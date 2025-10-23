鄧白氏發布2025年第四季度企業樂觀指數: 全球企業樂觀指數微幅下滑1%，台灣企業樂觀指數季減7.6%， 全球轉向內需市場成新趨勢，AI應用仍處探索期導入率僅13%

台灣企業樂觀指數在本季由上季的103.0下滑至95.1，季減7.6%，結束先前的短期回升。儘管整體指數下滑，企業對於銷售（67.4%）、內銷訂單（64.2%）與稅前獲利（63.3%）的樂觀比例仍維持在相對高檔，顯示企業對市場需求與營運表現仍具一定信心。

全球總體觀察：企業策略轉向內需與成本控管， AI 、資安與 ESG 並列企業投資三大關鍵

2025年第四季全球企業樂觀指數跌幅趨緩，大型企業在供應鏈重組與市場多元化方面展現出更高的調整能力，信心指數季增 3.2%，成為支撐整體穩定的關鍵力量。

在出口訂單與全球需求轉弱的背景下，企業策略性地轉向內需市場與成本控管，對內銷訂單（67.9%）與銷售（71.6%）的樂觀度持續上升，達55%的企業預期投入成本將下降。這可能反映出企業正積極調整營運重心，以因應外部不確定性。此外，隨著美歐等主要經濟體陸續釋出關稅與貿易政策的明確訊號，企業對未來營運環境的可預測性有所提升。

同時，數位轉型成為企業投資布局的另一焦點。報告指出，目前僅有13%的企業已將生成式AI全面導入至業務營運流程中，但有高達 73%處於探索或試點階段。在企業投資決策中，「AI 數位基礎建設」、「資安能力」與「ESG」（環境、社會與治理）並列為三大關鍵考量因素，反映出企業在數位轉型與永續發展上的雙軸佈局。

台灣企業逆勢展韌， 台經院及鄧白氏建議未來仍需審慎應對

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，「本季台灣BOI自前季高點下修，應視為企業理性回應外部環境變化的「預期校準」，而非信心轉弱的訊號。大型企業憑藉全球化佈局與供應鏈多元化的優勢，能夠靈活掌握近岸外包與跨市場合作等新興機會，在貿易政策逐步明朗、風險可預測性提升的背景下，展現出相對穩健的韌性。相較之下，中小企業在供應鏈與投資信心等面向承受較大壓力，反映出在產業生態系中仍需更多協同與支援。」

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出：「在全球需求趨緩與政策不確定性升高的背景下，企業信心正面臨調整。然而AI已成為當前經濟的關鍵驅動力量，不只2025上半年強勁的AI相關投資與伺服器外銷支撐了台灣與美國的經濟成長，更快速成為資本市場的重要焦點，根據台經院調查，2026年台灣資通訊、電子零組件、電機，以及機械等產業，都將AI需求與應用視為重要商機。雖然目前企業導入程度有限，但探索與試點的廣度已反映出未來龐大的應用潛力。」孫明德強調，企業必須及早布局並徹底改變整體工作流程以配合AI技術，在財務穩健與永續轉型間取得平衡，方能在供應鏈壓力與投資信心下滑的挑戰中建立競爭優勢，於波動環境中持續前行。

2025 年第四季《全球企業樂觀指數分析報告》（ GBOI ）關鍵發現：

(1) 全球企業樂觀指數：2025 年第四季，全球企業對外部環境的信心持續下滑，季減 1.0% 降至104.5點。企業對出口訂單的樂觀度下降3.9個百分點至 58.1%，對全球總體經濟展望的信心也下滑3.1個百分點至65.6%。在區域表現方面，亞太地區本季表現最為疲弱，平均下滑 2.4%，主要受到高關稅壓力與地緣政治風險影響。然而，部分產業仍展現出韌性，特別是電子與半導體相關製造業，顯示科技導向產業在全球供應鏈重組下仍具相對優勢。

(2) 全球供應鏈連續性指數：供應鏈連續性指數本季再度下滑0.5%，相較去年同期下滑近兩成，顯示全球供應鏈穩定性仍面臨壓力。製造業在本季出現反彈，信心回升 6.2%，服務業則持續下滑。企業規模差異明顯，中型企業表現最佳，小型企業則連續第四季下滑，顯示其在供應鏈彈性與風險分散能力上仍有待強化。

(3) 全球商業財務信心指數：財務信心指數本季下滑 2.3%，企業對借貸成本、資金流動與風險偏好普遍持保守態度。小型企業信心下滑最為明顯，反映出其在資金取得與財務穩定性方面的壓力。大型企業則因資源與信用條件相對穩定，表現持平。

(4) 全球商業投資信心指數：投資信心延續前季疲弱趨勢，雖跌幅收斂至 2.5%，但企業對資本支出與長期投資仍多持觀望態度。小型企業投資信心下滑幅度最大，顯示其在不確定環境下更為謹慎。部分先進經濟體如德國與澳洲則出現回升，反映出政策穩定性與市場需求改善的正面影響。

(5) 全球企業 ESG 指數：雖然 ESG 指數更新至第三季，但已顯示出企業在永續參與上的動能減弱。全球 ESG 指數季減 5%，尤其是小型企業與新興市場的參與度下降最為明顯。儘管部分製造業如汽車與金屬產業出現微幅成長，但整體趨勢仍偏向保守，顯示企業在面對成本壓力與法規變動時，對 ESG 的投入有所調整。

2025 年第四季《台灣企業樂觀指數調查》（ BOI ）關鍵發現：

儘管台灣整體企業樂觀指數下滑，企業對營運基本面的信心仍維持穩固。預期出口訂單增加的比例為 57.1%，內銷訂單為 64.2%，銷售為 67.4%，稅前利潤為 63.3%。這些數值雖較上季略有回落，但仍處於歷史相對高檔，顯示企業對市場需求仍具信心。

(1) 各產業樂觀指數：製造業樂觀指數季減 8.3%，主要受到境內需求疲軟影響；服務業則下滑 7.0%，主要來自出口預期與獲利能力的明顯回調。住宿與餐飲業因秋季旅遊帶動略有回升（+1.2%），但批發零售（-10.1%）、金融保險（-19.6%）與化學製造（-12.0%）等產業則面臨較大壓力。

(2) 各企業規模樂觀程度：大型企業表現相對穩健，僅小幅下滑 0.5%，且在銷售、出口訂單與獲利預期上仍呈現正向。中型企業則大幅下滑 19.6%，小型企業下滑 5.0%。這顯示大型企業在全球供應鏈整合與市場多元化方面具備結構性優勢，而中小企業則面臨更高的調整壓力。

(3) 企業永續整合面臨挑戰：台灣 ESG 指數在第三季下滑 10.5%，結束連續兩季成長，顯示企業在永續參與上的動能出現轉折。製造業與服務業分別下滑 9.1% 與 11.6%，中型企業跌幅最大（-28.1%），小型企業為 -5.6%，大型企業則為 -1.9%。企業在環境、社會與治理三大面向的參與度與決策整合皆出現明顯下降，尤以環境領域最為顯著。

(4) 供應鏈壓力升溫：台灣供應鏈連續性指數本季再度下滑 8.7%，創下 2023 年第三季以來新低。中型企業跌幅最大（-17.6%），小型與大型企業分別為 -7.8% 與 -6.7%。企業對交貨前置時間與供應商成本的樂觀度下降，對關鍵供應商的依賴度則進一步惡化，顯示供應鏈集中風險升高。

關於美商鄧白氏《全球企業樂觀指數》 (GBOI) ：

每季更新的美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)，目的在衡量全球企業的樂觀程度，並提供獨特且全面的見解，探討商業領袖們對增長、營運和投資預期及展望背後的想法。美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)，由五個客觀量化指數組成：(A)全球企業樂觀指數、(B)全球商業供應鏈連續性指數、(C)全球企業財務信心指數、(D)全球商業投資信心指數、(E)全球企業ESG指數。前四個指數反映了下一季的商業預期，而ESG指數反映了本季對關鍵ESG屬性的看法。美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)，針對32個經濟體、17個產業和大中小等三種企業規模，對全球約10,000家企業進行調查，搭配鄧白氏專有的數據和經濟專業知識進行補充。有鑑於GBOI報告發行已歷經一年，累積一定的資料深度，故深化指數設計，並調整指數計算方法，以Q3 2023至Q2 2024為基準進行標準化計算。當分數高於100時，代表正向樂觀；而分數低於100 時，則代表趨向保守、樂觀下降。

關於美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》 (BOI) ：

美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)，目的在衡量台灣商業社群的脈動。鄧白氏每一季都會根據產業對GDP的貢獻，從鄧白氏全球近6億筆的商業信用數據資料庫中隨機抽取來自製造業和服務業類別的公司樣本。其所擷取的樣本是台灣地區的商業縮影。美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)，主要係依據製造業和服務業受訪者對六個關鍵參數的樂觀程度，即銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數。綜合企業樂觀指數是透過不含備貨水準的五項參數分配統計權重計算而來。調查採用實際狀況與預期景氣互相參照。受訪者皆為企業中高階管理人員。受訪企業回答前一季的實際狀況與下一季的預期成長(與去年同期相比是否增加、減少或沒有變化) ，以了解不同產業別企業對景氣的樂觀程度。本次調查於2024年8〜9月期間進行。

關於美商鄧白氏：

鄧白氏Dun & Bradstreet是全球商業數據與專業分析領導者，自1841年以來，鄧白氏致力於協助各大中小型企業管理風險和挖掘商機。鄧白氏數據雲透過揭露數據的洞察分析，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收、降低成本、管理風險，並實現業務轉型。擁有接近6億筆的企業資料，3萬種數據源，240個國家與地區，95種語言，全球總計逾5,000位諮詢顧問、分析師、研究員。全球近九成FORTUNE 500大的企業用戶都是使用鄧白氏的企業情報資料庫來做為市場行銷及風險管理的工具。美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司成立於1992年，為台灣市場提供多種解決方案，以協助企業降低風險並加速業務增長，包括：財務風險管理、行銷業務拓展、供應商管理、法遵合規盡職調查、鄧白氏環球編碼、鄧白氏企業認證標章、鄧白氏ESG永續標章等。更多鄧白氏資訊，敬請瀏覽www.dnb.com.tw。

SOURCE 美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司