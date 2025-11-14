2025 國際論壇：頂尖學術創投 × 創業 開啟全球新創之路

Startup Island TAIWAN

14 11月, 2025, 15:08 CST

全球學術創投菁英齊聚臺北，共探新創國際化契機

臺北 2025年11月14日 /美通社/ -- Startup Island TAIWAN 將於 2025年11月20日（四）上午9:30-12:00 在臺北圓山花博園區 Meet Taipei 盛大舉辦「2025 國際論壇ˍ學術創投 × 創業：開啟全球新創之路」，邀請來自全球的學術創投代表與產業專家，深入探討大學創投如何成為新創發展的關鍵推手，並促進台灣新創與國際市場的連結。

本次論壇以「學術創投 × 產業」為主題，匯聚來自台灣台大校友創投代表－Brandon Chiang、美國麻省理工學院創投 E14 Fund代表－Calvin Chin、日本東京大學 UTokyo IPC代表－Takashi Chris Furukawa、日本京都大學 Kyoto-iCap代表－Raymond Woo、新加坡大學 NUS Enterprise代表－Germaine HE 等全球頂尖大學創投機構，以及台灣創投與產業領袖，共同分享學研成果商業化的實務經驗，並探討如何結合資本、產業人脈與通路，助力新創企業加速國際化佈局。

論壇亮點搶先看：

  1. 學術與創投鏈結
    以大學創投為核心，深入探討從 PoC（概念驗證）、技術驗證到募資策略與事業化規劃的完整鏈結，助力學研成果轉化為商業價值，打造創業育成的全新模式。
  2. 國際網絡連結 
    結合創投、加速器與產業夥伴，建立跨國合作與投資網絡，協助新創企業開拓海外市場與全球通路，實現國際化布局。

本次論壇將提供參與者與來自世界各地的學術創投機構、創業專家及產業夥伴進行深度交流的契機，攜手啟動全球創新新篇章。

活動資訊：
活動名稱｜2025 國際論壇ˍ學術創投 × 創業：開啟全球新創之路
活動日期｜2025年11月20日（四）9:30-12:00
活動地點｜Meet Taipei（臺北圓山花博園區）
報名方式｜[點擊報名](https://luma.com/1ki80tgd)  
（入場須先報名 2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華｜免費索票參觀）
最新消息｜請關注「Startup Island TAIWAN」官方臉書專頁 

Startup Island TAIWAN 誠摯邀請您蒞臨參與，與全球創業菁英共同探討學術創投與新創產業的未來發展，攜手開啟全球創新之路！

SOURCE Startup Island TAIWAN

