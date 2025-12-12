把握全球人才流動機遇：《香港創科人才指數2025》全新發佈，剖析香港引才留才新進展、新機遇、新挑戰

《香港創科人才指數2025》基於自主構建的香港創科人才指標體系，深刻反映近兩年香港創科生態的重大變化，包括各類創科政策的推出、落地進展及成效，創科產業發展基礎的持續優化、各界協力所取得的成就。報告通過與創科生態各持份者的深度訪談和專題問卷調研，聚焦香港創科兩大新關鍵群體 ——學院派創業者與「高才通計劃」人才，從人才資源、人才載體、人才效能及人才生態四大維度，提出八項核心發現。與兩年前首次發佈相比，報告數據更詳實、調研更廣泛，清晰展示了香港創科氛圍日濃、隊伍日壯、成果日豐的積極圖景，將為政府、企業及相關持份者的研究與決策提供有力支持。

香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授指出，《香港創科人才指數2025》透過數據和評估框架，呈現香港創科人才的現狀與趨勢。在香港建設國際創科中心的進程中，人才始終是驅動發展的核心引擎。報告剖析了本港人才環境的優勢與機遇，為政策規劃與資源配置提供參考。

紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬先生則表示，兩年前HKX Foundation在眾多政府機構、專家學者、行業人士的支持下，參考國際公認的人才評價指數，編制了一套符合香港需求的，多維度、科學合理的區域創科人才指標體系——《香港創科人才指數2023》，填補了香港空白，亦獲得各界廣泛認可。「兩年後，我們延續並優化了這套指標，推出《指數2025》，希望為香港創科人才政策優化提供更多參考依據，也希望更多國際創新科技人才關注香港、走向香港！」

香港構築國際人才樞紐，精準引才與長效留才並舉

報告顯示，香港創科人才規模實現穩步增長。2023年香港創新及科技產業從業人員達55,070人，按年增長18%；研發人員數量增至43,403人，增長16%。同時，各項人才入境計劃僅2024年合共獲批138,980人，其中「高才通計劃」佔比30%。《香港創科人才指數2025》指出，香港正把握全球科技人才流動機遇，乘勢打造國際頂尖人才樞紐，但需精準引才與長效留才並舉，以應對就業及生活成本挑戰。

人才供給端呈現「量質雙升」態勢。2023至2024學年度，創科類專業在校學生總數達62,688人，相較於2021至2022學年度增長20%；2024年初創企業數目升至4,694家，相較2022年增長18%，僱員人數共計17,651人。粵港澳大灣區擁五所全球百強大學，為本地培育知識經濟時代所需新型人才提供堅實基礎。當前全球科技人才流動格局下，香港更憑藉「國際化市場環境 + 大灣區戰略區位」雙重優勢，既能讓人才享受中西文化交融的生活品質，又可便捷對接內地龐大科創資源；面對部分國家人才政策波動帶來的機遇，香港正主動把握契機，持續招徠頂尖科技人才，進一步強化國際創新樞紐的核心競爭力。

香港理工大學校長滕錦光教授表示，《香港創科人才指數2025》以嚴謹數據與科學框架為支撐，立體呈現香港創科人才生態與發展趨勢，既清晰勾勒行業現狀，更為人才策略制定提供科學依據。作為香港創科領域的重要參與者，理大始終深耕創科人才培育，推動科研成果與產業需求深度融合。我們深信，該指數將進一步助力香港完善「引才、育才、用才」全鏈條體系，為香港穩步邁向國際創科中心注入更多動能。

人才載體層面，「三大創科園區」與「五大研發機構」為主體的發展格局正逐漸形成。香港科技園、數碼港與河套深港科技創新合作區香港園區構成核心載體，2023/24 年度科技園工作人員數量達 22,000 人，園區企業歷史累計籌資額達920億港元；數碼港初創企業數量增至 2,000 餘間，涵蓋金融科技、人工智能等多領域。當前各項人才引進計劃已見顯著成效，為創科產業注入強勁動能；針對部分人才在港就業及生活成本方面的顧慮，香港正以「人才為本」為核心，持續完善住房補貼、子女教育銜接等配套支持體系，通過精細化服務鞏固國際人才樞紐地位。

即時送貨平台Lalamove創始人兼CEO周勝馥認為，《香港創科人才指數 2025》為香港創科人才的長遠發展提供了重要依據，助力社會各界共謀發展路徑。「作為一間由香港出發、走向全球的『創科獨角獸』，Lalamove 的成長歷程讓我深刻體會到人才不單是企業的寶貴資產，更是驅動創科持續發展的核心引擎。」隨着香港創科生態圈發展穩步向好和獨特的國際聯繫優勢，未來發展關鍵將在於持續培育和匯聚人才，為企業扎根與拓展業務創造有利條件。

人才引進與留存體系的持續完善，進一步釋放了香港創科載體的產業承載能力，也為重點企業落戶創造了優越的人才環境。在此基礎上，重點企業引進成效顯著。截至2025年10月，香港特區政府引進重點企業辦公室已成功引入逾100家重點企業，覆蓋生命健康科技、人工智能與數據科學等領域，預計未來數年在港投資約600億元，創造約22,000個就業機會。

旅遊體驗預訂平台Klook聯合創始人兼CEO林照圍表示，《香港創科人才指數2025》基於扎實的統計資料，對香港人才資源的結構與趨勢作出系統性剖析，提供極具價值的行業洞察。「當前，香港創科生態持續優化，政策支持不斷強化，市場環境日益完善，為企業在人才引進與創新發展方面創造了重要機遇」。

RAISe+激活產學研協同，新型工業化突破產業化瓶頸

調查顯示，「產學研1+計劃」（RAISe+）有效激活產學研協同創新，一方面調動教授商業化意願，推動學院派創業氛圍；另一方面提升投資方參與早期團隊積極性，資金槓桿設計顯著奏效。

在「產學研1+計劃」基礎上，香港正積極推動「新型工業化」進程，構建「研發 - 中試 - 生產」完整創科生態鏈，突破長期以來的「從 1 到 100」產業化瓶頸。通過強化下游應用場景與生產能力，形成「市場需求 - 研發創新 - 收益反哺」的良性循環。尤其在智能製造、生命健康等重點領域，產業鏈縱深發展將大幅提升本地創科人才的實戰經驗與國際競爭力。

對此，香港科技大學校長葉玉如教授認為，《香港創科人才指數 2025》所呈現的全面人才數據，有助社會各界深入理解並推動香港創科發展。報告以系統性數據彰顯了大學在創科生態中的核心角色，並展現學術成果轉化步伐的加快，為香港創科實力的持續提升注入動力。「這些數據不僅為本地高等院校的戰略規劃提供了寶貴參考，亦促進院校與社會各界攜手合作，推動『產學研』良性循環」。

北部都會區促「產城融合」，香港多維佈局完善創科生態

報告亦關注創科生態。北部都會區規劃將提供充足用地，支持測試及小量生產，深化大灣區合作（如數據共享、生物樣本交流），採用「片區開發」模式融合產業、交通及生活配套，回應創科人才職業及生活需求。重點企業引進初見成效，填補大型創科主體缺口，帶動產業鏈集聚，為兼具兩地經驗的國際型人才開拓多元機遇。

全球融資與國際資源聯通並舉，發揮香港「增值型超級聯絡人」作用

融資與資源聯通方面，香港創新及科技基金 2025/26 財政年度支出預計達 124.49 億港元，按年增長 121%。透過香港投資管理有限公司、「創科產業引導基金」發揮「耐心資本」作用，引導「投早、投小、投硬科技」，形成從政府資助到風投、私募、上市的全鏈條融資支持。

香港交易所前主席史美倫女士指出，《香港創科人才指數2025》精準捕捉了本港創科人才供需的關鍵趨勢，亦反映出近年香港金融生態對創科發展的支持持續增強。報告數據翔實、分析具前瞻性，對所有於香港尋求發展的創業者與投資者而言，實為不可或缺的策略規劃參考。

與此同時，香港充分發揮「增值型超級聯絡人」的橋樑作用，憑藉「一國兩制」優勢及國際化營商環境，帶領本地及引進企業開拓大灣區、中東及「一帶一路」市場，為創科企業提供從技術驗證到市場開拓的全鏈條服務，促進國際優質資源「引進來」與內地及本地創新成果「走出去」。

報告全文及數據來源詳見附錄，歡迎各界查閱下載。

《香港創科人才指數2025》網址

https://www.hkxfoundation.org/insights

《香港創科人才指數2025》可視化平台網址

https://talent.hkxfoundation.org/

關於創科香港基金會：長期深耕人才議題，助力香港國際創科中心建設

創科香港基金會成立於2016年，是紅杉中國發起的公益機構。秉持以創投和公益合力支持中國創業者的企業責任，基金會專註為香港青年打造更好的科技創新創業生態，支持更多香港青年通過科技創新創業成就人生。成立9年來，深耕香港及粵港澳大灣區創新創業工作，已形成一定的影響力及公益品牌效應。

創科香港基金會長期深耕創科人才議題，通過「頂層研究」與「落地賦能」雙軌並進，全方位助力香港國際創科中心建設。基金會持續關注「創科人才」議題，先後發佈了《跑贏智能時代-香港科技創新創業白皮書》、《創科發展人才先行》、《闖闖大灣區》、《香港創科人才指數2023》等研究報告，為推動創科生態建言獻策。

基金會於 2023 年首度發佈《香港創科人才指數 2023》，受到社會各界高度評價，已成為谷歌模糊搜索關聯詞「香港 人才指數」排名最前列結果，是國際社會了解香港創科人才的窗口，為行業研究者、政策制定者提供重要參考。

此外，創科香港基金會通過HK InnoX Camp創業訓練營、香港青年科學家創業計劃、創業夢想+校園行活動、HK InnoX Club創業者社群等項目，深度賦能包括大學生、教授、早期創業者在內的香港科技人才，激發香港青年創新創業，致力於打造香港的創業者生態。9年來，基金會通過多個公益創科項目共扶持313個青年創業團隊，系統化培育603位大學生創業者，影響覆蓋超過18,000名在校大學生。

