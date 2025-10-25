匯聚全球智慧，凝聚產業共識----2025電動汽車革命新征程國際論壇在港圓滿舉辦

香港 2025年10月25日 /美通社/ -- 當前，全球電動出行變革正處在關鍵的十字路口，技術突破、基礎設施建設與可持續發展路徑相互交織，構成一幅機遇與挑戰並存的圖景。為協同全球智慧、加速轉型進程，由粵港澳大灣區院士聯盟（GBAAA）主辦，國際院士科創中心、香港理工大學電動車研究中心合辦的「2025電動汽車革命新征程國際論壇」今日在港成功舉辦。

論壇以「夯實電動化、推進智能化」為核心主題，匯聚了全球頂尖學者、產業領袖與政策專家，圍繞「電動汽車的最新進展」「動力系統、電池與氫能」及「電動汽車與電網及雲端的交互」三條主線，系統呈現技術演進與產業路徑的關鍵共識，積極繪就「出行即自由，出行即幸福」的美好願景。

論壇伊始，中國科學院院士、粵港澳大灣區院士聯盟主席、香港科技大學校長葉玉如教授為大會致歡迎辭並表示，香港在推進大灣區乃至全球電動汽車技術與產業協作方面獨具優勢。粵港澳大灣區院士聯盟很榮幸搭建這一平台，共同強化電動化根基，提升智能化水平，構建融合生態系統，為電動汽車革命的新篇章注入強勁動力。

香港特區政府署理創新科技及工業局常任祕書長葛明博士在開幕致辭中表示，特區政府以產業為導向，將香港的科研優勢轉化為經濟發展優勢，積極推動科研成果轉化和產業化，促進科技創新和產業創新。他同時指出，電動汽車革命是一項需要全球協作的系統工程，涉及技術、政策法規、基礎設施、市場、人才等領域創新驅動。作為國際創科中心和國際金融中心，香港願成為連接各方的橋樑，促進政產學研投用的深度協同，為加速電動汽車革命新征程，合作建設綠色、智慧、可持續的未來出行之路貢獻力量。

中國工程院院士、中國科學技術協會副主席陳學東教授在開幕致辭中表示，新能源汽車已成為全球應對氣候變化與可持續發展的共同選擇。中國電動汽車產業市場規模擴大、技術水平提升、產業生態優化，為全球發展提供動能。面向未來，中國科學技術協會將推動技術目標與路線圖、打造創新人才特區、深化交流合作平台，以跨學科、跨行業協同促進產業創新。他並表示，期待香港發揮制度與區位優勢，推動產業高質量發展。

當前，全球電動汽車產業正經歷從「政策驅動」向「市場與技術雙輪驅動」的關鍵轉折。如何跨越成本、續航與基礎設施的初級門檻，邁向與能源、交通、城市深度融合的更高形態，是業界共同關注的課題。中國工程院院士、英國皇家工程院院士、粵港澳大灣區院士聯盟聯合創始人、香港理工大學傑出講座教授、亞洲電動汽車之父陳清泉以「電動汽車革命的新征程」為題，闡述了「電動化＋智能化＋網聯化」的科學發展範式，呼籲科學家、工程師、企業家與政府部門攜手合作、持續迭代，共同把握產業變革機遇，通過跨界協作與持續迭代，推動智慧交通從技術突破走向城市與社會的系統落地。他呼籲加強國際合作，在汽車產業迭代中佔領制高點，推動國際汽車生態鏈健康發展。

是次論壇討論議題豐富，邀請產學研各界嘉賓發表主題演講並展開圓桌對談。演講嘉賓陣容包括寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高翔（Sean GREEN）先生、奇瑞汽車董事長尹同躍先生、長安、東風、吉利高管等產業界領袖；美國國家工程院院士、麻省理工學院James L. KIRTLEY JR.教授，美國國家工程院院士、電機電子工程師學會(IEEE)技術活動副主席Don TAN 博士等國際學術權威；以及日本自動車研究所森田賢治博士、德國INC創新中心執行總監Myron GRAW博士等資深專家。

在閉幕致辭中，中國科學院院士、粵港澳大灣區院士聯盟副主席、香港理工大學校長滕錦光教授總結了全天討論的核心共識，面對氣候變化與減碳目標，電動化與智慧出行是香港與大灣區的重要機遇。香港匯聚頂尖科研與國際資本，但仍需補強「科研—轉化—產業化」銜接，可依託北部都會區創科平台加速落地。他亦呼籲各界以更開放的合作與更一致的標準，打造面向全球的綠色智慧出行生態。

「2025電動汽車革命新征程國際論壇」的成功舉辦，標誌着全球電動汽車產業在「夯實電動化、推進智能化」的征程上邁出了關鍵一步。粵港澳大灣區院士聯盟將繼續憑藉自身在科研領域及香港國際化的優勢，促進跨學科交流合作，同時推動科技教育和科學普及活動，支撐粵港澳創科協同發展，助力香港以至大灣區建設成為國際創新科技中心，貢獻國家科技發展。

SOURCE 粵港澳大灣區院士聯盟