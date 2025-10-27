「2025香港原創潮玩展@吉隆坡」香港原創設計力量開拓東盟市場

十二位港產潮玩設計精英 展出超過四百件原創潮玩

五大特色展區曝光 「潮玩 X 香港非遺」限時聯乘引爆潮玩焦點

香港 2025年10月27日 /美通社/ -- 由創意創業會主辦、文創產業發展處為主要贊助機構的「2025香港原創潮玩展@吉隆坡」，將於 2025年 11月 7 日至 16日在馬來西亞吉隆坡舉行。展覽設有五大展區，雲集十二位知名及新晉香港原創潮玩設計師，展出逾四百五十件原創潮玩。此外，現場亦有博物館藏級及拍賣會級珍藏，涵蓋 1990 年代至今的作品，呈現香港原創潮玩文化的演變與精粹。

「2025香港原創潮玩展@吉隆坡」今日（27日）在香港舉行啟動禮，為盛事揭開序幕。署理文創產業專員曹黎淑霞女士擔任主禮嘉賓，並與創意創業會會長莊詠琳女士、副會長梁永恩先生及展覽策展人江志強先生等嘉賓共同主持啟動儀式。多位參展設計師亦攜同他們的原創作品出席啟動禮，並分享參展心得及創作理念。

署理文創產業專員曹黎淑霞女士感謝創意創業會主辦今次展覽，並預祝展覽圓滿成功、參展設計師滿載而歸。

創意創業會會長莊詠琳女士在啟動禮上表示：「創意創業會致力帶領香港潮玩設計師開拓海外市場，為設計師提供展覽、銷售及商業洽談等實質支援，讓更多海外人士、買家及潛在商業夥伴了解到香港原創潮玩的獨特魅力，並促進同業間的文化交流和合作。期望今次吉隆坡的展覽為設計師在東盟市場開拓更多商機，進一步打響『香港原創』品牌！」

「2025香港原創潮玩展@吉隆坡」將吉隆坡敦拉薩國際貿易購物天堂(The Exchange TRX)的公共空間劃分五大展區，包括「巨匠潮玩」、「飛躍潮玩」、「經典潮玩」、「互動體驗」，以及「潮玩 X 香港非遺」限定展區。場內設計巧妙地以巨型玩具包裝盒、扭蛋機及盲盒作為主題裝置，打造一個玩味十足的沉浸式玩具世界。

今次展覽焦點之一，是首次亮相的「潮玩 X 香港非遺」限定聯乘專區，由其中六位參展香港人氣原創潮玩設計師打造聯乘作品，他們以創新手法將香港獨有的非物質文化遺產，與現代潮玩藝術巧妙結合，打造出限定版潮玩。另外，多位參展的香港人氣潮玩設計師將親臨吉隆坡展覽，並舉辦主題講座，與玩具迷分享香港潮玩獨特魅力。

「2025香港原創潮玩展@吉隆坡」五大展區將呈獻超過四百五十件香港原創潮玩，並設有珍貴資料圖片、錄像、AR互動拍攝專區，帶領觀眾穿越香港潮玩的創意時光。

五大展區焦點搶先看

—「巨匠潮玩」展區 —

展區由六位香港殿堂級原創潮玩設計師的作品坐鎮，包括（排名不分先後）Bee Wong、B.wing、Foon Wong、Kenny Wong、Lung Kasing及 Winson Ma將會展出他們最具代表性的作品，建構獨一無二的陳列空間。觀眾可以在此了解香港頂尖潮玩品牌的創作風格、理念和最新動向，一窺大師級的匠心獨運。

—「飛躍潮玩」展區 —

六位創意出衆的香港設計師，包括（排名不分先後）Felix Ip、Jeffery Yau、Leo Pak、 Nicolas Lesaffre、Steven Choi及 Tony Leung 將他們的精選之作展現於「飛躍潮玩」展區，展現香港原創潮玩的新浪潮與澎湃活力。透過六個開放式設計的獨立攤位，觀眾能近距離欣賞各位設計師的代表作品，並深入了解其創作背景和設計意念。

—「潮玩 X 香港非遺」展區 —

此專區將獨家呈獻六位備受矚目的香港原創潮玩設計師（排名不分先後）：B.wing、Felix Ip、Jeffery Yau、Nicolas Lesaffre、Steven Choi及 Winson Ma專門為是次展覽創作的全新限定聯乘香港非遺的作品。設計師巧妙地將六項香港非物質文化遺產，包括：太極拳、涼茶、飛機欖、印章雕刻技藝、吹糖及飄色製作技藝，與現代潮玩結合，以創新手法重新演繹傳統技藝與文化精髓。透過這些獨特和富創新性的限定作品，觀眾將感受到跨界聯乘所帶來的獨特思維和驚喜體驗。

—「經典潮玩」展區 —

展區將帶領觀眾穿越時空，回溯由上世紀九十年代至今的香港潮玩文化發展軌跡。展品包括一眾殿堂級潮玩設計師的博物館藏級和拍賣會級珍藏。同場亦展出極具歷史價值的海報、錄像、雜誌和不同的周邊產品，讓觀眾一同見證香港潮玩文化在世界各地的影響力和輝煌事蹟。

—「互動體驗」專區 —

多位香港潮玩設計師將會到吉隆坡展覽現場，出席一系列精彩活動及講座。場內更設置擴增實境 (AR) 互動拍攝專區，讓觀眾可以在現實世界中與潮玩角色的 3D 虛擬模型「同框」自拍。觀眾完成拍照並分享至社交媒體後，更有機會參加大型扭蛋遊戲，贏取參展設計師及大會精心挑選的紀念品。

「 2025香港原創潮玩展@吉隆坡」展覽詳情：

日期： 2025年11月7日至16日 開放時間： 上午10時 至 晚上10時 地點： 吉隆坡敦拉薩國際貿易購物天堂(The Exchange TRX) 費用： 免費入場 「2025香港原創潮玩展@吉隆坡」12位參展香港原創潮玩設計師（按設計師英文名順序排列）： Bee Wong、B.wing、Felix Ip、Foon Wong、Jeffery Yau、Kenny Wong、Leo Pak、Lung Kasing , Nicolas Lesaffre、Steven Choi、Tony Leung 及Winson Ma

有關策展人—江志強先生

「2025香港原創潮玩展@吉隆坡」由香港插畫師協會前會長( 2014 年 - 2016 年)江志強先生擔任策展人。江先生亦是卡通造型 John Dog 原創者，在 2015 年榮獲「原創動漫人型設計比賽」亞軍。他曾出版創意工具書《創意，來吧！》。目前為香港生產力學院舉辦的「創意插畫學文憑課程」的主講導師。江先生擁有豐富的策展經驗，包括在香港、廣州、杭州及台北舉辦多個插畫展覽、擔任「中華區插畫獎」*巡迴展覽的策展人及項目主席，並擔任 2019 年《香港插畫 X 創意設計品牌展》*、2022年《潮玩開箱！2022 香港原創潮玩玩具展：泰國站》*及2024年《2024香港原創潮玩展@雅加達》*的策展人。

有關創意創業會

創意創業會(https://iea.org.hk) 自 2007 年由「創意創業大賞」得奬者組成，致力加強推動香港及其他地區的「創意創業」精神及商務教育，讓得獎者與有志創業人士分享經驗及營商策略。協會曾在境外包括上海和台北，舉辦大型設計展覽。每年更舉辦「香港設計．授權支援計劃」*，英文名稱為 Design Licensing and Business (DLAB) Support Scheme，為新進[please align whether 新進or新晉]設計師及可授權角色的版權持有者提供培訓和展覽宣傳支援。其他項目包括「香港原創潮玩展」*、「《飛躍繪本》—香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」*及「香港繪本出版支援計劃」*。

* 由香港特別行政區政府文創產業發展處資助

有關文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。(https://www.ccidahk.gov.hk)

