金融壹賬通亮相香港科技周2025 展示業內領先的金融數字化解決方案

香港 2025年11月6日 /美通社/ -- 11月3日，「香港金融科技周×StartmeupHK創業節2025」在香港開幕。今年恰逢兩大活動十周年慶典，活動吸引了超100個經濟體的3.7萬名與會者、800余名演講嘉賓及700多家參展機構。金融壹賬通作為本次盛會的FinTech Partners之一，以主題演講、設置展位元等形式參與活動，向行業展示了以AI驅動的金融機構數字化轉型系列解決方案。

金融壹賬通香港CEO兼AI數智事業部總經理金新明博士受邀出席了11月4日的China-Global Innovation Forum，並在會上發表了題為「守護數字化的安全邊界：對抗深度偽造威脅」（Securing the Digital Frontier : Combating Deepfake Threats）的主旨演講。他詳細解析了深度偽造的技術框架，並表示面對快速發展的AI大模型，傳統檢測方法已顯不足，深度偽造對金融行業安全威脅日益嚴重。因此，採取先進、主動的安全措施變得尤為迫切。金新明博士介紹了金融壹賬通的「反欺詐策略平臺」——目前，該平臺已涵蓋超過25個數位模組，可對AI偽造圖像進行深度剖析，高效辨識對抗性換臉、偽造視頻等複雜攻擊。資料顯示，金融壹賬通的「反欺詐策略平臺」在「抗深度偽造（Anti-Deepfake）」環節表現突出，其綜合防禦率高達99%，可助力金融機構防患於未然。

活動期間，金融壹賬通的展位接待了絡繹不絕的參觀者，嘉賓詳細了解了公司創新的數字化銀行和數字化保險解決方案，包括AI財富管理、信貸系統、行銷活動管理等產品。其中，多位嘉賓對以AI驅動的深度偽造檢測和電子身份驗證（eKYC）解決方案表現出濃厚興趣。

作為平安集團對外金融科技輸出的唯一窗口，金融壹賬通依託平安集團強大的技術基礎，從支持香港政府的「iAM Smart」（「智方便」）計畫到為香港超過60%的銀行提供解決方案，特別是增強型eKYC平臺、AIGC深度偽造檢測技術等創新方案及專業能力得到越來越多客戶的青睞與支援。

展望未來，金融行業的數位化進程將持續加速，而安全始終是基石。金融壹賬通致力於與合作夥伴共同打造一個更安全、更智慧的金融生態系統。

