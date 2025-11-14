2025 國際論壇：頂尖學術創投 × 創業 開啟全球新創之路

全球學術創投菁英齊聚臺北，共探新創國際化契機

臺北 2025年11月14日 /美通社/ -- Startup Island TAIWAN 將於 2025年11月20日（四）上午9:30-12:00 在臺北圓山花博園區 Meet Taipei 盛大舉辦「2025 國際論壇ˍ學術創投 × 創業：開啟全球新創之路」，邀請來自全球的學術創投代表與產業專家，深入探討大學創投如何成為新創發展的關鍵推手，並促進台灣新創與國際市場的連結。

本次論壇以「學術創投 × 產業」為主題，匯聚來自台灣台大校友創投代表－Brandon Chiang、美國麻省理工學院創投 E14 Fund代表－Calvin Chin、日本東京大學 UTokyo IPC代表－Takashi Chris Furukawa、日本京都大學 Kyoto-iCap代表－Raymond Woo、新加坡大學 NUS Enterprise代表－Germaine HE 等全球頂尖大學創投機構，以及台灣創投與產業領袖，共同分享學研成果商業化的實務經驗，並探討如何結合資本、產業人脈與通路，助力新創企業加速國際化佈局。