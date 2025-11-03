2025十如對話 全球領袖共議天地人和之道

隨後的圍爐夜話環節，晨壹基金管理合伙人張勇先生與該環節主持人、十如研究院委員會委員王天義教授展開了深度對話。他以自然生態類比商業生態，指出成功的商業生態系統應如同自然生態，需兼具物種多樣性、和諧共生與自適應能力；而卓越的管理者應能帶領團隊在不確定中保持方向與信心。

10月31日，十如研究院委員會委員、溢達集團副董事長楊敏賢女士在開場致辭時以「十如」為例，分享園區通過科學規劃、技術創新與精益管理，將可持續理念融入日常運營，並榮獲全國首批「零碳園區」認證。她指出：「可持續發展不是未來的目標，而是當下的行動。唯有把理念化為日常，才能真正實現天地人和。」

桂林市副市長孫環志先生在開幕式上致辭，肯定十如研究院在推動桂林及更廣泛區域可持續發展交流與合作的積極貢獻。他表示：「十如為桂林產業綠色可持續發展樹立了典範，本次十如對話主題與桂林建設世界級旅遊城市、探索工業綠色發展路徑十分契合，為桂林可持續發展注入更多理念和動能。」

由十如研究院委員會委員、香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙教授主持的主題演講中，希慎興業有限公司執行主席利蘊蓮女士回顧了其家族企業的百年發展里程，分享了在傳承與創新間取得平衡的經驗，強調可持續城市設計與長期責任的重要性。她表示：「真正的城市發展，在於尊重歷史的同時，塑造聯結且可持續的未來。」

在隨後的「CEO視角」環節中，來自科技、金融與文化等領域的企業領袖探討了如何以和諧之道推動可持續轉型。與會嘉賓指出，唯有以創新為驅動、以責任為根基，並以長遠視角平衡商業成功與社會及環境價值，方能在增長、使命與可持續之間實現真正的共生發展。

活動當天舉行了四場主題論壇，分別從農業、科技、產業與教育四個角度展開，呼應「天地人和」的年度主題，探討如何以系統性思維推動人類與自然的平衡共生。

在「土地再生：農業、生態與文化的再生實踐」論壇中，Donum Estate釀酒與葡萄園副總裁 Dan Fishman先生以葡萄園管理實踐為例，探討農業與文化的共生未來。Donum莊園將優質葡萄酒、可持續農業與藝術巧妙地融合起來，從創新耕作到生物多樣性守護，探索農田如何成為再生之地，滋養本地生態系統，彰顯文化認同，重建人類與自然的深層聯結。

在「永衡之道：從創造價值到創造平衡」論壇中，H&M基金會創新、研究與示範負責人Christiane Dolva女士分享了時尚與製造業如何以系統性思維推動可持續轉型。她指出：「實現氣候中和的產業變革，必須在創新與現實、速度與耐心之間找到平衡，這是推動長期可持續發展的關鍵。」

在「科技向善：以人為本的創新思維」論壇中，淡馬錫基金氣候與宜居項目總裁王麗蘭女士分享了基金會如何通過「三重底線」評估框架，在兼顧地球生態、社會福祉與經濟可行性的基礎上，推動氣候創新成果的落地轉化。她強調：「真正可持續的解決方案，必須在生態上可靠、在社會上有意義，並在經濟上行之有效。」

在「未來之基：培養面向世界的下一代」論壇中，北山堂基金行政總裁江馨平女士探討情緒健康與幸福感如何重塑教育理念，並指出：「在教育中優先關注情緒健康與幸福感，並不會削弱學習成果，反而能幫助學生在複雜的世界中保持平衡與韌性。」

十如研究院委員會主席李效良教授在閉幕致辭中表示：「十如對話不僅是思想交流的平台，更是將理念化為行動的共同體。在可持續發展的旅程中，我們需要不斷反思，在平衡多重目標與分歧的過程中尋求包容與和諧，並攜手前行，共創更具韌性的未來。」

十如對話自2014年創辦以來已走過了十二年，匯聚逾3,000位來自全球百餘行業的代表，持續推動可持續發展的交流與合作。展望未來，十如對話將繼續凝聚來自全球的思想與實踐力量，以實際行動推動可持續發展的深入交流與合作，共同探索永衡之道。

