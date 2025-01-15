2025年鮮鶴平和賞：表彰全球和平創新領袖

Hugh Evans作為全球公民運動（Global Citizen）的聯合創始人兼首席執行官，已成功募得高達436億美元資金，用於消除貧困和促進全球發展。在他的倡導下，全球超過13億人的生活得到積極改善，醫療、教育等基本服務的獲取更加便捷。Evans將基層運動與系統性政策變革相結合，重新定義了全球行動主義，致力於在全球範圍內解決不平等問題。

Wanjira Mathai擔任世界資源研究所（World Resources Institute）非洲區域主任，是環境恢復和可持續發展領域的佼佼者。作為綠帶運動（Green Belt Movement）的推動者，她已領導種植了5100萬棵樹，並主導AFR100倡議，目標是在2030年前恢復非洲1億公頃退化土地。Mathai的工作將生態恢復與經濟賦能相結合，創造了可持續的生計，為應對氣候變化做出貢獻。

此外，鮮鶴和平賞基金會將把其備受矚目的創始人獎（Founder's Award）授予東帝汶獨立鬥爭的關鍵領導人若澤-亞歷山大-沙納納-古斯芒閣下（H.E. Xanana Gusmão）。作為東帝汶首任總統及現任總理，古斯芒通過g7+等倡議，支持和平與國際團結，促進脆弱國家間的合作，以共同應對挑戰。

頒獎典禮將於2025年4月11日下午3點（韓國標準時間）在韓國首爾舉行，採用線上線下相結合的方式進行。每位獲獎者將獲得20萬美元獎金、一枚獎章及一塊牌匾。

欲知詳情，請訪問www.sunhakpeaceprize.org。

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee