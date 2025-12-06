微芯生物魯先平博士榮獲2025年度安永企業家中國內地大獎

香港2025年12月6日 /美通社/ -- 2025年12月5日，「安永企業家獎 2025」獲獎企業家名單正式揭曉， 12 位來自中國內地及中國香港 / 澳門的傑出企業家獲獎。微芯生物董事長兼總經理魯先平博士憑借在原創新藥領域的卓越成就，以及在推動中國創新藥體系完善與產業生態建設方面的傑出貢獻，榮獲本年度生命科學與醫療健康行業獎項及「安永企業家獎 2025」中國內地大獎，即將代表中國內地企業家，角逐「安永全球企業家獎」殊榮。

作為本年度中國內地唯一獲此殊榮的企業家，魯先平博士在頒獎典禮上表示：「作為生命科學領域的科學家，我將不負於這個時代，不負於這個社會，為美好的生活，以源頭創新守護生命！」

作為中國原創新藥領域的拓荒者，魯先平博士面對新藥研發高投入、長周期、高風險的行業挑戰，堅定不移地走自主創新的「 First-in-class」道路，成功研發出中國首個抗腫瘤化學新藥西達本胺及全球首個獲批上市的 PPAR 全激動劑西格列他鈉。

魯先平博士積極推動中國創新藥審評、醫保准入制度的完善和資本市場的改革，以堅定的拓荒精神、科學追求與對制度創新的深度參與，為中國醫藥產業的發展貢獻了極具分量的「微芯樣本」，展現了以科學為基石、以患者為中心的企業家精神。在魯先平博士的帶領下，微芯生物通過 AI 輔助設計 + 化學基因組學整合式技術平台，構建具有全球競爭力的產品管線，致力於用中國智慧，解世界難題。

2025 年，西達本胺共有 47 項成果在 ASCO 、 ESMO 、 EHA 、 ASH 等國際權威學術舞台亮相；西格列他鈉單藥治療代謝相關脂肪性肝炎的 II 期臨床試驗結果在國際肝病領域頂級期刊《 Hepatology 》發表，其研發歷程刊載於國際權威出版社 Elsevier 打造的《 Drug Discovery Stories 》一書。

「安永企業家獎」是全球最具影響力的國際商業獎項之一，自 1986 年創辦以來，已擴展至全球 79 個國家和地區。該獎項旨在表彰那些以非凡遠見、卓越領導力和創新精神，對行業發展和社會進步產生深遠影響的企業家。

2006 年，該獎項正式進入中國。今年是「安永企業家獎」落地中國內地、香港及澳門二十周年，以《二十載不忘初心•新時代築夢前行》為主題，旨在發掘並表彰在新時代背景下勇於創新、敢於擔當，秉持卓越精神，堅守初心，為中國民營經濟作出牽頭貢獻的優秀企業家。

