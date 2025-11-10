2025香港原創潮玩展@吉隆坡：香港原創潮玩展首次大規模登陸馬來西亞

2025 年11月7日至16日期間，潮玩愛好者與收藏家可以欣賞到香港12位最具創意的原創潮玩設計師展出的450余件原創作品，其中不乏達到館藏級別及具備拍賣價值的珍品。除了各位設計師風格多樣的佳作外，展覽還首次推出跨界新作——6位參展香港設計師專門打造了6件融入香港非物質文化遺產的作品，充分展現創意融合的無限可能。這6項融入跨界潮玩的香港非遺項目分別是太極拳、涼茶、飛機欖、印章雕刻技藝、吹糖技藝和飄色制作技藝。作為香港原創潮玩展在吉隆坡舉辦的首個大型展覽，這一具有裡程碑意義的活動不僅為馬來西亞的觀眾和收藏家帶來難忘體驗，更吸引東南亞各國的愛好者前來觀展。

展覽劃分多個特色展區，集中展示6位資深設計師與6位新銳設計師的作品，呈現該行業不同發展階段的風貌。此外，6件獨家跨界作品也通過此次展覽亮相全球，每件作品均由參展設計師針對一項指定香港非遺項目創作而成。現場還設有香港潮玩發展時間軸展區，梳理自20世紀90年代以來該領域的發展歷程，陳列眾多標志性作品，部分更是達到館藏級別或具備拍賣價值的精品，其中不乏塑造行業格局的香港先驅原創潮玩品牌的珍稀藏品。

展區內特別設置增強現實(AR)互動拍攝專區，實現虛擬與現實場景的聯動，為展覽增添更多互動趣味。同時，巨型玩具盒、超大扭蛋機及真人比例人偶等裝置也讓觀眾眼前一亮。

展覽舉辦期間的周末還推出特別活動，潮玩愛好者有機會與部分參展香港設計師面對面交流。通過設計師現場座談、簽名會及實操演示等環節，觀眾可深入了解設計師的藝術創作歷程，探尋作品背後的精彩故事。

IEA 會長莊詠琳表示：「自2022年香港原創潮玩首次出海登陸曼谷以來，能明顯感受到東南亞地區潮玩行業的飛速發展。今年，我們十分榮幸能帶領香港12位優秀設計師來到吉隆坡展示自己的作品。希望借此機會增進兩地對雙方創意產業的了解與認可，為未來的合作和藝術交流搭建橋梁。」

「2025 香港原創潮玩展@吉隆坡」在CCIDA的贊助支持下，得到香港駐雅加達經濟貿易辦事處及各合作方的協助，成為展現香港極具代表性的潮玩文化的重要平台。觀眾可在此盡情徜徉於創意無界的世界，感受每件作品承載的獨特故事。

展覽策展人、前香港插畫師協會(Hong Kong Society of Illustrators)主席江志強表示：「我們很高興能通過此次展覽，將充滿活力的香港潮玩文化帶到馬來西亞。香港從不缺乏優秀的插畫師、設計師、潮玩創作者和漫畫家，他們打造的諸多經典作品早已風靡全球。此次能讓不同年代的香港原創潮玩設計師在海外集中展示作品，實屬難得的機會。這一展覽印證了香港作為頂尖潮玩中心的地位已獲得國際認可。無論是業界資深前輩還是新銳力量，參展設計師們都能夠在這裡向觀眾傳遞自己的創作熱忱與靈感。」

展覽詳情：

展覽時間：2025年11月7日 - 11月16日

展覽地點：吉隆坡敦拉薩國際貿易中心（Persiaran TRX, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur）

官方網站：www.hkarttoystory.com

Facebook/Instagram/X/TikTok：@hkarttoystory

關於創意創業會(IEA)

創意創業會(https://iea.org.hk)成立於2007年，由歷屆「創意創業大賞」獲獎者聯合創立，致力加強推動香港及其他地區的「創意創業」精神及商業教育，讓獲獎者與有志創業人士分享經驗及營商策略。協會曾在上海和台北等地舉辦大型設計展覽。每年還舉辦「香港設計 ・ 授權支持計劃」*( Design Licensing and Business (DLAB) Support Scheme)，為新銳設計師及可授權角色的版權持有者提供培訓和展覽宣傳支持。其他項目包括「香港原創潮玩展」*、「《飛躍繪本》—香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」*及「香港繪本出版支持計劃」*。

* 由CCIDA贊助支持

關於文創產業發展處(CCIDA)

文創產業發展處(CCIDA)於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港文化體育及旅游局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支持的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。當前的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家「十四五」規劃下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。(https://www.ccidahk.gov.hk)

免責聲明：香港特別行政區政府文創產業發展處僅為該項目提供資助，並不參與項目的其他相關運營。本資料及活動（或項目團隊成員）所表達的任何觀點、研究結果、結論或建議，均僅代表項目主辦方立場，不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅游局、文創產業發展處、創意智優計劃秘書處及創意智優計劃評審委員會的觀點。

