中國國際大學生創新大賽（2025）總決賽成功舉辦

10月13日至15日，中國國際大學生創新大賽（2025）總決賽在鄭州成功舉辦。本次大賽由教育部等11個部門會同河南省人民政府主辦，鄭州大學與鄭州市人民政府承辦，吸引來自國內外161個國家和地區5673所學校的619萬個項目、2443萬人次參賽，集中展現了全球高校的創新力量。

中國國際大學生創新大賽（2025）總決賽現場。 (PRNewsfoto/新华网)

10月15日上午，冠軍爭奪賽在鄭州大學開賽。來自國內外高校的六支團隊登台路演，評委進行點評互動。清華大學的參賽項目「基於類腦架構的下一代通用模型及智能體生態」斬獲冠軍，浙江大學的「一知智能—AI大模型互動營銷服務產業引領者」項目獲得亞軍，香港中文大學的「光速智聯—用於下一代數據中心互聯的神經形態光學處理器」、南京理工大學的「光隱—面向AI訓練的高速纜用電磁屏蔽膜」、牛津大學和萊斯特大學的「Enzyme Surge 酶激增」、南洋理工大學的「BIOV—引領免疫細胞治療科技新紀元」項目獲得季軍。

頒獎環節後，大賽會旗交接儀式舉行。教育部、河南省與2026年大賽主辦地江蘇省進行了大賽會旗交接。活動期間還舉辦了大賽優秀項目展暨資源對接會、世界大學生創新大會。

中國國際大學生創新大賽（2025）以「我敢闖，我會創」為主題，以「更中國、更國際、更教育、更全面、更創新、更協同」為總體目標，實現世界百強高校全覆蓋，已成為推動中外科技交流和青年人文交流的重要平台。今年大賽首次舉辦港澳區域賽，並實現全球多點布局，在歐洲、非洲等地舉辦七大區域賽，賽事國際影響力進一步擴大。

