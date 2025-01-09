中通快遞召開2025年全國網絡工作會議

上海2025年1月9日 /美通社/ -- 2025年1月9日，中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「公司」）於上海總部召開全國網絡工作會議。會議傳達學習國家郵政局2025年全國郵政管理工作會議精神，總結回顧2024年各項工作，分析形勢，部署2025年重點任務。

賴梅松董事長在題為「 服務為先，實幹為要，發展才是硬道理」的重要講話中指出，2024年，中通堅持了一貫的平衡發展戰略，完成業務量340億件，同比增長12.6%，業務規模連續九年行業第一。同時，我們加速打造差異化服務能力，贏得平台和消費者的信賴，穩健推進高質量發展，進一步提升經營質效。

會議還明確了2025年總體工作思路及重點任務，指出要全面貫徹落實國家郵政管理工作會議精神，統籌「質量」和「發展」，以「重安全」、「強服務」、「建公平」、「聚人心」、「強執行」、「挖潛力」、「提能力」、「增效益」為全網工作主線，以質量促發展，以能力提業務，賦能強基，提質增效。

賴梅松董事長感謝中通網絡合作夥伴和全體員工過去一年的努力付出，堅信行業發展和中通能力。中國快遞行業市場大、潛力足、前景好，伴隨著行業集中度越來越高，高質量發展的趨勢也越發明顯。董事長強調全網要全力以赴推動公司發展戰略的落實，審時度勢，做好服務提升，做大業務規模，鞏固網絡優勢。只要總部職能條線精準統籌、省區有力引領、網點高效執行、一線從業者拚搏奮進，中通全網各司其職，協同共進，定能突破重圍，贏得勝利！

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

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安全港聲明

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