九十三載育英才，同心共築百年夢----耀中耀華全球校區共慶2025楚珩日

近年來，國家提出「教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撑」，耀中耀華積極響應國家號召，在課程設置與育人路徑上持續優化，呼應新時代對國際化、複合型人才的需求。

國家政策支持 助力教育事業

耀中耀華辦學也得到了政府相關部門及社會各界的大力支持。校慶當日，耀中耀華行政總裁兼校監陳保琼博士在致辭中回顧了北京耀中三十年的發展歷程以及上海耀華臨港校區十年來的成長軌迹，陳博士表示：「教育的核心是信任，為響應國家教育強國政策，我們在上海和北京建立了『耀中和耀華』雙品牌、一條龍教育體系，為學生提供從幼兒園到中學的無縫雙語及多文化教育之旅，憑藉對高標準的堅守，耀中耀華贏得了來自全球家庭的信賴。」她感謝社會各界長期支持，並指出在全球教育環境變化下，耀中耀華積極拓展大學升學路徑，持續為學生創造更多機會。同時，集團在高等教育、專業發展及學術交流方面不斷創新，展現九十餘年辦學歷程的前瞻性與使命感。

多個校區聯動 展現辦學成就

兩所迎來周年慶的校區，展現了耀中耀華在優質教育建設方面的經驗積澱。北京耀中作為多元文化校園的典範， 30年來已發展成為一個充滿活力的跨文化社群，匯聚了來自全球超過45個國家和地區的家庭。該校也是耀中耀華在中國內地首所採用變革性「雙校長」模式的學校，在北京地區樹立了全球教育實踐的標杆。2015年，臨港新片區首家國際學校成立——上海耀華臨港校區，學校對一棟前政府大樓進行了改造和重建，打造出如今這座充滿活力、現代感十足的校園，成為一個融合傳統與創新、激發學習靈感的地方。

跟隨國家指引，耀中耀華持續創新，確保始終處於教育領域的前沿地位。 耀中耀華一直積極融入中國式現代化建設，強調科技、科研人才培育，與中國科學院、牛津大學、上海天文館等世界知名機構建立了合作夥伴關係，開設研討會和暑期項目。這些合作為學生提供了與頂尖科學機構交流的機會，開闊了視野，激發了他們對科學探索的濃厚興趣，為培養未來的科創精英奠定了心理基礎。

拓展大學升學機遇 滿足多元發展需求

在職業與升學指導方面，耀中耀華職業及升學輔導辦公室（ CUGO） 自學生初中階段即開展系統性輔導。配合近年來國家鼓勵有序擴大教育對外開放的政策導向， CUGO繼續深化與全球高校及行業的合作，積極拓展學生的升學路徑。CUGO通過課程銜接協議、實習項目、工作影子計劃及全球交流活動，為學生拓展成功之路。CUGO會密切關注留學升溫趨勢，並作出針對性策略調整。CUGO也增設相應語言與申請支持服務，助力學生實現多元化升學選擇，持續優化耀中耀華多元且全面的職業及升學輔導服務。

耀中耀華在 2025-2026學年新增了香港中學文憑（HKDSE） 作為高中階段的課程選擇，進一步豐富學生的升學選項，讓每位學習者都能根據自身志向選擇最契合的學術資歷。在 2025年升學季中，耀中耀華學生在IB、AS/A Level及IGCSE等國際考試中表現卓越，獲得牛津大學、劍橋大學、英國G5高校及美國多所頂尖文理學院的錄取通知。這些成果反映耀中耀華在教學質量和全人培養方面的持續努力。

超卓教育質量 榮獲國際認可

耀中耀華在高等教育領域的探索持續深化。旗下耀中幼教學院（ YCCECE）作為中國香港首家提供學位教師教育深造文憑（幼兒教育）與教育學碩士學位課程的私立高等教育院校，已迎來首屆學生，並新設中文授課碩士項目，以提升教育包容性。學院近期再添殊榮——校長李敬廉教授及副校長（學術）鄭志強教授入選史丹福大學2025年度「全球頂尖前2%被引科學家」榜單，這充分印證了他們在全球的學術影響力。

與此同時，耀中幼教學院宣布其年度盛事「恐龍慈善跑」再度歸來，並將於 2025年11月30日舉行。 這項精彩的社區活動旨在匯聚家長、學生及廣大公眾，共同為一個意義深遠的善舉籌集善款：即為有志於幼教事業的未來學子提供獎學金，並為有需要的家庭提供支持。活動現場設有超過 20項恐龍主題景點與互動動物體驗，帶來充滿樂趣與意義、寓教於樂的一天。更多詳情，請瀏覽： www.dinorunkids.com 。

九十三周年是耀中耀華發展歷程中的重要節點，也為邁向百年教育使命奠定新基。 目前，耀中耀華全球校友已超過 30,000人，在百年變局中，耀中耀華將再接再厲，不斷完善教育服務體系，推動各校區協同發展，為培養全球化人才提供創新支持。

