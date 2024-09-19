通力發布2025-2030年全球新戰略

上海2024年9月19日 /美通社/ -- 全球電梯和自動扶梯行業的領導者——通力集團今日正式發布了其2025-2030年的全球新戰略「騰飛」。該戰略確定了通力的目標，致力於在員工和客戶體驗、可持續發展、技術創新、增長和盈利能力等關鍵領域，成為行業標杆，引領未來發展。

為實現這一宏偉目標，通力將進行四大戰略變革：1）加速數字化轉型，重塑服務模式；2）推動更新改造，釋放成長潛能；3）在行業最大的細分市場——住宅市場中重獲領導地位；4）減少碳排放，提升客戶價值、增強差異化。通力新戰略的核心是其員工，通力致力於成為最理想的工作場所和最高效的合作夥伴。

「通力集團的新戰略旨在為我們自身，乃至整個行業樹立新的標杆。城市化、技術創新和可持續發展——這些影響我們行業發展的宏觀趨勢不斷演變，給我們在諸多領域，尤其在維保和更新改造領域，帶來了激動人心的新機遇。面對瞬息萬變的商業環境，我們靈活的運營模式顯得尤為珍貴。我們需要採取大膽的行動，融入全新的視角。我們將以更快的速度、更大的勇氣和更簡化的流程，發揮我們在數字化、可持續性和技術創新的領導力，為我們的客戶提供卓越的價值和體驗。」通力集團總裁兼首席執行官Philippe Delorme德龍表示。

「我對我們的敬業員工充滿信心，確信我們有能力實現這些宏偉目標。這不僅將惠及我們自身和我們的客戶，也將為地球的可持續發展做出積極的貢獻。」他繼續說道，「這正是我們實現願景——塑造城市未來的絕佳機會。」

通力的戰略目標和財務目標

通力的戰略目標是在以下三個方面實現行業領先：

成為最佳僱主和合作夥伴

引領創新和可持續發展

引領增長和強化盈利

公司的長期財務目標保持不變：

增長：領先市場

盈利能力：達到16%的息稅前利潤率（EBIT）

現金流：改善營運資本周轉

通力集團設定了以下中期財務目標，計劃在2027年底前實現

增長：銷售額實現中位數的增長

盈利能力：調整后的息稅前利潤率（EBIT）達到13-14%。

新的戰略將從2025年1月1日起開始實施。

關於通力集團

在通力，我們的願景是塑造城市的未來。作為全球電梯和自動扶梯行業的領導者，我們每天為20億人提供智能、可持續的客流服務，確保他們享有安全、便捷、可靠的通行體驗。2023年，通力的年銷售額達到110億歐元，員工總數超 6萬人。1967年通力在芬蘭赫爾辛基納斯達克交易所上市。

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通力集團在中國

通力1996年進入中國市場，實施「通力電梯」和「巨人通力電梯」雙品牌戰略。通力在蘇州崑山和湖州南潯設立了生產基地，其中位於崑山的通力工業園是全球最大的生產基地和最大的海外研發中心。在2023財年，通力在中國的員工總數超過20000名；中國大陸（不含香港、澳門）的銷售額約佔全球銷售總額的26%，是通力全球最大的單一市場。目前，在中國大陸最高的10座建築中，有5座採用了通力的客流解決方案。

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SOURCE 通力集團