香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士在人工智能環節作視頻致辭時指出：「香港將持續全面融入國家發展大局，充分發揮獨特優勢與潛力，貢獻國家，以人工智能推動科研、創新、產業升級、跨界合作。」

是次論壇獲政府、業界及各大商會等大力支持，包括「主要贊助」香港賽馬會；「黃金贊助」日清食品有限公司以及「午宴贊助」安永EY。

足本重溫：

英文：https://bit.ly/4otm4lS

廣東話：https://bit.ly/4oEnvxX

普通話：https://bit.ly/4oTkLwg

