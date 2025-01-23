2025年日本國際賞獲獎者揭曉

東京2025年1月23日 /美通社/ -- 國際科學技術財團（The Japan Prize Foundation）於2025年1月22日宣佈了2025年日本國際賞的獲獎者。美國的Russell Dean Dupuis教授榮獲材料科學與製造領域的日本國際賞，西班牙的Carlos M. Duarte教授則獲得生物製造、生態/環境領域的日本國際賞。

獎項評選領域：材料科學與製造

Russell Dean Dupuis教授

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獎項評選領域：生物製造、生態/環境

Carlos M. Duarte教授

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今年，日本國際賞授予Dupuis教授，以表彰他在化合物半導體電子和光電子器件的金屬有機物化學氣相沉積技術發展中的傑出貢獻，以及其在大規模商業化中的開創性貢獻；同時，Duarte教授因其在研究地球變化中的海洋生態系統，特別是在藍碳领域的開創性研究方面的貢獻而獲獎。

在2025年日本國際賞的評選中，國際科學技術財團邀請了來自全球約15,500名知名科學家和工程師，提名今年獎項領域的研究人員。材料科學與製造領域共收到149份提名，生物製造、生態/環境領域收到72份提名。今年的獲獎者是從總計221名提名者中選出的。

關於日本國際賞

日本國際賞設立於1981年，其初衷是日本政府希望創建一個國際公認的獎項，以促進全球科學技術的發展。在眾多捐款的支持下，國際科學技術財團於1983年獲得了日本內閣府的認可。

日本國際賞授予在全球範圍內取得創造性和重大成就的科學家和工程師，他們的工作推動了各自領域的發展，並為實現全人類的和平與繁榮做出了重要貢獻。所有科學技術領域的研究人員均有資格參選，每年根據當前科學技術發展的趨勢選出兩個獎項評選領域。原則上，每個領域都會有一人獲獎，獲獎者將獲得證書、獎章和獎金。現任日本天皇和皇后會出席每年的頒獎典禮，政府三大機關的首腦及其他相關官員，以及社會各界的代表共同參加。

欲瞭解更多信息，請訪問官方網站： https://www.japanprize.jp/en/index.html

SOURCE Japan Prize Foundation