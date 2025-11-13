創業環球光明集團公佈2025年第三季度財務業績

西安 2025年11月13日 /美通社/ -- 創業環球光明集團（「EUBG」或「公司」），一家註冊於美國內華達州的公司，今日公佈截至2025年9月30日止三個月的未經審計財務業績。

主要財務數據

截至2025年9月30日止三個月，公司實現營業收入1,217,966美元，而截至2024年9月30日止三個月的營業收入為1,670,203美元，同比下降27%。

公司在截至2025年9月30日止三個月實現淨利潤395,113美元，而截至2024年9月30日止三個月的淨利潤為703,615美元，同比下降44%。

截至2025年9月30日止三個月，公司實現綜合收益總額477,097美元，而截至2024年9月30日止三個月的綜合收益總額為872,508美元，同比下降45%。

截至2025年9月30日，公司現金及現金等價物約為9.56百萬美元。

截至2025年9月30日，公司總資產為10.29百萬美元，而截至2024年12月31日的總資產為9.39百萬美元，較上年增長9.6%。

業務概況

EUBG通過其在中國的全資子公司——西安雲創空間信息科技有限公司及其在香港的子公司，提供數字營銷咨詢服務。公司協助初創企業和中小企業通過在線平台提升品牌知名度並促進銷售。EUBG未採用任何VIE結構，所有業務均通過其在香港和中國大陸的直接持股子公司進行。

戰略展望

EUBG將繼續專注於拓展高附加值的數字咨詢和數據驅動的營銷解決方案，以更好地服務於中國快速發展的數字經濟客戶。公司計劃加強品牌咨詢、全渠道電子商務整合以及基於績效的營銷活動。此外，EUBG將繼續保持穩健的現金流紀律，並完全遵守中國和美國的監管框架。

管理層評論

EUBG首席執行官陶國林先生表示：

「在第三季度，公司在充滿變化的市場環境中保持了審慎的運營。儘管收入反映出客戶預算的暫時收縮，但我們的現金創造能力和資產負債表依然穩健。我們將繼續堅持合規紀律，保持財務靈活性，並為股東創造長期價值。」

關於創業環球光明集團

創業環球光明集團是一家註冊於美國內華達州的控股公司，通過其在香港和中國大陸的全資子公司開展業務。公司主要從事咨詢、採購和數字營銷服務，為不同行業的商業客戶提供支持。更多信息，請訪問：www.eubggroup.com。

前瞻性聲明（安全港聲明）

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》定義的若干前瞻性聲明，這些聲明涉及公司的業務預測。前瞻性聲明包括有關計劃、目標、戰略、未來事件或業績的陳述，以及非歷史事實的其他聲明。當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應當」、「相信」、「預計」、「期望」、「計劃」或類似表述且並非僅限於歷史事項時，即構成前瞻性聲明。

前瞻性聲明並非對未來業績的保證，且涉及可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的內容產生重大差異的風險和不確定性。這些風險包括但不限於公司的目標和戰略、未來業務發展、財務狀況和經營結果、產品和服務的需求與接受程度、競爭和價格壓力、技術變革、政府監管、中國的經濟和商業狀況波動等，以及與上述事項有關或由其引起的假設和其他風險。投資者應謹慎，不應對本新聞稿中的任何前瞻性聲明過度依賴。更多因素詳見公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，可在www.sec.gov查閱。公司無義務公開修訂這些前瞻性聲明以反映後續事件或情況。

SOURCE Entrepreneur Universe Bright Group