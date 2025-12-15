設計營商周2025圓滿落幕

除了主舞台的豐富議程，本屆峰會更伙拍創意顧問公司INSTILL，首度設立實驗、協作和創意交流空間bodw Future Lab，由本地及國際講者與峰會參加者共同分享大膽前衛構思並討論新興技術，重點促進香港與2025年伙伴國家意大利之間的世代交流與合作，促進設計、商業與創新領域的跨文化、跨學科協作交流。大會更與本地插畫師合作，實地以插畫紀錄 bodw Future Lab 中的精彩討論，並將彙整成《bodw Future Lab 報告》和《視覺記錄》，以保留並分享參與者的見解與創意成果。

意大利駐香港及澳門總領事費文浩先生（Carmelo Ficarra）在閉幕致辭中表示：「在過去12個月的合作中，我認為我們已經開始了一項重要的事情，那就是長期合作關係。今年我從活動的參加者和講者那裡收到了許多正面回饋，非常感謝大會的邀請。能成為大會的全年合作伙伴，我們深感榮幸，並期待進一步加強意大利與香港之間的關係。最後，我想祝賀瑞士成為2026年設計營商周的合作伙伴國家。」

香港設計中心董事會副主席陳一枬教授分享道：「過去一年我們緊密合作，共同舉辦展覽、工作坊及培訓活動。我所接觸的參加者和設計師都深受意大利豐富的傳統、文化與歷史啟發，同時他們亦將這些元素與現代設計及科技相結合。另一方面，香港的跨文化素養、跨界別交流、城市活力及企業家精神，同樣啟發了意大利代表團。整體而言，這次合作對雙方都是極為充實且富有成果的體驗。」

瑞士將接力意大利，成為2026年設計營商周全年伙伴國家。這以精密工藝與創新思維聞名的國度，將通過瑞士駐香港總領事館，與香港設計中心攜手策動設計營商周2026峰會，以及一系列貫穿全年的跨界設計活動，屆時香港將迎來一眾瑞士設計大師、創意領袖及業界翹楚。這場跨文化的創意對話，勢將為本地設計界注入嶄新靈感，令人期待。

瑞士駐香港總領事范鴻飛先生（Daniel Freihofer）表示：「這是瑞士首次成為設計營商周的合作伙伴國家，由於瑞士在卓越設計領域具備悠久歷史與專業積澱，此次合作可謂恰逢其時。我們認為這次合作具有完美的互補性，因為香港與瑞士有許多相似的特質與優點。我們期待於明年的設計營商周上，全面展現瑞士在多個設計領域中的卓越成就，而這些成就皆奠基於瑞士享譽全球的精確性、高品質工藝與可靠性。」

設計營商周2025峰會重點環節包括：

12月3日：城市構想、移動革新

開幕演講： 好奇 ・ 適應 ・ 協作

CRA - CARLO RATTI ASSOCIATI聯合創辦人Carlo Ratti博士闡述了設計思維、跨領域解決方案與跨世代合作的迫切必要性，以應對全球面臨的氣候危機與人口下降問題。他挑戰「普羅米修斯式建築師或設計師的思維」，並強調：「如今，在地球環境已然改變的節點上，（設計）仍須聚焦於緩解問題，同時更需注重『適應』。」Ratti 博士透過分享團隊的實際案例，包括專為阿姆斯特丹運河系統特別設計的自主航行船隻，以及利用再生能源為城市供暖的浮動式碳中和供暖系統「赫爾辛基熱心臟」等，具體說明響應式設計的實際應用。

論壇： 跨越疆界的好奇心：重塑建築與城市未來

Carlo Ratti博士、AMDL CIRCLE創辦人Michele De Lucchi 、聯同MAD建築事務所建築師、藝術家、創辦合伙人馬岩松，以及ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel建築師及聯合創辦人Patricia Viel、奧雷•舍人事務所創辦人及首席設計師Ole Scheeren，在由Editoriale Domus執行編輯總監Walter Mariotti主持的論壇環節中，共同探討建築與城市未來。

談及如何為個人裝備未來能力，De Lucchi認為：「教育確實是關鍵。不僅是分享知識，更要運用想像力、好奇心，並對自身選擇保持認知。這正是人類思維中亟待深化成長的部分。」

Scheeren認同汲取知識時需秉持勤勉，他指出：「我認為這種『突破慣性』的方法極為重要。因為如今知識唾手可得，你能接觸全球所有知識，但這不意味你真正理解它。唯有將之內化為意識之中，才能激發真正的好奇心與創造力。」

如今奢華的定義不斷演變，為城市的未來注入嶄新的思考維度。Viel解釋：「奢華即品質，是能夠按照個人需要來支配時間的力量。在後疫情時代，這種觀念更為鮮明，因為生活劇變，時空感知已不同以往，這深刻影響人們對奢華及相關力量的理解。」

主題演講：以好奇創造未來

賓尼法利納高級設計副總裁Matteo Fioravanti透過賓尼法利納從經典汽車到建築與遊艇等領域的標誌性作品案例，闡釋藝術、科技與情感的融合如何孕育出歷久彌新的設計視野。「過去的製造商專注於產品，未來的製造商將成為服務提供者——一個擁有強烈基因的系統。以策略為核心，並將如交通、居住、保險及度假等相關服務統一於單一品牌架構下銷售。若想保持我們的『意大利精髓』，必須極具前瞻眼光。」

主 題演講：好奇心的文化底蘊

Arc首席設計師、Tesla前設計總監David Imai結合他在Tesla的經驗，分享道：「Tesla與我曾工作過的其他地方最大的差異，在於『好奇心』是一種從上至下明確倡導的文化價值。他們真正相信偉大的構想可能源自任何角落，並理解失敗是實驗過程中至關重要的一環。這意味在實際操作上，團隊會經常突破自身專業領域，進行廣泛的跨領域交流。」

12月4日：匠藝生活、奢華新演繹

主題演講：傳統的未來式

陳旻設計有限公司工業設計師及創辦人陳旻，談及其作為連接過去與現在、並將傳統帶向未來的橋樑身份與創作實踐。他說道：「我非常熱愛香港，因為香港無論過去與現在，始終是東西方交匯之地，並將持續保持其獨特身份。因此，香港也啟發我不斷探索更多不同文化的交匯點。同時，我在傳統中發現許多現代性——儘管稱之為『傳統』，它未必顯得過時。」

創意對談：重新想像日常設計 ⁠⁠⁠⁠ ：材料智能與生活形態 ⁠⁠⁠⁠

Ron Arad Studio創辦人及總監Ron Arad教授，與長期合作夥伴、Moroso S.p.A.創意總監Patrizia Moroso，共同參與由dix design+architecture總監Sean Dix主持的創意對談，展開了一場開放對話，探討作品是如何誕生——到底是孕育自藝術工作室，抑或作為工業產品起步。Arad教授憑藉其跨領域實踐經驗說道：「我有些作品最初是工業製品，後來被引入藝術領域（反之亦然）。這並非單向的過程。」Moroso則表示：「對我而言，重點從來不是只做單一作品。我嘗試與設計師合作，想像他們的世界，盡可能實現貼近設計師想像的創作。Ron 才華洋溢，能與他合作並實現不僅是單件作品，而是整個系列，讓我深感滿足。」

創意對談： FERRAGAMO ：我們的傳承

FERRAGAMO副董事長Angelica Visconti，聯同Museo Ferragamo及Fondazione Ferragamo館長Stefania Ricci博士，透過製鞋工藝闡述了品牌的歷史傳承、演進與未來展望。談及品牌未來發展時，Visconti分享道：「我們極度重視創意、設計與風格，同時也追求鞋履的完美結構。我們的製鞋哲學建基於對足部足弓的支撐——經過長期研究足部解剖學，我們發現足部的重量確實主要集中在足弓。」這項理念多年來始終指引着品牌，貫徹於設計、材質與工藝方面的每一項決策之中。

主題演講 ： 好奇相遇熱情 ： Buccellati 的創新與恆久工藝

Buccellati Holding Italia S.p.A.行政總裁Nicolas François Luchsinger分享品牌如何透過學院傳承工藝、嚴選材質，並在與藝術的持續對話中，塑造前瞻未來的嶄新奢華視野。他指出：「工藝對Buccellati珠寶而言至關重要。我們獨特的工匠技術正是品牌如此非凡與獨一無二的原因。與其僅透過寶石與黃金增添價值，我們更以專精的雕刻技藝提升作品內涵——這正是我們藝術性的標誌。」

12月5日：人工智能與科技創新、文化創新與創意

主題演講：若問「如果」：重塑傳承，打造未來

EssilorLuxottica首席設計官Matteo Battiston探討意大利設計的核心原則，以及這些原則如何引領創新，尤其在面對現代技術變革時。他分享道：「這是我們的未來——技術不會取代人的存在，而是將其放大……我們設計不是為了令人驚嘆，而是為了讓人能夠做自己。我們不追逐下一個潮流，我們只為永恆而創造，而永恆就是我們自身，以及我們所能訴說的故事。」

論壇：旅遊新藍本：文化策展打造難忘體驗

本環節由美高梅中國特別呈獻，Patti Wong & Associates聯合創辦人及合伙人黃林詩韻、美高梅酒店業務高級副總裁狄艾文、dreams • design + life創辦人及首席創意官Kevin Bethune，以及主持人、《財富》亞洲編輯Nicholas Gordon以美高梅為例，探討酒店及款待業如何在傳統基礎上創新，聚焦於「保利美高梅博物館」的策展與顧客互動策略。黃林詩韻表示：「在美高梅，我們具備尖端展示技術，觀眾可以親身參與其中。無論是藝術傑作或文物物件，我們希望人們對作品產生反應，並建立情感連結——重要的不是第一眼看到甚麼，而在於之後的內心觸動。」

狄艾文博士闡述了為美高梅賓客打造難忘住宿體驗所需的嚴謹態度，他指出：「所有員工都是我們想創造的體驗中不可或缺的一部分。我們從顧客身上學習——顧客已經，而且持續在變化。為顧客提供個性化與精心策劃的體驗，這正是服務的本質所在。」

論壇： 以好奇為引擎：重塑博物館的設計未來

The Design Museum首席執行官及館長Tim Marlow，與紐約現代藝術博物館建築與設計部高級策展人Paola Antonelli一同參與由M+博物館館長華安雅主持的論壇環節，多角度探討當代博物館的品牌定位與市場角色。華安雅以M+的願景藍圖開場：「M+是亞洲唯一專注跨領域視覺文化的機構。我們投入大量思考，建構一座以視覺文化為核心的博物館。當我們思考甚麼是視覺文化：設計、建築、流動影像與藝術，我們在香港的根基正正塑造了這一切。」Antonelli則強調博物館建立獨特策展視角的重要性：「當代博物館如同生態系統，許多機構探討相近主題。但當博物館能從極具個人化的觀點切入，展現鮮明個性時，便格外可貴。」Marlow談及博物館在凝聚社群的角色時表示：「讓公眾主導公共空間使用方式是一個非常有趣的想法。建築師與設計師固然扮演關鍵角色，能塑造空間框架，但我認為這對博物館是極有趣的啟示——我們不應永遠扮演主導者。博物館需要學習的，正是賦予公眾機會，觀察他們如何回應空間。」

主題演講：國族精神設計： 米蘭科爾蒂納冬奧與殘冬奧會 的創作旅程

Milano Cortina 2026品牌、形象及視覺總監Raffaella Paniè表示：「這一切可以追溯到最初引導我們完成整個項目的品牌核心特質。我們透過『意大利才華之姿』來呈現『天賦』這個概念。我們認為平面設計應承載豐富的才華意涵，當你聯想到天賦、運動員及其姿態時，這恰好與整體理念完美契合。我們創造了一種視覺語言——稱之為『氛圍』，包括活力、創造力、想像力、風格與熱情。」

