太保壽險香港舉辦2025融合發展大會

本次發佈會推出全新保險產品——「金相伴」「鑫相伴」系列。太保壽險香港以「真現金、真提領、真保障」為核心產品設計理念，致力於為客戶提供「確定性的現金流與可持續的財富增值」方案。新產品具備每年派發2.5%保證派息、最快保證8年回本、保證IRR高達2.5%的卓越特性，通過「雙帳戶雙年金」結構實現高達3.3%的年派息。同時具備無損入息、跨代派發、後備保單持有人和保單暫托人等功能保障，穩定現金流可持續派發130年。該系列產品兼顧收益與保障，體現了太保壽險香港以客戶為中心的經營理念。

在服務層面，太保壽險香港同步發佈全新太保尊尚會服務體系。繼年初發佈養老服務後，本次發佈會隆重推出健康板塊服務。公司依託太保集團賦能，甄選境內外優質醫療機構及服務商，推出線上問診、就醫綠通、全球醫療、高端體檢、形象管理、緊急救援、出行服務等多項會員權益。圍繞「健康、養老」兩大核心，以「健康享老・家業長青」為願景，太保壽險香港已構築起以 「香港保險 + 高端醫療 + 品質養老」的綜合服務體系，為客戶提供「責任、智慧、溫度」的服務與體驗。

在科技領域，太保壽險香港隆重發佈泓瀚系統（簡稱NSP）。該系統以「芯體驗」為理念，貫通「獲客—展業—投保—核保—承保—保全—服務—合規」全流程，實現銀保與經代業務的一體化與智慧化。系統引入自動化核保、EDDA自動扣款、線上身份認證及銀企直連對賬等功能，核保時間快至18秒，簽單即可實現秒級扣款，大幅提升業務效率與客戶體驗。客戶僅需一次授權，即可實現保費自動續繳，真正做到「一次授權・終身無憂」。聯席行政總裁金兆新表示，NSP讓公司從「系統跑流程」邁向「智慧做決策」，是太保壽險香港邁向智慧保險時代的重要里程碑。

「融合發展大會」不僅是太保壽險香港創新成果的集中展示，更是公司邁向高品質國際化的新起點。太保壽險香港將以產品為核、服務為本、科技為翼，以「芯體驗・心相伴・新未來」為願景，攜手客戶與合作夥伴，共同書寫香港保險業融合發展的嶄新篇章。

免責聲明：

中國太平洋人壽保險（香港）有限公司（「太保壽險香港」）是一間獲香港保險業監管局授權在香港境內經營長期保險業務的保險公司。此文章所有資料旨在香港以內發佈，瀏覽此等資料之人士須確保對自己有約束力的法律或自己所屬的司法管轄區允許自己瀏覽此等資料。此資料僅供參考之用，並不能詮釋為太保壽險香港在香港境外提供或出售或遊說購買任何保險產品，亦不構成用戶可依賴的投資、財務或其他專業意見或建議。以上資料若包含第三方提供的資料，太保壽險香港不保證該資料的準確性及可靠性，亦不承擔因資料不確或不全，或任何人士使用或依賴或該等內容而引致之損失的任何法律責任。有關太保壽險香港的保險產品的詳情及風險，詳載於本公司網站的相關產品小冊子及保單文件。

SOURCE 中國太平洋人壽保險（香港）