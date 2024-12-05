未來先鋒賽事2025年倒數啟動！

來自全球的電子體育（Phygital）俱樂部將欣喜地得知，《未來先鋒賽事》（Games of the Future）首批四項電子體育（Phygital）比賽項目已正式揭曉，包括Phygital足球、Phygital籃球、Phygital射擊與Phygital舞蹈。未來數月內，還將陸續公佈。

《未來先鋒賽事》（Games of the Future）完美融合了實體與數碼體育世界，這一突破性的概念透過將先進技術融入競技項目，徹底重新定義了傳統體育的界限。選手將在所選的比賽項目中進行兩輪對決：第一輪專注於實體運動表現，接著第二輪選手將展現其數碼遊戲實力。

爭奪這場無可爭議的電子體育（Phygital）賽事巔峰盛會的資格賽已如火如荼地進行中。世界電子體育（Phygital）社群（WPC）成員已經舉辦了GOTF青少年賽事，賽事中來自各地的對抗性電子體育（Phygital）運動員在各自選擇的項目中一較高下。來自GOTF青少年賽事的勝者已晉級至GOTF成人賽事，並將與同國的GOTF青少年賽事冠軍一較高下。

通往《未來先鋒賽事》的下一步，將是來自全球的GOTF成人賽事冠軍參加GOTF 2025資格賽，只有表現最出色的俱樂部才能獲得在2025年11月的賽事中角逐的珍貴資格。

Phygital International行政總裁Nis Hatt分享了對未來旅程的熱忱：「我們對能引領體育未來的發展充滿期待，並將為即將在阿聯酋舉行的《未來先鋒賽事2025》奠定重要基礎。」

「這不僅僅是一場競賽，而是全球人才與創新匯聚的盛會，世界頂尖選手將齊聚一堂，在前所未見的舞台上一較高下。藉由『電子體育』（Phygital）運動這一前沿的實體與數碼競技融合形式，我們正重新定義田徑運動的無限可能，並揭開體育世界轉型的新篇章。我們迫不及待地想見證這些未來的冠軍茁壯成長，並激勵更多人。」

阿聯酋被選為主辦地，並於2024年6月在土耳其伊斯坦布爾舉行的首屆世界電子體育（Phygital）峰會上正式宣布，這進一步鞏固了其在前沿體育和電子競技賽事領域作為全球領袖的地位。這場盛事將展示阿聯酋在舉辦全球體育賽事方面的世界級實力，並與阿聯酋致力於成為遊戲與科技創新中心的宏大願景相契合。阿聯酋致力於打造充滿活力的體育賽事生態系統，並藉由先進的基礎設施與政府支持的倡議，無疑將為這場體育盛事創造完美的環境。

《未來先鋒賽事》對所有人開放，歡迎來自各行各業的參賽者和觀眾參與。敬請關注，更多詳情將於活動臨近時揭曉。

欲了解更多如何參與的資訊、最新消息以及2025賽事中將新增的精彩電子體育（Phygital）項目，請瀏覽：https://phygitalinternational.com。

編輯須知

Phygital International簡介

Phygital International是全球領先的電子體育（Phygital）體育推廣與創新機構，無縫融合實體體育與數碼遊戲領域，於競技賽事中開創嶄新體驗。作為全球年度《未來先鋒賽事》的官方主辦方和營運機構，Phygital International正在為全新時代重新定義體育體驗。作為賽事組織者和主辦國申請監督機構，Phygital International在獨特的混合環境中團結了運動員、遊戲玩家和社群，突破傳統體育與遊戲的界限，推動全球體育和遊戲的發展。

詳情請瀏覽https://phygitalinternational.com/

未來先鋒賽事（GOTF）簡介

《未來先鋒賽事》是一個年度國際性變革性盛事，融合了實體體育與數碼遊戲的世界，代表了電子體育（Phygital）的巔峰，是一場無與倫比的體育體驗。這場賽事匯聚了下一代運動員和玩家，以及來自全球的觀眾和社群，參與多元化的電子體育（Phygital）項目與挑戰。《未來先鋒賽事》秉持平等、包容與多樣性的理念，對參賽者不設任何限制，熱烈歡迎每一位參與者。2025年和2026年的《未來先鋒賽事》將分別在阿聯酋和哈薩克斯坦舉行。在主賽事之前，俱樂部將參加由世界電子體育社群（WPC）成員組織的GOTF青少年賽和成人賽，爭取參加GOTF資格賽的機會，最終角逐GOTF全球賽事的入場資格。

詳情請瀏覽：https://gofuture.games/

世界電子體育社群（WPC）簡介

世界電子體育社群（WPC）是一個非營利性國際組織，旨在通過全球聯結實體和數位社群，於世界各地推廣電子體育（Phygital）。這個非商業性組織旨在建立一個全球夥伴、成員和追隨者的社群。該組織負責監督電子體育（Phygital）的規則與條例，以及《未來先鋒賽事》（Games of the Future）的資格賽機制。

如需更多資訊，請瀏覽：https://worldphygital.org/

SOURCE Phygital International