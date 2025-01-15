環保建築專業議會2025國際會議 「超零碳設計」

香港特別行政區政府發展局副局長林智文先生，JP 致辭時強調香港政府在推進綠色建築和可持續發展方面的努力，他表示：「我們正在努力提前規劃並實踐所有關鍵步驟，及時實現我們的碳中和和可持續發展目標。」會議聚焦於推動零碳設計和提升建築行業的綠色標準，政府也展示了包括智能電網和綠色建築技術在內的多項創新措施。

林智文先生詳細介紹了組裝合成建築法（MiC）的重大進展，並計劃在2033年之前，將此技術至少應用於一半的公共房屋項目。這項計劃得到了包括與廣東當局共同舉辦MiC供應鏈會議在內的多方合作支持，凸顯出建築技術在區域合作中的重要性，他續稱：「我們的終極目標是將MiC發展成為大灣區的優勢產業。」。此外，他還提到了為鼓勵私人發展項目採用可持續建築設計，政府已推出基於績效的GFA優惠政策，他補充：「我們相信，這項先進的安排將有效促進香港綠色建築的可持續性，進而提升建築環境的整體質量。」

是次國際會議共分為四節，並邀請了多名國際專家分享他們對於是次議題的真知灼見。國際會議第一節：建築角度與案例研究，講者包括來自澳洲的3XN合夥人兼澳洲總監 Daniel CRUDDACE先生分享「高層建築邁向碳減排的策略性改革」，以及來自新加坡的新加坡建築師學會可持續發展部主席TAN Szue Hann先生講述「從物業管理與運營實現碳中和」。

會議第二節：城市規劃角度與案例研究，講者包括來自英國的Bioregional首席執行官兼聯合創辦人 Sue RIDDLESTONE OBE女士分享「透過淨零與可持續性規劃政策，建立可持續性及包容的社區」，以及來自中國內地的中國建築科學研究院建築環境與能源研究院徐偉院長講述「實踐零碳建築，邁向零碳城市」。

會議第三節：基設和材料角度及案例研究，講者分別有來自美國的屋宇裝備工程師學會會長Ms Fiona COUSINS女士分享「碳中和的指導方針」、來自荷蘭的奧雅納總監Mathew VOLA先生談及「高階木建築結構」，以及來自韓國的韓國傳統建築與技術基金會資深研究員Hyunmin JEONG先生講述「邁向碳中和的歷史文物保育」，均引起熱烈討論，亦激發出更多創新想法，不僅促進了技術和策略的進步，也加強了跨界別之間對「超零碳設計」的可持續發展的信心。

環保建築專業議會主席甄英傑測量師在致歡迎辭中表示非常榮幸能邀請到來自世界各地的頂尖專家聚首一堂，分享他們在「超零碳設計」主題上的寶貴見解，並促進綠色建築及跨地域合作。他提到，「『環保建築專業議會2025國際會議』將從海外案例、近期制定的系統和政策、嶄新材料、ESG投資、審批流程和建築規範等方面討論碳中和議題。會議涵蓋多個國際專案團隊的案例研究，涉及設計、施工和營運階段。通過考察新建築及現有建築的改造、歷史建築活化和基礎設施項目的案例，我們相信是次會議能夠促使建築行業落實 ESG 原則，進一步推廣『超零碳設計』的應用，攜手推動可持續發展的進程，建造一個更永續發展的香港。」

環保建築專業議會2025國際會議籌備委員會主席葉頌文博士建築師指出，「2050年前實現碳中和的目標是全球最迫切的任務。建築和建設行業佔全球能源相關的碳排放量約40%，

以及所有開採材料的一半碳排放量。香港作為全球人口密度最高的城市之一，面臨著與城市化、能源消耗和氣候韌性相關的獨特挑戰。作為綠色建築專業人士，我們已開始支持創新和可持續的建築實踐，實現零碳排放是我們在塑造可持續地球的核心目標。環保建築專業議會以及與我們合作的專業組織不僅倡導可持續建築實踐，推動綠色建築行業的發展之餘，更分享國際經驗，促進香港的綠色建築實踐和創新。我們相信是次會議通過利用我們的專業專長和知識，引入新思維，綜合考慮提高效率，為香港的可持續發展作出貢獻。」

講者名單（按演講次序）

主禮嘉賓 香港特別行政區政府發展局副局長林智文先生，JP 主題演講嘉賓 前香港特別行政區政府環境局局長、前環保建築專業議會主席黃錦星教授，GBS，JP 會議第一節：建築角度與案例研究 3XN合夥人兼澳洲總監 Daniel CRUDDACE先生 (Mr Daniel CRUDDACE, Architect, Partner, and 3XN Australia Director) 新加坡建築師學會可持續發展部主席TAN Szue Hann先生 (Mr TAN Szue Hann, Chair, Sustainability, of the Singapore Institute of Architects) 會議第二節：城市規劃角度與案例研究 Bioregional首席執行官兼聯合創辦人 Sue RIDDLESTONE OBE女士 (Ms Sue RIDDLESTONE OBE, Chief Executive and Co-Founder of Bioregional) 中國建築科學研究院建築環境與能源研究院徐偉院長 會議第三節：基設和材料角度及案例研究 屋宇裝備工程師學會會長Ms Fiona COUSINS女士 (Ms Fiona COUSINS, President of Chartered Institution of Building Services Engineers) 奧雅納總監Mathew VOLA先生 (Mr Mathew VOLA, Director, Arup) 韓國傳統建築與技術基金會資深研究員Hyunmin JEONG先生 (Mr Hyunmin JEONG, Senior Researcher of Korea Foundation for the Traditional Architecture and Technology)

SOURCE 環保建築專業議會