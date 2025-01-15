2025年鮮鶴平和賞：表彰全球和平創新領袖

新聞提供者

The Sunhak Peace Prize Committee

15 1月, 2025, 10:00 CST

韓國首爾2025年1月15日 /美通社/ -- 由前歐盟委員會主席José Manuel Barroso擔任主席的鮮鶴平和賞委員會（Sunhak Peace Prize Committee）欣然公佈了2025年鮮鶴平和賞獲獎者名單，Patrick Awuah Jr.（加納）、Hugh Evans（澳大利亞）和Wanjira Mathai（肯尼亞）將在2025年4月11日舉行的頒獎典禮上接受表彰。

Patrick Awuah Jr.是加納阿什西大學（Ashesi University）的創始人兼校長，他改變了非洲的高等教育面貌。其開創性的工作使阿什西大學成為培育道德領袖和創新精神的楷模。該校畢業生就業率高達90%，女性學生占比50%。Awuah已助力新一代非洲領導人勇敢應對非洲大陸的最嚴峻挑戰。

Patrick Awuah (Founder of Ashesi University)
Patrick Awuah (Founder of Ashesi University)
Hugh Evans (Founder of Global Citizen)
Hugh Evans (Founder of Global Citizen)
Xanana Gusmão (Prime Minister of Timor-Leste)
Xanana Gusmão (Prime Minister of Timor-Leste)
Wanjira Mathai (Managing Director, Africa and Global Partnerships, World Resources Institute)
Wanjira Mathai (Managing Director, Africa and Global Partnerships, World Resources Institute)
Patrick Awuah (Founder of Ashesi University) Hugh Evans (Founder of Global Citizen) Xanana Gusmão (Prime Minister of Timor-Leste) Wanjira Mathai (Managing Director, Africa and Global Partnerships, World Resources Institute)

Hugh Evans作為全球公民運動（Global Citizen）的聯合創始人兼首席執行官，已成功募得高達436億美元資金，用於消除貧困和促進全球發展。在他的倡導下，全球超過13億人的生活得到積極改善，醫療、教育等基本服務的獲取更加便捷。Evans將基層運動與系統性政策變革相結合，重新定義了全球行動主義，致力於在全球範圍內解決不平等問題。

Wanjira Mathai擔任世界資源研究所（World Resources Institute）非洲區域主任，是環境恢復和可持續發展領域的佼佼者。作為綠帶運動（Green Belt Movement）的推動者，她已領導種植了5100萬棵樹，並主導AFR100倡議，目標是在2030年前恢復非洲1億公頃退化土地。Mathai的工作將生態恢復與經濟賦能相結合，創造了可持續的生計，為應對氣候變化做出貢獻。

此外，鮮鶴和平賞基金會將把其備受矚目的創始人獎（Founder's Award）授予東帝汶獨立鬥爭的關鍵領導人若澤-亞歷山大-沙納納-古斯芒閣下（H.E. Xanana Gusmão）。作為東帝汶首任總統及現任總理，古斯芒通過g7+等倡議，支持和平與國際團結，促進脆弱國家間的合作，以共同應對挑戰。

頒獎典禮將於2025年4月11日下午3點（韓國標準時間）在韓國首爾舉行，採用線上線下相結合的方式進行。每位獲獎者將獲得20萬美元獎金、一枚獎章及一塊牌匾。

欲知詳情，請訪問www.sunhakpeaceprize.org

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee