2025年華為開發者大賽亞太區決賽在香港理工大學圓滿落幕

大賽伊始，香港理工大學協理副校長（內地研究拓展）董澄教授發表開幕致辭。他首先感謝華為對香港科技生態建設的重要貢獻，並指出PolyU作為賽事合辦方，始終秉持「化想法為影響力」的理念，通過在內地設立多個轉化研究院等舉措，持續拓展創新生態圈。

華為雲高級生態經理牛靜在致辭中回顧了大賽三年來的發展歷程。她表示，大賽旨在為開發者打造將創意轉化為現實的平台，並分享了往屆參賽者將創意落地、走向國際的勵志故事。她特別指出，今年大賽首次將社會影響力納入評審標準，體現華為Tech for All的使命理念。最後，她鼓勵所有參賽團隊享受比賽，展現最佳狀態。

華為雲授證｜共建開發者生態新篇章

決賽啟動前，華為雲為亞太地區10位傑出開發者頒發「華為雲開發者專家」（HCDE）證書。該認證旨在表彰通過華為雲認證、精通華為雲開放能力，並為賦能全球開發者做出突出貢獻的個人專家。HCDE計劃致力於幫助全球開發者成長，構建更加繁榮的開發者生態系統。

賽事亮點｜聚焦行業實際需求

本屆大賽精準設置公共事業與金融兩大核心賽道，緊密對接當前數字經濟的熱點領域與行業需求，充分展現了技術創新與產業應用的深度結合。

公共事業賽道的作品則聚焦社會民生領域，運用AI、區塊鏈等前沿技術，在公共健康、智慧教育、災害應急、醫療管理、城市交通等方向提出了創新解決方案。這些作品注重個性化服務與數據安全，展現出科技賦能社會發展的巨大潛力。

金融賽道的參賽作品展現了人工智能與金融科技的創新融合，覆蓋智能理財、電商協同、信用評分、智能合約審計、普惠金融等多個領域。這些方案不僅提升了金融服務的智能化水平，更通過技術創新改善了用戶體驗，增強了金融服務的普惠性。

權威評審｜保障賽事專業水準

本屆大賽邀請到來自投資機構、頂尖高校、科技企業及官方機構的權威專家組成評審團。多元化的專業背景覆蓋投資、學術、技術等多個維度，確保評審工作的專業性與全面性，為參賽團隊提供了寶貴的專業指導。

值得一提的是，本次大賽與香港理工大學的合作，聯動香港多所高校積極參與，展現了產學研協同創新的強大合力。這一高規格的合作平台，不僅為參賽者提供了高質量的交流機會，也為亞太地區的數字人才培養和科技創新注入了新的活力。

大賽決賽結果將於 11月20日正式揭曉，並舉行盛大頒獎儀式，讓我們共同期待各個獎項的最終歸屬！

SOURCE Huawei Cloud Hong Kong