2025年中小微企業出口展回歸：向世界展示本地產品

2025年中小微企業出口展受到了印尼中小微企業的高度關注，申請企業數量高達3,006家，其中1,000家優秀企業脫穎而出，將展示以下五個類別的產品：家居裝飾與工藝品、食品與飲料、配飾與美容、時尚與紡織品，以及健康與保健。2025年中小微企業出口展還將舉辦各種活動，包括中小微企業博覽會、合作夥伴交流會、訪談節目、研討會，以及由SCAI組織的印尼咖啡師錦標賽和印尼釀酒師杯錦標賽等比賽。

活動期間，還將舉辦以「賦能人民經濟：包容與可持續增長的支柱」為主題的「2025 BRI小額信貸展望」國際研討會。此次活動將邀請包括專家、專業人士和政府代表在內的各界人士發表演講。

「2025 BRI小額信貸展望」研討會將邀請印尼財政部長Sri Mulyani、印尼國家發展規劃部長Rachmat Pambudy，以及亞洲開發銀行首席經濟學家Albert Francis Park等國內外知名人士發表演講。此外，諾貝爾經濟學獎獲得者保羅-羅默（Paul Romer）和Women's World Banking地區客戶服務主管Harsha Rodrigues將就加強普惠金融的戰略分享見解。

通過將優秀的中小微企業產品與在BRI小額信貸展望研討會上的戰略討論相結合，本次出口展有望成為支持以人為本的經濟、促進包容性和可持續經濟增長的重要支柱。

欲了解有關印尼人民銀行的更多信息，請訪問 www.bri.co.id 。

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)